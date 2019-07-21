 "Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины

Об этом глава государства заявил после голосования на избирательном участке на Оболони в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого. - Ред.) - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю... с некоторыми людьми", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".

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Он также сказал, что не видит в коалиции "старых лиц". "Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока, что так. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов (выборов. - Ред.)", - заявил Зеленский.