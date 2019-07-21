EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  567  11
Материалы по теме:
Все про:Вакарчук (225) выборы (22768) голосование (1252)

 Вакарчук проголосовал на выборах: "Все буде добре"

Лидер политической партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук проголосовал на внеочередных выборах в Раду.

Свой голос Вакарчук отдал на участке, расположенном в школе №37, между станциями "Олимпийская" и "Лыбедская" в Киеве. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Изменив только фамилию президента, мы не добьемся настоящих перемен - надо сделать изменения в Раде с новыми профессиональными патриотическими людьми, которые смогут сделать то, чего от них ждут люди. Люди ждут и улучшения экономической ситуации, и борьбы с коррупцией, и, безусловно, окончания войны. Без Верховной Рады этого сделать невозможно", - отметил Вакарчук во время брифинга после голосования.

В то же время на вопрос о его прогнозе, сколько процентов наберет партия "Голос" Вакарчук ответил, что "Голос" думает не о процентах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский проголосовал на выборах в Раду: "За кого голосовал, не скажу. Мне хватит штрафов". ВИДЕО

"Завтра утром уже будет что-то более-менее понятно. Я надеюсь, что у нас будут честные прозрачные выборы и экзит-полы, и параллельный подсчет голосов, и официальные результаты будут плюс-минус совпадать", - сказал лидер политсилы.

На вопрос о будущей коалиции Вакарчук отметил, что об этом нужно будет говорить тогда, когда "мы действительно увидим конфигурацию всех сил в Верховной Раде и, во-вторых, когда будут обозначены пункты коалиционного соглашения".

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3138734
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бажаю Славковому Голосу подолати бар'єр, набрати побільше голосів та пройти до Ради..
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы еще бы порохоботам это понимание - что с Петей "фсе" и именно у Вакарчука большой потенциал прийти на смену Зеленскому.
 показать весь комментарий
 
Кловун под патронатом порошенко и зятя кучмы.
А так ни рыба ни мясо
 показать весь комментарий
 
 
Зебеня ні риба, ні м"ясо, яким керує Порох та пінчук? Охрініти! На, хай буде хоч маленький Вакарчук проголосовал на выборах: "Все буде добре" - Цензор.НЕТ 2718
 показать весь комментарий
 
Антиколорадос говорит что он злой. Ватник короче и отбирает голоса у политической партии БЕС. Хрипатый, ворует чужое музло, стиль и т.д.
 показать весь комментарий
 
Кличко - талатливый боксер , оказался дерьмом .Ты талантище , кумир миллионов , тоже в дерьмо залез .
 показать весь комментарий
 
 
это тот кандидат физико-математических наук который в цифрах путается?
 показать весь комментарий
 
Давай Сятославе цього разу я тебе підтримав, але й ти не забувай що обіцяв легалізацію зброї
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук проголосовал на выборах: "Все буде добре"
 
 
 
 
 
 вверх