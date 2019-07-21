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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в Австралии

На избирательном округе в Австралии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Австралии, информирует Цензор.НЕТ.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке #900001, который расположен в Посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняло 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.

На даном участке могли также голосовать граждане Украины из Новой Зеландии.

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Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в Австралии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138739
 
   
 Топ комментарии
 
тогда не палитесь так, а то к осени или к 100 дням стыдно не так будет...
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Taras Volynyanyn - Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в Австралии - Цензор.НЕТ 9188

а я за Яроша... - он обещал этого слугу повесить...
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Ну судя по твоему флагу, тебе вообще ни за шо стыдно не будет)) Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в Австралии - Цензор.НЕТ 8983
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Зараз і я піду проголосую. За слугу народа
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тогда не палитесь так, а то к осени или к 100 дням стыдно не так будет...
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Ну судя по твоему флагу, тебе вообще ни за шо стыдно не будет))
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да, вот только не прикольно слышать, что в Украине клоун и принимает клоунские решения..фонтаны, трюселя, селфи.....и больше ничего.....Лайкнувшая лала это знает по сми
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Нет такого в немецких СМИ, а российские я не читаю
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да с вашим знанием немецкого только русру и перечитывать. Кстати, Штутгарт от Франкфурта 53 мин экспрессом и никак не привязан к Мюнхену. Ну откуда вам знать, вы же к Украине никаким боком......
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Жители Баден-Вюртемберга, в которой столица Штутгарт, относятся к консульству в Мюнхене.
Было бы у вас украинское гражданство, вы бы знали.

Ваши знания немецкого мы уже проверяли. Wir können natürlich das nochmal machen, aber Sie können leider kein Deutsch.

Пожалуйста, дайте ссылки на статьи в немецкой прессе, подтверждающие ваши заявления.
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опять промах, у меня консультация 26 числа во Франкфурте, не читайте только гугл, надо еще и знания иметь что и как. А ссылки, вы здесь много с русру постите, продолжайте, немецкий не для вас, иначе бы просто промолчали….
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кстати а у вас ошибка логическая и грамматическая....
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Якщо Зеленський не оправдає моїх надій, то в майбутньому буду голосувати за інших. Це ж не так, як у вас, де Меркель вже 20 років переобирають
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будущее это такое туманное, комическое, виртуальное...неужели не хочется реальности, надежности и просто жить. А в Германии не так как вам думается, почитайте..
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В рф теж хочуть надійності та стабільності. Українці тим і відрізняються, що йдуть вперед, незважаючи на результат, а не топчуться на місці
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мне кацапия с ее жизнью не интересна. Но идти вперед звучит классно, смотря на пришедших старых....Шествуйте и 95 вам в помощь....
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А ви впевнені, що наступного разу вам дадуть проголосувати?
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Taras Volynyanyn - Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в Австралии - Цензор.НЕТ 9188

а я за Яроша... - он обещал этого слугу повесить...
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Ярош злився після 15 року. Хоча я його колись і підтримував
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Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняло 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателейИсточник: https://censor.net.ua/n3138739
96% фиолетово кто там в Раду лезет, ну хотя их можно понять))
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Вы бы сами поехали бы за сотни километров на избирательный участник?
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А то и из Новой Зеландии?

У нас консульства и посольства не в каждой федеральной земле
Знакомые из Штутгарта традиционно не голосуют - консульство в Мюнхене, это 250км в одну сторону.
За день - 500.
Дети маленькие, сегодня законный выходной, а завтра рабочая неделя начинается.

Это реалии. К сожалению.
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о даааа.... вам карту Австралии показать (тепловую)??? Если пару человек живут на другом побережье в Перте или Дарвине, то основные живут в одном месте... Сидней, Канберра, Мельбурн, Аделаида, Брисбен.... сесть на машину и в виде прогулки скататься на выборы... было бы желание
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От Сиднея от Канберры 290 км
За день - это почти 600.
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они там и им хорошо и так.... зачем еще "улучшать"...
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Хто живе в Австралії - якраз 96% з них найближчим часом вертатись в Україну не збираються, тому їм фіолетово...
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