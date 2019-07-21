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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22768) ЦИК (3208) явка (108)

 ЦИК обновил данные по явке - к 12:00 проголосовали 19,23% украинцев

Центральная избирательная комиссия обновила данные о явке на внеочередных выборах в Верховную Раду. Активней всего избиратели голосуют в Луганской области, не спешат на участки - на Буковине и в Закарпатье.

Ознакомиться с последними данным о явке можно на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно уточненной информации, по состоянию на 12:00 участие во внеочередных парламентских выборах приняли 19,23% избирателей. Об этом свидетельствуют данные со 198 избирательных округов из 199.

Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области: там свои голоса отдали 25,37% избирателей. Самая низкая - в Черновицкой: на участки пришли только 12,21% жителей. Схожие цифры на Закарпатье: к полудню проголосовали 12,32%.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

ЦИК обновил данные по явке - к 12:00 проголосовали 19,23% украинцев 01
ЦИК обновил данные по явке - к 12:00 проголосовали 19,23% украинцев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138738
 
 
 Топ комментарии
 
Как проголосуют так и будут жить, или хахлами с россией, или украинцами с Европой.
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Ну неплохо, а говорили что явка будет низкой, во время президентских выборов явка в это же время в первом туре составляла 16,65%, во втором - 18,14%
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при чем здесь Петя, а кроме него ничего больше Не волнует, ну например кум ботокса или это не угроза....
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Это скрепный рывок не 18 а 19% я так понимаю что выборы будут признаны не состоявшимися.
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скрепно если бы уже написали что победил вовик и уже есть премьер...
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Да ладно, ну Слуга примерно так и есть 45%, но откуда у сепаров Мертвечука 19%, трындец.
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Гавкіт Коломойши про "громадянську війну", повернення московських Портнових дає свої плоди. Війна проти Порошенка. Так і не введення президентом санкцій проголосованих Радою і РНБО проти кума Путіна. Дає свої плоди.
Молдова-2.
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за ракунок явки на Заході до 20-ти відсотків
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если это дойдет и дальше, то зеленая лагуна не будет иметь большинства, жаль, что второй так много имеет, но много здесь и малороссов, а остальное устраивает....Рада со служек не состоится, а значит могут и профи в Раде проскочат...
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Почему не получится большинства? Вы же учитывайте, что если такой расклад сохранится, то СН получит не 45% мест, а 56% мест по многомандатному округу (доля от всех прошедших барьер партий). А это 128 мест. Следовательно, нужно 97+ мест мажоритаркой нагнать. А это несложно, учитывая, что целый ряд самовидвиженцев будет не против присоединится к единолично правящей фракции
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ну пока только 37%, а все эти 45 учел Наем со всеми дополнениями...
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больше всего вотчина зелемойского, рыгов и жоппоблока голосует!
можно представить что они наголосуют к вечеру!
вчерашний бахмут - отличное обьяснение массовым фальсификациям на пользу зелемойского, рыгов и жоппоблока
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массовые фальсифмкации на пользу зеленскому при том, что весь цик порошенковский. гениально
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ты бы хоть иногда подключал бы к мыслительным процессам - свои полушария!
если цик порошенковский - то почему президентом стал зелемойский?
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потому как у пороха рейтинг был настолько низкий, а у зеленского настолько высокий, что уже паливно было подтасовывать. порох и во второй тур не вышел бы, как раз цик его туда и затянул. посмотри состав цвк, а потом что то вякай, идиот
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то что ты подписался "идиот" - это хорошо, что ты не скрываешься!
впрочем, тебя тут идитом и так считают!

