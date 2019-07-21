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Все про:ДТП (5657) Львовщина (1698) Нацполиция (9738)

 На Львовщине микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина, двое ее дочек в больнице. ФОТО

Во Львовской области в следствии наезда микроавтобуса на трассе Киев-Чоп погибла женщина, а двое ее дочек получили травмы.

Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, авария произошла около 6:50 в воскресенье в селе Козёва Сколевского района.

На Львовщине микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина, двое ее дочек в больнице 01

19-летний водитель микроавтобуса "Рено Трафик" выехал с проезжей части на автобусную остановку, где сбил 42-летнюю женщину и двух ее дочерей, 12 и 14 лет. Всех пострадавших отвезли в больницу, но женщину спасти не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Источник: https://censor.net.ua/n3138736
 
 
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Нужны дороги,безопасные дороги и бесконтактные штрафы драконовские .Нарушил правила,штраф драконовский,забрать права и месяц на лекции по безопасности движения в платную автошколу с видео фиксацией .
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Там поворот і це гірська місцевість, а їхав мабуть рівнинний козел.
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в следствии наезда микроавтобуса

Грамотеи, не "в следствии", а "вследствие"!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Львовщине микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина, двое ее дочек в больнице. ФОТО
 
 
 
 
 
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