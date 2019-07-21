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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский сообщил, что внеочередные выборы в Верховную Раду проходят в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом Конопольский заявил на брифинге в ЦИК 21 июля.

"Выборы проходят в штатном режиме. Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано", - сказал заместитель главы ЦИК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138731
 
 
 Топ комментарии
 
Клоун курнул прямо в избирательной кабинке

Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8846
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Главное не дать жопоблоку пролезть во власть. И хамелеонам типа парашенки.Который все просрал и рядится под патриота.Вор не может быть патриотом. Аксиома.
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Отличный результат у клоуна - от 73% к 37%
Надутый зеленый шарик сдулся в два раза
К новому году у пятачка Зе останется от шарика зеленая тряпочка
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Клоун курнул прямо в избирательной кабинке

Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8846
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Мустафа Найем:
Продолжаем опрос граждан в питейных заведений. В полдень люди уже выпили:

Зебровка - 41%
«Медведевка» - 14%
Шоколадный ликер - 9%
«Veuve Clicquot» - 8%
Божоле - 5%
«Сила и спирт» - 4,7%
«Водка без Медведя» - 4%
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Олександр Клюжев
58 мин. ·
Явка ОПОРИ на 12:00: 20% із похибкою дослідження +-0,5%
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У якому там "штатному режимі", коли на середніх дільницях у ДВК по 10-11 членів і по 2 столи на видачу бюлетенів?
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Главное не дать жопоблоку пролезть во власть. И хамелеонам типа парашенки.Который все просрал и рядится под патриота.Вор не может быть патриотом. Аксиома.
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Отличный результат у клоуна - от 73% к 37%
Надутый зеленый шарик сдулся в два раза
К новому году у пятачка Зе останется от шарика зеленая тряпочка
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У Зе в первом туре было 30. Вот его реальный результат. Сейчас 37-40.

А у Пети с 15% до 5-7%
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Национальный экзитпол на 12:00
Слуга народа - 41,4%
ОПЗЖ - 14,1%
ЕС Порошенко - 8,5%
Батькивщина - 8,1%
Голос - 5%
Смешко - 4,7%
Оппоблок - 4,2%
Данные КМИС и центра Разумкова несколько отличаются
Слуга народа - 40,6% и 42,2% СООТВЕТСТВЕННО
ОПЗЖ - 14,4% и 13,8%
ЕС Порошенко - 9,4% и 7,7%
Батькивщина - 8,2% и 8%
Голос - 5,2% и 4,7%
Смешко - 4,8% и 4,5%
Оппоблок - 4,1% и 4,4%
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привет, неа, просто забил на это, из проходных партий не вижу достойных моего голоса
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откуда вы дебилы, вылазите с этой поддержкой зеленского в 73 процента???или это в порохоботной методичке написано???головой своей надо подумать или главной просто тупую тезу толкнуть и в кусты?Ежу даже ясно, что 73 процента, это антирейтинг пороха, а расклады надо смотреть по 1ому туру выборов, где у зеленского 30 было, а теперь он набирает 40 даже
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Бугога, так вы же сами кричали что вас 73% и вы мегабольшинство
И теперь когда рейтинг вашего клоуна просел, вы уже верещите как свиньи что вас всего 30%
И почему жалкие 30% нам пытаются рассказать, что их большинство и они вправе тут всем что-то рассказывать и навязывать?
Вы сдуваетесь, это очевидный факт
На обмане долго не проедешь.
И ваши жалкие отмазки по поводу первого тура смешны
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кто кричал?какой то тупой зе тролль, такой тупой как ты?и с куя ты меня вообще в зелеботы записал?или по твоей дебильной логике, кто не с порохом, тот зебил?короч, пшел в спам, с тупицами вроде тебя времени терять не буду
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Да какая это рада?! Это выборы в малороское шапито, где 300 голосов будет у коалиции клоунов и слуг кремля.
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Опять 25, какая это рада? Клоунов и руской сепарни?
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Законотворчество новой рады в первый день: отмена закона про мову, отмена статьи конституции про ес и нато, отмена закона про люстрацию рыгов и новый закон портнова о люстрации майдановцев и воинов АТО. Ну и вишенка на торте - мертветчука избирают главой ВР.
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Только не в первый день, а в первые пару месяцев. Но в целом так и будет.
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Если Голос не проходит, то у Слуги появляется реальный шанс единоличного формирования большинства в парламенте и диктатуры в стране. Делайте выводы насчет Голоса и идите голосовать!
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Алкогольні вподобання майже 164 тисяч українців станом на 14:00:
Зелений мексиканець - 45,45%;
Горілка російська "Ведмідь і Ко" - 18,67%;
Коктейль "Європейський" - 7,50%;
Вдова Кліко - 6,93%;
Настоянка для Голосу - 3,91%;
Пиво "Полковник" - 3,85%

https://twitter.com/ukrpravda_news
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У Слов'янську повно акаючих з-за лісся.Автобуси Краматорськ-Спб..Мацква.Вони шо,голосувати приперлися?На ринку персики по 55 грн ГРЕБУТЬ торбами,мед скуповують!Я куєю!!!Давно не бачила такого.Як же сук попропускали?чи вже кордони відкрили орді голодній?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК
 
 
 
 
 
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