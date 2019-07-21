 Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО

Фотографии кастрюли с надписью "Сейф" и печатями опубликовала в Facebook пользователь по имени Валентина Стеценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По мнению Валентины, глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов.

Сообщается, что проблему решила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК





