 Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом Конопольский заявил на брифинге в ЦИК 21 июля.

"Выборы проходят в штатном режиме. Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано", - сказал заместитель главы ЦИК.

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