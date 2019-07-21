 Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом Конопольский заявил на брифинге в ЦИК 21 июля.
"Выборы проходят в штатном режиме. Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано", - сказал заместитель главы ЦИК.
Продолжаем опрос граждан в питейных заведений. В полдень люди уже выпили:
Зебровка - 41%
«Медведевка» - 14%
Шоколадный ликер - 9%
«Veuve Clicquot» - 8%
Божоле - 5%
«Сила и спирт» - 4,7%
«Водка без Медведя» - 4%
58 мин. ·
Явка ОПОРИ на 12:00: 20% із похибкою дослідження +-0,5%
https://www.youtube.com/watch?v=OscXu88aSXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3psNULs_SqTwGw1aqx5ujKbnNCfx51mj26YhBlQ6Bf6qElPU2jMKIIAUM
Надутый зеленый шарик сдулся в два раза
К новому году у пятачка Зе останется от шарика зеленая тряпочка
А у Пети с 15% до 5-7%
Слуга народа - 41,4%
ОПЗЖ - 14,1%
ЕС Порошенко - 8,5%
Батькивщина - 8,1%
Голос - 5%
Смешко - 4,7%
Оппоблок - 4,2%
Данные КМИС и центра Разумкова несколько отличаются
Слуга народа - 40,6% и 42,2% СООТВЕТСТВЕННО
ОПЗЖ - 14,4% и 13,8%
ЕС Порошенко - 9,4% и 7,7%
Батькивщина - 8,2% и 8%
Голос - 5,2% и 4,7%
Смешко - 4,8% и 4,5%
Оппоблок - 4,1% и 4,4%
И теперь когда рейтинг вашего клоуна просел, вы уже верещите как свиньи что вас всего 30%
И почему жалкие 30% нам пытаются рассказать, что их большинство и они вправе тут всем что-то рассказывать и навязывать?
Вы сдуваетесь, это очевидный факт
На обмане долго не проедешь.
И ваши жалкие отмазки по поводу первого тура смешны
Зелений мексиканець - 45,45%;
Горілка російська "Ведмідь і Ко" - 18,67%;
Коктейль "Європейський" - 7,50%;
Вдова Кліко - 6,93%;
Настоянка для Голосу - 3,91%;
Пиво "Полковник" - 3,85%
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