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 Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП. ДОКУМЕНТ

В 64 округе в Коростене Житомирской области кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов написал заявление в полицию из-за подделки его заявления в пользу кандидата Владимира Арешонкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сигачева в фейсбуке.

"Только написал заявление в полицию по поводу фейковых заявлений якобы от моего имени. Никаких заявлений о поддержке других кандидатов или отказе баллотироваться я не делал! Не верьте фейку", - написал кандидат через 12 часов после того как по сети разошелся его пост.

В пресс-службе "Слуги народа" заявили, что страницу Сигачова подделали и из нее распространили пост.

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Впрочем заявление появилось только после огласки в фейсбуке, а до этого кандидат больше 12 часов молчал.

На протяжении 4 часов голосования избиратели, которые видели эту информацию, могли поддерживать Арешонкова.

Арешонков уже был депутатом по этому округу и до последнего месяца был лидером гонки.

Пост Сигачова появился на его странице в 23:15. В нем он написал, что просит своих избирателей поддержать кандидата в депутаты Владимира Арошенкова.

"Оценив свои шансы, я хочу призвать всех своих сторонников, а самое главное сторонников партии "Слуга народа" поддержать на выборах Владимира Юрьевича Арошенкова", - говорится в посте.

По состоянию на утро страница Сигачова была закрыта, там можно было видеть только фото профиля. В то же время его официальная страница в качестве кандидата, которая явно ведется житомирским штабом, призывала идти на выборы.

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Пошел в полицию: кандидат от Слуги народа Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП 02
Пошел в полицию: кандидат от Слуги народа Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП 03

Пошел в полицию: кандидат от Слуги народа Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП 04

Источник: https://censor.net.ua/n3138721
 
 
 Топ комментарии
 
Фейкометы от БПП

Конечно, такие мошенники будут в Раде самыми честными депутатами. 🙈
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Порохоботы в предыдущей статье Цензора по этому фейку мочились в штаны от радости..
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что, с завтрашнего дня безработный?
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Фейкометы от БПП

Конечно, такие мошенники будут в Раде самыми честными депутатами. 🙈
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В пресс-службе "Слуги народа" заявили, что страницу Сигачова подделали и из нее распространили пост.

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НУ КТО ПОДДЕЛАЛ ЭТО НЕ СЕКРЕТ НАВЕРНЯКА ЭТО ТОТ КТО ПИСАЛ ФЕЙКОВЫЕ СМС НА партию ГОЛОС

КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДКУПАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БРЕХАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 5 лет НАШЕМУ НАРОДУ

КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ и КОНТРАБАНДУ ...........................................

ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО СПОСОБЕН НА ТАКОЕ Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП - Цензор.НЕТ 5437
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Фейкомёты-профессионалы за поребриком. Учитесь, хахлы

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..... "чесними".... Бебепешника потрібно знімати з вибірів, щоб він не брехав без нього не обійшлося... Для чого ця мразь в Раді?!!!!
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Конечно нужно отдать должное Цензору дежурный админ которого, наверняка, понимал шо это фейк, и тем не менее без уточнения информации, выложил это дерьмо на своем сайте.

Это показывает уровень Цензора.
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Конечно, не делал, зато как тебя пропиарили, только зебы не видят!
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Порохоботы в предыдущей статье Цензора по этому фейку мочились в штаны от радости..
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Ну во первых не в штаны, а на клоунов зелененьких.
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це зєля, коли здавав аналізи свому другану, забув зняти штани
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Обсыхай, не отвлекайся
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Ніхто і не сперечається, не в туалет, а куди попало. Ось живий свідок пише...
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А что вам на росии сказали что штаты перестали существовать? Нам же Госдеп платит, еще раз напоминаем.
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Народ больше не обманешь, ваш Петя в пролете.
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Ты так и не понял ничего, мы все в пролете. Вот так то будущий малорос.
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справжній зеробоб, справедливий зеробоб
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треба дзвонити Баканову, щоб зайнявся тим чортом Цукербергом і його пейсбуком Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП - Цензор.НЕТ 1593
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"Я конешно побежал, позвонил в милицию,
Избивают говорю, прямо на дому"
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Когда по честному победить не получается идут на подобную грязь как создание поддельных аккаунтов.
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Сивочолий так міцно чіпляється за владу своїми кігтями, що доведеться все-таки відрубати загребущі руки.
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Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка - Цензор.НЕТ 5979 Патріоти панами пруться до корита всіма способами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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