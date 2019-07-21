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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:выборы (22768) голосование (1252) Киев (17714) Нацполиция (9738) Крищенко (277)

 Голосование в Киеве проходит спокойно, открыто два дела по нарушениям, - Крищенко

В полиции заявляют, что ситуация в Киеве в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в целом спокойная.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом заявил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он отметил, что полиция столицы не фиксирует массовых обращений о совершении правонарушений, связанных с избирательным процессом.

"На эту минуту поступило 84 сообщения", - сказал начальник главка.

По его словам, полиция столицы составила 5 административных протоколов о нарушениях избирательного законодательства.

"Открыто два уголовных дела", - сообщил он.

По словам Крищенко, одно производство касается препятствования осуществлению избирательного права - в Святошинском районе избирателей призывали не голосовать за одного конкретного кандидата и поддержать другого.

Второе уголовное дело, как рассказал начальник полиции Киева, открыто в связи с попытками вынести чистые бюллетени с участка в Соломенском районе.

"В целом ситуация в столице спокойная", - подытожил Крищенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138740
 
 
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Як не голосуй, все равно получается царство Голосование в Киеве проходит спокойно, открыто два дела по нарушениям, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1537
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Ха -ха!!! ЗЕ- 37% За життя- 18% бют5.8% ЕС 5.5% ОСТАЛЬНЫЕ- В ЖОПЕ!!!ХА-ХА-ХА!!! Конец рэволюции гыдности, БГГ!!!
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Народ с ума сошел... Жопоблок в Раде... Вы думаете головой ? Хотите ссср и днр ? Приходите ,покажу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГолосование в Киеве проходит спокойно, открыто два дела по нарушениям, - Крищенко
 
 
 
 
 
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