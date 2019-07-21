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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что видит премьер-министром Украины экономиста без политического прошлого, и уже проводит консультации с людьми, которые кажутся ему подходящими для этой должности.

Об этом глава государства заявил после голосования на избирательном участке на Оболони в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого. - Ред.) - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю... с некоторыми людьми", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".

Также на Цензор.НЕТ: Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также сказал, что не видит в коалиции "старых лиц". "Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока, что так. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов (выборов. - Ред.)", - заявил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3138717
 
   
 Топ комментарии
 
шмаркля поставит очередного "ЫкспЭрда", который с калькулятором насчитает, что для зарплат учителям в 4000 долларов - достаточно 200 млн.долл в год))
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Mark Savchuk,
https://site.ua/mark.savchuk/21428-60-dney-zelenskogo/

60 дней Зеленского

После победы Владимира Зеленского, команда Зе просила "дать ему 100 дней", чтобы Президент показал результат. С самого дня инаугурации, я пристально наблюдал за деятельностью новоиспеченного Президента и его командой.
Владимир Зеленский клятвенно обещал - "старые времена закончились", кумовства больше не будет, поборем коррупцию, все процессы внутри работы гос.аппарата будут прозрачны.
Ну что ж, давайте посмотрим что происходило с самим Зеленским, его партией и его окружением последние 60 дней.
День 0 (20.05.2019) - Еще до инаугурации в страну вернулся олигарх Коломойский и Портнов (зам. главы АП Януковича). Все жалуются на Порошенко, что он не провел деолигархизацию, но почему-то Коломойский и Портнов приехали в Украину сразу после победы Зеленского на выборах. До этого они откровенно заявляли, что если приедут, то "их посадят".
День 1 (21.05.2019) - Зеленский назначает бывшего адвоката Коломойского - Андрея Богдана - главой АП. Помимо работы на Коломойского, Богдан еще и попадает под люстрацию, так как работал в правительстве Азарова. "Новые люди" оказались старыми людьми из команды Януковича.
Начальник СБУ времен Януковича - Валерий Хорошковский возвращается в Украину.
Давний друг Зеленского и партнер по бизнесу Сергей Шефир становится первым помощником Президента. В интервью, Сергей Шефир заявил что Президент Зеленский вышел из бизнеса но получит свою долю обратно через 5 лет. На вопрос "кому именно Зеленский передал долю в бизнесе?", Шефир ответил: "или мне, или моему брату, я не помню". Да, это цитата. Еще раз напомню, Сергей Шефир - первый помощник Президента.
День 2 (22.05.2019) - Президент Зеленский назначает своего "друга детства" - Ивана Баканова (и коллегу с "95 квартала") - первым заместителем главы СБУ. А так как главы СБУ у нас нет - первый зам, де-факто становится "и.о. Главы СБУ". Как долго де-факто "друг детства" Баканов будет рулить СБУ никто не знает.
Идем дальше. Во время своей инаугурационной речи Зеленский сказал, что выборы должны проходить по открытым спискам. Запомнили.
21 мая Зеленский встречается с главами фракций парламента, чтобы обговорить новый законопроект по выборам в Верховную Раду. Основные KPI такие:Снижение проходного барьера до 3%Отмена мажоритаркиЗакрытые списки (остаются!)
Зеленский экстренно созывает Верховну Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон про выборы народных депутатов.
И понеслась:За час до заседания самого законопроекта - еще нет. Об это говорит зам.главы БПП Алексей Гончаренко.Законопроект приносят, его регистрируют, но Парубий не вносит его в повестку дня и закрывает заседание.Зеленский пригорает в фейсбучике: "Старі політики обрали стару систему".Стефанчук (представитель Президента в ВР): "Вчера во время встречи, был достигнут компромисс, который сегодня был "внесен в зал"Андрей Богдан сказал, что лидеры фракции обещали проголосовать этот законопроект (23.05.2019)Спикер ВР, Андрей Парубий - "никакого консенсуса не было" (27.05.2019) Позже, 30.05.2019, была опубликована стенограмма встречи Зеленского с главами фракций. Парубий был прав, Стефанчук и Богдан - соврали.
День 3 (23.05.2019) - не прошло и трех дней, как на сайте Администрации Президента была зарегистрирована петиция за отставку Владимира Зеленского. Петиция побила рекорды как по скорости с которой было набрано 25 000 подписей, так и по общему количеству подписей собранных одной петицией (более 60 000). Глава АП Андрей Богдан назвал петицию за отставку Президента - "шуткой".
В тот же день, Андрей Богдан в интервью сказал что "Майдан - это негативное явление".
Представитель команды президента Денис Монастырский: Команда нового Президента не имеет компетенции чтобы расследовать дела Майдана, а следовательно не может их взять под свой контроль. (после слов Богдана - не удивительно).
День 4 (24.05.2019) - Один из главных регионалов Сергей Левочкин заявил "Фирташ симпатизирует Зеленскому как и все мы". Учитывая тот факт, что во время инаугурационной речи Зеленского, когда последний заявил что распускает Верховную Раду, регионалы вскочили со стульев и аплодировали стоя. Это можно увидеть на видео.
Яндекс купил права на показ сериала "Сваты" в России. До этого Зеленский говорил что бизнес в РФ не ведет и что у него вообще нет никаких компаний или контрактов в РФ. Как выяснили программа "Схеми" - это вранье.
День 5 (25.05.2019) - В Ровно двух участников митинга за импичмент Зеленского забрали в полицию и составили админпротоколы.
На сайте Президента Украины появилась петиция за отставку главы АП Андрея Богдана. Она собрала 25 000 подписей за два дня (итого > 33 000 подписей).
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Надо человека без политического прошлого и без економического, и вообще без прошлого, только с будущим, лишь бы не сепер Но опасаюсь что ошибусь
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Головне послати нахер ПЕСиків.. Шоб ці падли вже ніколи не з"являлися в політикумі України "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 1944
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"Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины

