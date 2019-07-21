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 Политика Украины
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 Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук скупает голоса, - активисты. ВИДЕО

В Херсонской области женщина сверяла по списку людей, проголосовавших за бывшего замглавы ОГА Евгения Рищука.

Сверку по спискам зафиксировали в Новой Збурьевке Голопристанского района Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мост".

Нарушение заметил один из кандидатов в депутаты по 186 округу - тому же округу, на котором баллотируется Рищук. Женщина быстро спрятала списки в пакет и отказывалась показывать его содержимое.

Полиция досмотрела вещи женщины и обнаружила среди них списки проголосовавших за Рищука. Сейчас полицейские проводят проверку.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук скупает голоса, - активисты 01

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Евгений Рищук - бывший заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от фракции БПП. Баллотируется в качестве самовыдвиженца на округе №186, в котором системно работает как благотворитель.

Агитационные борды Рищука были оформлены в стилистике партии "Слуга народа", а принадлежащая ему фирма "Укравит" спонсировала проходящие во время предвыборной кампании концерты студии "Квартал-95".

Также на Цензор.НЕТ: Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве. ФОТО

Facebook-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" называет Рищука одним из заказчиков убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3138722
 
 
 Топ комментарии
 
Евгений Рищук - бывший заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от фракции БПП Источник: https://censor.net.ua/n3138722

В БПП вообще хоть один честный найдется?
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Порохоботы, вы хоть понимаете какая нечисть лезет в Раду от ПЕСа ради неприкосновенности?
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справедливости ради, туда нечисть лезет от всех партий. нормальный человек для баллотирования в раду просто элементарно не имеет средств
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А давайте на эти номера позвоним, и скажем кто они такие.
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Евгений Рищук - бывший заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от фракции БПП Источник: https://censor.net.ua/n3138722

В БПП вообще хоть один честный найдется?
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Мы уже выяснили в соседней теме что он ангел. В партии же пока только людей принимают.
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для особливо тупих
Агитационные борды Рищука были оформлены в стилистике партии "Слуга народа", а принадлежащая ему фирма "Укравит" спонсировала проходящие во время предвыборной кампании концерты студии "Квартал-95".Источник: https://censor.net.ua/n3138722
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Порохоботы, вы хоть понимаете какая нечисть лезет в Раду от ПЕСа ради неприкосновенности?
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справедливости ради, туда нечисть лезет от всех партий. нормальный человек для баллотирования в раду просто элементарно не имеет средств
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А от слуг уродов что лучше дрянь лезет ？
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук скупает голоса, - активисты. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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