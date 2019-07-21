 Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО

Фотографии кастрюли с надписью "Сейф" и печатями опубликовала в Facebook пользователь по имени Валентина Стеценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По мнению Валентины, глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов.
Сообщается, что проблему решила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.
Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК
А как гордились, даже аватарочки цепляли - "25%"
Оно может и смешно, но походу нам ..... кхи-кхи, не то чтобы "хуже не будет"
Вот это попали.... такой швали рвущейся во власть наверное и Канада бы не выдержала, а тут в 30 раз слабее экономика... Или в 50 раз - какая разница?
Комедия...
Может у них на сейф денег нет.
Ну, мазєматікі, дають !
А матері та батьки вбитих нехай подякують ЗЛОДІЯМ І МАРОДЕРАМ - фірташам та порошенкам, коломойським та пінчукам, ахметовим та косюкам, за те, що грабували весь час, та грабують тепер закривавлену країну...