у зеленского настолько высокий рейтинг - сколько ему накатали местные комиссии - пример с бахмутом - показателен
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Ну и бредятина ,, какой он ,к херам - порошенковский .. !!? Это выдумка журналюг и политтехногов , которую растиражировали лохам СМИ . Нахрен бы Порох назначал ЦВК которую не мог бы контролировать , Бред . !! Сивой кобылы . ЦВК оновила дані щодо явки: на 12:00 проголосували 19,23% українців - Цензор.НЕТ 189 .
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бывшие депутаты нф, бпп и советники порошенка в составе цик - это чьи люди? зеленского, что ли?
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Ну неплохо, а говорили что явка будет низкой, во время президентских выборов явка в это же время в первом туре составляла 16,65%, во втором - 18,14%
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Как проголосуют так и будут жить, или хахлами с россией, или украинцами с Европой.
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святые слова, но не для 73% зомбированных.
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Это да! Если за Свына то и жить в свынарник(паРаша)!!!
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При порошенко ты на свинорусии жил? Ну теперь будешь.
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Будет тот, кто этого хочет. Вот ты со Свыном например!
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Олександр Клюжев
58 мин. ·
Явка ОПОРИ на 12:00:
20% із похибкою дослідження +-0,5%
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И как обычно на востоке Украины явка в 2 раза выше чем на западной, так что Петя в пролете.))
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при чем здесь Петя, а кроме него ничего больше Не волнует, ну например кум ботокса или это не угроза....
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Это точно! Не дай Боже Свыней в парламент....
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Кум ботокса идеолог порошенка .....выходцы из одной партии социиал-демокраатов
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ну, это ненадолго ))) к осени экономика будет в жопе, вову вынесут его же малоросы )))
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А ішо капітальзьм накроєтся мєдним тазам і Омерига развалица.
( сто первая шоколадная рассказка.)
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чини свои мозги, им явно это необходимо!
был бы у нас капитализм, то на все зелемойские популизмы никто бы не реагировал!
а с той формой экономического сосуществования, которое есть в нашей стране - завтра дебилы проголосуют за низкие тарифы, послезавтра доллар будет 100500 гривень
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нет, это власть малограмотных дебилов, с удовольствием жрущих дерьмо-пропагадну прикацапленных сми
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О, я теж дещо про капіталізьм знаю - свинарчуки на чолі з головним Свином при капіталізмі вже мінімум 5 років гріли б своєю дупою нари на зоні, а не розкішні крісла.
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"І как обично на востокє" на населення вже проголосували, як в Бахмуті.
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На Заході люди зранку в неділю ідуть в церкву, так що Захід підтягнеться до вечора
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на западной половина народа на нелегальных заработках за бугром, как они проголосуют? кстати, вот пускай теперь порошенко скажет себе спасибо за безвиз)))
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Нельзя затягивать подсчёт голосов.Украина маленькая,за 3 дня можно управиться с судами.На 10 день Рада должна штамповать законы.А на будущее-электронное голосование с онлайн подсчётом.От первого выборца до последнего итоги сразу должны быть на экранах телевизоров украинцев.Это как в тотализаторе,даже кто не хочет -проголосует!
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А какая разница что будет штопать бешенный принтер? Посмотри на Россию.
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а с фигали Украина маленькая?Украина - самая большая страна в Европе
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Вообще-то по площади самая большая - Роисся, Украина - 2-я, примерно на 10% больше Франции. Но голосуют то люди, а не километры.
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раися не Европа,так что мы самые большие )и у нас нет сотен тысяч км не жилых,как в мокше
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Скажем, в Германини -за 80 млн людишек,а о валовом продукте и речи нет.
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В Греции прошли парламентские выборы.Победила оппозиция .Через 3 дня новое правительство Греции приняло присягу.Я не говорю уже о парламенте.
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Великобритания любит проводить парламентские выборы досрочно,и проводит их за месяц!Израиль тоже! С выборцами надо работать весь срок,а не только в выборную компанию.
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Кардинал SoF‏ @sofnesk

Явка на 12 годину:
Луганська - 23,88
Донецька - 21,62
Запорізька - 22,83
Дніпровська - 22,15

Львівська - 13,66
Івано-Франківська - 13,07
Закарпатська - 11,45
Тернопільська - 15,25

Не питайте потім, як сі сталося що вас знову будуть
русифікувати.



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обновил данные по явке - к 12:00 проголосовали 19,23% украинцев
 
 
 
 
 
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