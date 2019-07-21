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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:бокс (526) спорт (1744) теннис (112) Стаховский (2)

 "С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", - Стаховский на заявление Гвоздика, что РФ не агрессор

Украинский теннисист Сергей Стаховский жестко ответил боксеру Александру Гвоздику за оправдание военной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на страницу Стаховского в Facebook.

"С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", - написал Стаховский.

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Ранее Александр Гвоздик высказал мнение о том, что в войне на Донбассе виноваты и Украина, и Россия, а РФ не является агрессором по отношению к нашей стране.

С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование, - Стаховский на заявление Гвоздика, что РФ не агрессор 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138716
 
   
 Топ комментарии
 
Респект Стаховському! Завжди знав, що він- патріот. А Сергій завжди це демонстрував.
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Гвоздику треба робити скидку на пропущені удари по голові, які неминуче дають про себе знати, наприклад, у вигляді тупих месседжів...
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Респект Стаховському! Завжди знав, що він- патріот. А Сергій завжди це демонстрував.
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Этот патриот "предсказал" что Украины скоро не будет. И всего лишь из-за болтовни боксера с отбитыми мозгами. В чем респект?
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У боксёров тоже есть фанаты и мозги этих фанатов ни сколько не отличаются от любых других фанатов, которые ловят и впитывают слова своих "божеств"...
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кількість його фанатів післі цього значно зменшилась
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А много уменьшилось в количестве фанатов Зелемойского, после того, как фанаты Голобородько услышали все заявления уЗеленского до и после выборов?
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Да, теперь они мозги выкачивают у 73% и это им успешно удалось. :D
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Конечно, ведь мне необходимо тебе ещё раз свой пост повторить, чтобы ты все буквы в нём разглядел и ещё раз, чтобы слова и ещё раз, чтобы предложение полностью прочитал и ещё раз, чтобы смысл понял.
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Ну если ты подберёзовик не понимаешь заданого вопроса, это как раз твои проблемы. Если ты ответил что победил, тогда у тебя в лукашенковской бульбашии всё в ажуре ? Кисельные берега и молочные реки ?
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Лишнехромосомный, а ты не видишь победу, если все твои героические подвиги по смене президентов и курсов - то в ЕС, то в ТС оставили Украину даже позади Беларуси?
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олень засланый , по какой зади ? Ты тут на ветке на "зароботках" сидишь, последний лук без соли доедаешь. Сиди тупое и дальше совокупляйся с портретом Луки и не отсвечивай. Лука без таких как ты, шо дуб без дятла . У вас под носом турорылых засранцев фсб мордора людей ворует и делает всё так , как им нужно . Вы были , есть и будете офисом мордора всю дорогу, "поцриот" хренов.
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Не подскажешь - куда девается великодуховность и сракальность лишнехромосомных на кацапских и украинских форумах максимум - после пяти постов, обычно - после трёх и они начинают выплёскивать дерьмо в посты?
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лишнехромосомные это такие как ты и тебе подобные, которые лезут в чужую страну с советами, оскорблениями не их людей и президентов , живя сами в кгб-шном государстве , контролируемыми мордором и вечным президентом лукой. А дерьмо выплёскивают не в посты, а тебе на голову.
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Він не передбачив, а констатував. На жаль. А де тут є спростування його патріотизму? Те, що його болить за недалеких малоросів?
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Не предсказал а застеріг. По всій країні таких я ти гвоздікових дуже занадто, так що таки можете перетянуть Україну в мордор. Менталітет у вас такий, вам дуже подобаеться крокувати загалом та гнутис я перед кожним найменьшим чинушою.
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ты ЗЕленый задрот? "С такими гражданами" г р а ж д а н а м и.
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так надо брать во внимание то что он боксёр, сколько ему долбасили по голове, какую разумную логику там можно искать.
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Не сотвори себе кумира, не удивлюсь если вдруг Лом что-то не договорил когда-то. Стах мужик, мужичара .
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Ви знаєте, про Ломаченка нічого такого ніде не було. До речі, він розумний хлопець. Дуже розумний. Мізки у повному порядку
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він родом з російськомовного регіону, а там навіть війна мозок не виправила населенню. Росіян вони виправдовують, а українців питають:" навіщо ви прийшли сюди"?
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вот и именно во первых по этой причине, я против того что русским даёт возможность жить за приделами рашестана, тот кто сегодня как политбеженец получает такое право, завтра его отпрыски будет орать - это наша земля пля, мы тут родились. (твой пример это подтверждает)
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Шо то с боксерами нам не везет, то Гвоздик, то Усик...
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с боксёрами обычно не везёт, правда только некоторые из них осознаёт свои умственные способности.