Понятно, значит просунет какого-то экономиста сугубо с экономическим прошлым - опытом работы в коммерческих структурах Коломойского.
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"Экономист без политического прошлого"... Коля Азаров тоже в прошлом был ГЕОЛОГОМ "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 2251
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Той, хто звик пам*ятати та мислити аналітично і здатен передбачати наслідки, навіть не сумнівався ще до виборів, що заміна Пеці Бариги з кодлом на Зюзю Квартального з кагалом країну до добра не доведе. Адже "ізбраннік народа", якого той цінує по язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…може виявитись навіть гіршим за Пецю. Та "нарід" такого відразу ж зацінив, і на руках поніс на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!
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И что она у нас была когда то Премьером? "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 8857
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Последние возгласы любителей старого мира. Без вас будет скучновато. Но буд те уверены, без вас Украина не погибнет. Счастья вам.
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Ідіоте зелено сопливий, звісно, маючи риб*ячий ганглій замість людського мозку, ти та тобі подібні допетрати не здатні, що через років 4, чи 5, від України завдяки вашому "новому міру" залишиться лише географічна назва без будь-якого суверенітету.
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Шел второй месяц как распалась Украина, доллар стал по 100 и 23% гениев перестали кормить всю Украину....
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Уже были молодые и "новые" лица в Киеве "птенцы Черновецкого" или теперь Кличко и т.д.,воровали и воруют,шо плохо лежит,не всегда "новое" и молодое-хорошо!
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Мікіла Янівіч!Гірше не буде!
Хоча про що я,це ж оптимізм прямо.Швидше криворізький аналог Саші-Стоматолога якийсь.
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Понятно.. Тогда Украине наступит пипец, если он будет как ты, " юрист без политического и юридического прошлого " . Пора этого еврея утихомирить.
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Скорей бы новая Рада собралась и хорошо ,что её избирают на один год, если справятся то можно и продлить им мандаты.
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Это кто вам такое сказал что на один год ?
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Ну если вынесут вместе с гидрантом может и раньше , а если будут терпеть то минимум пять лет
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Почему у гидранта слова расходятся с делами ?
Слова и дела "квартальные" ....
20.06.2019 Об этом Зеленский заявил во время встречи с бизнесом
"Начнем с декоммерциализации СБУ. Сейчас этим занимается Иван Баканов (первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, - ред.), а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, что в ближайшее время, мы предложим безотлагательно лишить СБУ не свойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом"

через месяц

СБУ изымает документацию на "ArcellorMittal Кривой Рог" в рамках проверки "... стану екологічної безпеки...".
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Без политического это хорошо, а нельзя ли назначить премьера и без экономического опыта?

