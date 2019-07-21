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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Первое заседание новоизбранного парламента может состоятся в конце августа - начале сентября, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что первое заседание новоизбранного парламента может состоятся в конце августа - начале сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.

"Конец августа - начало сентября - ориентировочная дата, когда рабочая группа может принять решение проводить первое заседание. Аппарат ВРУ готов к активной эффективной работе, и я немедленно организую все необходимые подготовительные работы, чтобы первое заседание состоялось поскорее", - сказал он.

Парубий заверил, что созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов внеочередных выборов.

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, должен созвать первую рабочую группу. Я ее безотлагательно созову. После того, как будут опубликованы данные по выборам и по пропорциональной системе, и по мажоритарной системе, должны быть созданы три рабочие группы - по формированию комитетов, по рассадке в зале и по обеспечению депутатов", - отметил Парубий.

Он также выразил надежду, что вновь избранные депутаты прислушаются к его предложениям по формированию комитетов, в частности, о создании комитета по вопросам парламентской реформы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138729
 
   
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Подборыжная свинья. Предавшая Майдан за бабло лолиты.
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Почему вы ходите по кацапским сайтам? Вы кацап?
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Дуже жалкую,що в нас немає своєї Колими.Міркую,Говерла буде в нагоді.Для гирь на ногах України..
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Номерные боты от Партии Зеленой Сопли ананируют не покладая рук
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Вибирався з дна та забув пику відмити? Перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня - початку вересня, - Парубій - Цензор.НЕТ 590

Перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня - початку вересня, - Парубій - Цензор.НЕТ 2053
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Логопед уже всё, сбитый лётчик, спёкся, пора на нары.

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Этот придурок сегодня приперся голосовать без паспорта.))
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А может и вначале августа - смотря как "карта ляжет"...
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😀А ляжет она так как Парубий захочет...
Пока новая рада не примет присягу все в аппарате ВР подчиняется ему...
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Пилять, сайт нужно закрывать. От кацапов и зебилов тошнит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервое заседание новоизбранного парламента может состоятся в конце августа - начале сентября, - Парубий
 
 
 
 
 
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