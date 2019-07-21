 ЦИК обновил данные по явке - к 12:00 проголосовали 19,23% украинцев

Ознакомиться с последними данным о явке можно на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно уточненной информации, по состоянию на 12:00 участие во внеочередных парламентских выборах приняли 19,23% избирателей. Об этом свидетельствуют данные со 198 избирательных округов из 199.
Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области: там свои голоса отдали 25,37% избирателей. Самая низкая - в Черновицкой: на участки пришли только 12,21% жителей. Схожие цифры на Закарпатье: к полудню проголосовали 12,32%.
В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.
Молдова-2.
можно представить что они наголосуют к вечеру!
вчерашний бахмут - отличное обьяснение массовым фальсификациям на пользу зелемойского, рыгов и жоппоблока
если цик порошенковский - то почему президентом стал зелемойский?
впрочем, тебя тут идитом и так считают!
у зеленского настолько высокий рейтинг - сколько ему накатали местные комиссии - пример с бахмутом - показателен
58 мин. ·
Явка ОПОРИ на 12:00:
20% із похибкою дослідження +-0,5%
( сто первая шоколадная рассказка.)
был бы у нас капитализм, то на все зелемойские популизмы никто бы не реагировал!
а с той формой экономического сосуществования, которое есть в нашей стране - завтра дебилы проголосуют за низкие тарифы, послезавтра доллар будет 100500 гривень
Явка на 12 годину:
Луганська - 23,88
Донецька - 21,62
Запорізька - 22,83
Дніпровська - 22,15
Львівська - 13,66
Івано-Франківська - 13,07
Закарпатська - 11,45
Тернопільська - 15,25
Не питайте потім, як сі сталося що вас знову будуть
русифікувати.