 ЦИК обновил данные по явке - к 12:00 проголосовали 19,23% украинцев

Ознакомиться с последними данным о явке можно на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно уточненной информации, по состоянию на 12:00 участие во внеочередных парламентских выборах приняли 19,23% избирателей. Об этом свидетельствуют данные со 198 избирательных округов из 199.

Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области: там свои голоса отдали 25,37% избирателей. Самая низкая - в Черновицкой: на участки пришли только 12,21% жителей. Схожие цифры на Закарпатье: к полудню проголосовали 12,32%.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.