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Просто большинство украинских топ-боксеров с востока. Чемпион мира Гвоздик с Харькова, чемпион мира и Олимпиады Усик с Крыма, чемпион мира и Олимпиады Ломаченко - Одесса, серебряный призер олимпиады Беринчик - Луганск, экс-чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Шелестюк - Донецк, чемпион мира Далакян - Баку, Запорожье, Днепр, экс-чемпиона мира Виталий и Владимир Кличко родились в Средней Азии в семье советского офицера и т.д.
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Все мозги боксеру отбили. Лучше бы молчал, знаток хренов...
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воно не може мовчати, бо було під фірташем. А тепер - під мертвечуком.
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Бьем наспор шо Стах с пулемётом сильнее Усика с Гвоздиком на дистанции 30 метров.
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и как всегда безнаказано. как я рад этой стране.
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Ну теннисист тем и отличается от боксера, что по голове не получает и она у него помимо того, что "в неё едят", ещё и думает!
Стаховскому- респект!
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В боксе привлекательна агрессия и паРаша - агрессор потому привлекательна...
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Смотря для кого привлекательна...В Мордоре как только зарабатывается первая сотня тысяч $, автоматически любовь переносится на расстояние испанской или французской ривьеры!
Остальным: сковродка с жареной картохой, пузырь беленькой и бокс по зомбоящику.
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Все те престарелые голливудские и прочие звезды бегут в рашку от проблем на родине - налоговых и прочем подобном, зная, что их обратно не выдадут
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Пиар вышедшего в тираж третьеразрядного актёра. Депардье- попытка соскочить с французских налогов, и далее по короткому списку.
Причем в Раше никто из них не живет. Попиарились и обратно "загнивать" на историческую родину-мачеху.
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А Сигал под ником Депардье паРашей и ****** восхищается?
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пусть это гвоздь скажет раненым и родственникам погибших
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А Педалик шо несёт, бАксёры, они такие....
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понятное дело не бакланит. он ее просто грабит. его боксерские гонорары на фоне того, что он имеет на должности мэра киева - просто пыль
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Да в такой стране где президент дебильный клоун и жить то не хочется. Кому нужна такая страна, которая живёт феодальным строем.
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Таких "спортсменів" - доста. І Беленюк, і Усик, от Гвоздик..., список не вичерпується. Всі вони піарились канальями Ахметова, Коломойського, Фірташа (якому Кличко - союзник).
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тю. недавно на канале ахмета дали полтора часа времени пороху. одни удобные вопросы, никакой критики, ведущая даже ему "подсказывала".
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Гвоздик - это пробитый волчара, чего вы от него ждали?
Почти все боксеры это быдлованы и сепары. Тот же Усик, до сих пор как ***** не может сказать, что Крым - наш!
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Коли в країні 73 відсотки таких, як цей відбитоголовий гвоздик, не можна не погодитись зі Стаховським.
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Что тут удивительного? Восток это отбитые зомбари, которые НЕ думают, вообще, напрочь отказываются. Т.к. большинство тут либо работяги, либо люди причастные к силовым структурам - умение аналитически мыслить отсутствует... "Нам сказали (батя/мужики на заводе/командование/по телику) - мы так и будем до конца жизни думать"
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дежавю--ми повернулись в часи януковоща
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Так риги нікуди не поділись організатор і засновник ригоанальної партії останні 5 років був президентом України.
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Что бы сделал Сталин после высказывания советского спортсмена, что Германия не агрессор ? Как бы ответили советские люди советскому спортсмену ?
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только тут надо одно маленькое уточнение: ссср получало от германии бабло за транзит газа? имело во время войны самый большой товарооборот с германией? сталин имел свой действующий бизнес в германии? дипломатические представительства и послы ссср были в германии? граждани германии и ссср могли свободно ездить друг к другу? члены цк кпсс ездили на прием к гитлеру?
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Никаких послов и сейчас нет, Во вторых , В течение 17 месяцев, прошедших между подписанием советско-германского пакта и нападением на СССР, Германия получила от Советского Союза 865 тыс. т нефти, 140 тыс. т марганцевой руды, 14 тыс. т меди, 3 тыс. т никеля, 101 тыс. т хлопка-сырца, более 1 млн т лесоматериалов, 11 тыс. т льна, 26 тыс. т хромовой руды, 15 тыс. т асбеста, 184 тыс. т фосфата, 2736 кг платины и 1 млн 463 тыс. т зерна. Через советскую территорию осуществлялся транзит стратегического сырья и продовольствия из стран Тихоокеанского бассейна, Ближнего Востока и др.
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так это было ДО НАПАДЕНИЯ. разницу чуешь?
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А Сеня "куля-в-лоб" Яйценюк вообще сказал, шо это Сталин напал на Германию
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не, ну если сам кроль сказал, то таки да
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Послов нет, но посольства и другие диппредставительства работают. Это как директора магазина отозвали, но магазин в целом работает и продавцы на местах.
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ага, а Сталин и Черчилль ездили отдыхать на Мальдивы )
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опять "умники" с супердебильными сравнениями грязной помойной ямы - совка с нынешней ситуацией З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор - Цензор.НЕТ 2194
скажите, вы и в балаканину попов тоже вери.те?

