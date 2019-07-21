 Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в Австралии

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Австралии, информирует Цензор.НЕТ.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке #900001, который расположен в Посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняло 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.

На даном участке могли также голосовать граждане Украины из Новой Зеландии.

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