 "Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины

Об этом глава государства заявил после голосования на избирательном участке на Оболони в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Премьер-министр... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого. - Ред.) - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю... с некоторыми людьми", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".
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Он также сказал, что не видит в коалиции "старых лиц". "Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока, что так. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов (выборов. - Ред.)", - заявил Зеленский.
Понятно, значит просунет какого-то экономиста сугубо с экономическим прошлым - опытом работы в коммерческих структурах Коломойского.
Хоча про що я,це ж оптимізм прямо.Швидше криворізький аналог Саші-Стоматолога якийсь.
Слова и дела "квартальные" ....
20.06.2019 Об этом Зеленский заявил во время встречи с бизнесом
"Начнем с декоммерциализации СБУ. Сейчас этим занимается Иван Баканов (первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, - ред.), а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, что в ближайшее время, мы предложим безотлагательно лишить СБУ не свойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом"
через месяц
СБУ изымает документацию на "ArcellorMittal Кривой Рог" в рамках проверки "... стану екологічної безпеки...".
Ну чтоб совсем ЗЕльоный преЗЕльоный 😄
Если однопартийного большинства СН не произойдёт, то бОльшая часть пожеланий презедента, может так и остаться пожеланиями. А если всё же случится "монокоалиция", то будет огромной ошибкой со стороны ЗеКоманды взять на себя всю полноту власти, а значит и ответственности.
Стадо ему тут не помошник. Выборщик это человек с оружием если нет у тебя оружия голосуй у кого оно есть и того выбирай по своему вкусу. Это партия и если она тебя не обманет то обьяснит почему не получилось ( месидж Чечиля) выход один,к оружию.То есть к Организованому сопротивлнию. Против чего? Против всего что тебя не устраивает. Или слушай сказки политшаманов и экспертов по вызову, это помогает. Но твоим детям нет.
"Спостерігаю я за діями Зекоманди і розумію, що в їхніх діях є логіка і раціональне зерно, якщо вони... Якщо вони рейдери. Саме рейдери, захопивши контроль над підприємством діють так швидко. Вони приймають свідомо незаконні рішення, звільняють людей та виводять активи."
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1138572826896752641
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