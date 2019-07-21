 Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции Киевской области.
Установлено, что пытаясь доказать свое превосходство, один из работников ритуальных служб выхватил оружие и несколько раз выстрелил в своего конкурента.
"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что пострадавший 26-летнего жителя пгт Ворзель доставлен в больницу. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Там полицейские обнаружили и изъяли оружие "ПМР" калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями.
В качестве вещественных доказательств изъят и помещен на площадку временного содержания автотранспорт участников конфликта.
Стрелком оказался 59-летний житель пгт Гостомель. Он сейчас задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помер у суботу, 20 липня.
Про це повідомляє "Говорить Москва" з посиланням на директора Центру моніторингу євразійських проблем Аслана Рубаева. За його словами, таку інформацію приховують секретні служби країни.
"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що це так, що це трапилося, коли він вийшов у відпустку" , - сказав Рубан.
Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. Раніше про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах.
Він посилався на неназвану туркменську опозицію. Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" з посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.
Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації немає. Туркменістан вважається однією з найбільш інформаційно закритих країн.
Можна зробити такий заголовок: "Померлому пощастило".