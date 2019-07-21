 Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сигачева в фейсбуке.
"Только написал заявление в полицию по поводу фейковых заявлений якобы от моего имени. Никаких заявлений о поддержке других кандидатов или отказе баллотироваться я не делал! Не верьте фейку", - написал кандидат через 12 часов после того как по сети разошелся его пост.
В пресс-службе "Слуги народа" заявили, что страницу Сигачова подделали и из нее распространили пост.
Впрочем заявление появилось только после огласки в фейсбуке, а до этого кандидат больше 12 часов молчал.
На протяжении 4 часов голосования избиратели, которые видели эту информацию, могли поддерживать Арешонкова.
Арешонков уже был депутатом по этому округу и до последнего месяца был лидером гонки.
Пост Сигачова появился на его странице в 23:15. В нем он написал, что просит своих избирателей поддержать кандидата в депутаты Владимира Арошенкова.
"Оценив свои шансы, я хочу призвать всех своих сторонников, а самое главное сторонников партии "Слуга народа" поддержать на выборах Владимира Юрьевича Арошенкова", - говорится в посте.
По состоянию на утро страница Сигачова была закрыта, там можно было видеть только фото профиля. В то же время его официальная страница в качестве кандидата, которая явно ведется житомирским штабом, призывала идти на выборы.
Конечно, такие мошенники будут в Раде самыми честными депутатами. 🙈
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НУ КТО ПОДДЕЛАЛ ЭТО НЕ СЕКРЕТ НАВЕРНЯКА ЭТО ТОТ КТО ПИСАЛ ФЕЙКОВЫЕ СМС НА партию ГОЛОС
КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДКУПАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БРЕХАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 5 лет НАШЕМУ НАРОДУ
КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ и КОНТРАБАНДУ ...........................................
ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО СПОСОБЕН НА ТАКОЕ
Это показывает уровень Цензора.
Избивают говорю, прямо на дому"