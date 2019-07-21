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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО

По одной из версий, таким образом глава избиркома пытался помешать проведению выборов.

Фотографии кастрюли с надписью "Сейф" и печатями опубликовала в Facebook пользователь по имени Валентина Стеценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По мнению Валентины, глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов.

Сообщается, что проблему решила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК

Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле 01
Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле 02
Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле 03

Источник: https://censor.net.ua/n3138741
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко оставил наследство)) Называется - ес . Голосуйте за него и его кастрюлю .
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Молодці! УПА навіть в молочних бідонах складали паперові документи і закопували в землю і так вони збереглись до наших днів.
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Молодці! УПА навіть в молочних бідонах складали паперові документи і закопували в землю і так вони збереглись до наших днів.
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стєпашка, там твій пєрмомайск хунта обстрілює, а ти тут х..ою страдаєш
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Ха -ха!!! ЗЕ- 37% За життя- 18% бют5.8% ЕС 5.5% ОСТАЛЬНЫЕ- В ЖОПЕ!!!ХА-ХА-ХА!!! Конец рэволюции гыдности, БГГ!!! Оцэ так рэзультат епт
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Если такой расклад сохранится, то СН получит 55% мест по многомандатному округу. А это 125 мест. Для монокоалиции нужно будет всего 100+ мажоритарщиков
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ЕС 5.5%\\\\\\\

А как гордились, даже аватарочки цепляли - "25%" Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 6020
Оно может и смешно, но походу нам ..... кхи-кхи, не то чтобы "хуже не будет" Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 5136
Вот это попали.... такой швали рвущейся во власть наверное и Канада бы не выдержала, а тут в 30 раз слабее экономика... Или в 50 раз - какая разница? Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 1508
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Хреново, тут тогда 2 варианта, либе ЗЕ + За життя, либо ЗЕ +ПЕС+ БЮТ
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Порошенко оставил наследство)) Называется - ес . Голосуйте за него и его кастрюлю .
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ЕС -это ЕС, вам то не знать. А кастрюля может и слуге принадлежать, новое, креативное, ну как 95 любит...Это вам образец на будущее какие ценности от залетных шутов светят.
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И как только таких назначают главами избиркомов непонятно.))
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Сообщается, что проблему решила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

Комедия...

Может у них на сейф денег нет.
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Голова сильрады не дал УИК сейф!Выручила полицайка.Обславили на весь мир.Топ в новостях.Завтра ВРУ помолодеет лет на 20.Это хорошо!!!!
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Такой сейф ,мечта каждого медвежатника . И вскрывать не надо , взял подмышку и понёс .. Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле - Цензор.НЕТ 9036 .
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Це як,що медвежатник встигне за металистом.Бо металист гроши бумагу выкинет,а люминий в приёмку понесе Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 8749
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фото с Фейса просто фото ибо не надо выставлять все дураками.
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Початок зє - діджіталізації?
Ну, мазєматікі, дають !



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Ця фотографія на 100% обійде ВСІ путінсько-фашистські ЗМІ. І путінські раби, вжахнувшись українських реалій, ще радісніше вбиватимуть громадян України з мінометів, снайперських гвинтівок, розтяжками та артилерією...
А матері та батьки вбитих нехай подякують ЗЛОДІЯМ І МАРОДЕРАМ - фірташам та порошенкам, коломойським та пінчукам, ахметовим та косюкам, за те, що грабували весь час, та грабують тепер закривавлену країну...
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыЧем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО
 
 
 
 
 
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