Ну чтоб совсем ЗЕльоный преЗЕльоный 😄
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Главнокомандующий ставит во глве башибузуков ботаника. Не все таки ему надо было в СА послужить.Не скасував дедовщину он хочет чтоб ему служили по уставам.
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Ха-ха! И понеслось в комментах разгонять конспирологию и теории заговора!))
Если однопартийного большинства СН не произойдёт, то бОльшая часть пожеланий презедента, может так и остаться пожеланиями. А если всё же случится "монокоалиция", то будет огромной ошибкой со стороны ЗеКоманды взять на себя всю полноту власти, а значит и ответственности.
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На выборах ему дали не власть а мандат на владу.Власть не кто не дает власть забирают
Стадо ему тут не помошник. Выборщик это человек с оружием если нет у тебя оружия голосуй у кого оно есть и того выбирай по своему вкусу. Это партия и если она тебя не обманет то обьяснит почему не получилось ( месидж Чечиля) выход один,к оружию.То есть к Организованому сопротивлнию. Против чего? Против всего что тебя не устраивает. Или слушай сказки политшаманов и экспертов по вызову, это помогает. Но твоим детям нет.
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Лысый...самая подходяшая кандидатура...😀
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Біснуються петюшки адже завтра їм доведеться шукати роботу або нового господаря собі.
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А что будет завтра？ Украина исчезнет...или я вдруг воспылаю большой любовью к зебобику？
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Україна не ісчєзнєт, просто тобі доведеться заробляти на хліб, а не збирати крихти біля корита хазяїна.
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Я уже 23 года работаю сам на себя...без хозяина...чего и тебе нищеброду желаю...
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Прем"єр буде одним з рєшал рейдерської групи, бо - погоджуюсь з Йозеф Кнехт:

"Спостерігаю я за діями Зекоманди і розумію, що в їхніх діях є логіка і раціональне зерно, якщо вони... Якщо вони рейдери. Саме рейдери, захопивши контроль над підприємством діють так швидко. Вони приймають свідомо незаконні рішення, звільняють людей та виводять активи."
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1138572826896752641
З останнього: "Суд арестовал счета крупного производителя бетона в Киеве
Районный суд Черкасс арестовал счета предприятия строительной группы Ковальская - Бетон Комплекс, по представлению СБУ и ГПУ
Завод промышленно-строительной группы Ковальская - Бетон Комплекс может приостановить свою работу из-за ареста банковских счетов по решению Сосновского районного суда Черкасс, полученного по представлению Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы. ... "
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/sud-arestoval-scheta-krupneyshego-proizvoditelya-betona-v-kieve
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Якщо 'без политического решения', то тоді студент буде найкраще
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Украине нужен социально ориентированный премьер-министр, без разницы, есть или нет у него политическое прошлое, а не европремьер-экономист, выискивающий очередные способы грабежа населения Украины.
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тут дворніком трєбуйєця опит работи і висче образованійє
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Или он дурачок или притворяется. Премьера выбирает рада. И фигура, как я понимаю, должна быть компромисная. Так что он может консультироваться хоть с чертом лысым... Разве что он рассчитывает на монобольшинство, тогда это полная узурпации власти с перспективой, катываеия в авторитарный режим. Если он сейчас не гнушается пользоваться телефонным правом (ща позвоню баканову), то что будет потом? От абсолютной власти можно с катушек съехать быстро.
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Зеля ! Я бы твоего дружбана поставил .Выше тебя и лысый как и я. Хуже не будет .
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Хто там казав, що Суліма за Зеленського? А чи не час нам поміркувати про імпічмент?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины
 
 
 
 
 
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