 Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в Австралии

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Австралии, информирует Цензор.НЕТ.
"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке #900001, который расположен в Посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняло 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.
На даном участке могли также голосовать граждане Украины из Новой Зеландии.
Было бы у вас украинское гражданство, вы бы знали.
Ваши знания немецкого мы уже проверяли. Wir können natürlich das nochmal machen, aber Sie können leider kein Deutsch.
Пожалуйста, дайте ссылки на статьи в немецкой прессе, подтверждающие ваши заявления.
а я за Яроша... - он обещал этого слугу повесить...
96% фиолетово кто там в Раду лезет, ну хотя их можно понять))
У нас консульства и посольства не в каждой федеральной земле
Знакомые из Штутгарта традиционно не голосуют - консульство в Мюнхене, это 250км в одну сторону.
За день - 500.
Дети маленькие, сегодня законный выходной, а завтра рабочая неделя начинается.
Это реалии. К сожалению.
За день - это почти 600.