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Все про:Ирпень (144) Нацполиция (9738) стрельба (2476)

 Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой. ФОТО

В городе Ирпень во время конфликта между двумя ритуальными службами один из участников произвел два выстрела, в результате один человек госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции Киевской области. 

Установлено, что пытаясь доказать свое превосходство, один из работников ритуальных служб выхватил оружие и несколько раз выстрелил в своего конкурента.

"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавший 26-летнего жителя пгт Ворзель доставлен в больницу. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Там полицейские обнаружили и изъяли оружие "ПМР" калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями.

В качестве вещественных доказательств изъят и помещен на площадку временного содержания автотранспорт участников конфликта.

Стрелком оказался 59-летний житель пгт Гостомель. Он сейчас задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138735
 
 
 Топ комментарии
 
Та нормально всё. Чуваки самодостаточные - сами себе рынок обеспечивают.
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прибутковий бізнес. вмерти дорожче ніж жити
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Пипец, гробы не поделили с покойниками. Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 3261
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Та нормально всё. Чуваки самодостаточные - сами себе рынок обеспечивают.
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Афірма могла конкурентам знижку зробити. Звільнити такого працівника-мазила Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 9427
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Дай нашим обезьянам стволы, перекрошат друг друга, еще и прохожих зацепят.
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Пипец, гробы не поделили с покойниками. Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 3261
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Фантом, так классика же "не поделили покайников". Ильф и Петров, напоминаю, если что, 12 стульев, Старгород, Безенчук ит.д.
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В цій новині є потужний елемент чорної комедії Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною - Цензор.НЕТ 9549 Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною - Цензор.НЕТ 7764
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это было преждевременно исполнение заказа на погребение
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прибутковий бізнес. вмерти дорожче ніж жити
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Ритуальные службы это уроды, каких поискать. Кто занимался похоронами тот знает, что такое украинское кладбище....
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Я занимался похоронами. Ничего плохого сказать не могу, цены адекватные, всё привезли на дом, помогли похоронить.
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Нет, далеко не все в ритуалке "уроды". Я в курсе, доводилось в последние года сталкиваться.
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Петики как элита помнят Безенчука? Киньте цитату.
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А що сам без мізків, щоб згадати? Мабуть член "СН" Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 6289
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Конечно, я не лузер. Ладно, петиков пока допросишься... А может, никакая они не элита?
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Скину інформацію про Безенчука проте не безкоштовно. Надішлю № картки Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною - Цензор.НЕТ 7360
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«Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? - смутно молвил гробовой мастер. - Разве ж она может покупателя удовлетворить?
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ну тупые...разделили бы труп пополам и похоронили бы отдельно
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Можна нашинкувати у флешграйндері - взагалі економія місця буде суперова.
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Сейчас похоронка сверхприбыльный бизнес, люди мрут как дрозофилы.
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Помер президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помер у суботу, 20 липня.
Про це повідомляє "Говорить Москва" з посиланням на директора Центру моніторингу євразійських проблем Аслана Рубаева. За його словами, таку інформацію приховують секретні служби країни.
"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що це так, що це трапилося, коли він вийшов у відпустку" , - сказав Рубан.
Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. Раніше про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах.
Він посилався на неназвану туркменську опозицію. Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" з посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.
Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації немає. Туркменістан вважається однією з найбільш інформаційно закритих країн.
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лучше бы тварь кремлевская окочурилась .. что бы уже определится с местом где можно будет помочиться на его последнее пристанище
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Ну, как обычно у диктаторов, смерть и то тайна от народа.
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Таку історію буде цікаво почути на всіх континентах.
Можна зробити такий заголовок: "Померлому пощастило".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой. ФОТО
 
 
 
 
 
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