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А что бы сделал Сталин, если бы узнал, что гражданам Германии можно в СССР приезжать и даже без виз и на обратном направлении то же самое, что советы прокачивают нефть через Германию и т.д. Это первое. А второе, почему мы вообще должны равняться на поступки Сталина и советских людей, порицая советский строй?
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Ці вислови наслідок поводження української російськомовної "еліти", торгують з окупантом,не названа війна війною з Казластаном,не запроваджений візовий режим,не знищені агенти москви Мєртвєчук,Бойко,Новінський,Онуфрій,Гєпа,Трухлявий.
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Співай же їм, мій голубе,
Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили.
Про старину, про те диво,
Що було, минуло...
Утни, батьку, щоб нехотя
На весь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!
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За такі вислови СБУ має викликати на розяснювпльну бесіду.
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Боксерам простительно - там мозги в виде фарша. Украина постепенно превращается в Жидороссию.
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на пару часов под аэропорт, и бандаж в трусах заполнится коричневым. сразу башку прочистит.
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1998

Переваги окупаційного режиму
...
....
Сколовши босі ноги об стерню,
старенький Перебендя коло тину
ячить собі, що, скурвившись на пню,
лукаві діти в цю лиху годину
забули встид, просрали Україну,
забили на духовність і борню,
і взагалі творять якусь фі*ню.
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Стаховский почти прав - неточность лишь в том, что государства уже нет! Я впервые в жизни не хочу идти на выборы. Умом понимаю, "надо", но душа кричит "а смысл?" мне действительно уже страшно. Так не было не при Яныке (переживем), ни в войну (справимся). А сейчас все..."не справимся и не переживем".
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МУЗИЧУК..
як приватна особа можеш..
але не представляючи Україну..
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Для поездок на рабссию. Лучше пусть начнет строить свою карьеру в КонтСтрайк. Кстати турниры международного уровня ничуть не хуже парашинских по шахматам.
И еще, шахматы понемногу изымаются из олимпийских мероприятий, это общая тенденция, так как человечество просто переросло эту игру ограниченную 8-мью клетками шахматной доски. З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор - Цензор.НЕТ 4554
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Існування не припинимо. Виживемо. Але не треба було вдаватися до таких порівнянь. Гвоздик звичайно прибічник російського імперіалізму та ворог України, тільки замість зміни громадянства на російське, як звичайно роблять спортсмени однакових з ним поглядів, цей чомусь затримався, спекулюючи українським громадянством (може отримав таке завдання від спецслужб Мордору), щоб розвалювати Україну зсередини, гібридний солдат гібридної війни.
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Гвоздик, ты не достоин больше защищать флаг Украины!
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Та ладно... таких довб.бів як Гвоздик 73%. Чому їм можно, а йому еі?
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Шкода... Талановитий боксер. Але, якщо мізки відбиті, нічого не поробиш(
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Олекса́ндр Сергі́йович Гво́здик (15 квітня 1987, Харків, Українська РСР) - український професіональний боксер у напівважкій вазі (до 79,4 кг), чемпіон світу за версією WBC (2018 - н. ч.).

Сергі́й Едуа́рдович Стахо́вський (*6 січня 1986, Київ) - український тенісист-професіонал. Володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів ATP у парному розряді.
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Одразу дивіться де родилася, вчилася і виховувалася людина (в якому середовищі).... ХАРКІВ - ВАТА ВАТНАЯ ПОМАРАНЧЕВИЙ РІВЕНЬ (ДОНБАС і КРИМ відповідно ЧЕРВОНИЙ)....
Цей КОЛГОСП недобитого совка завжди буде таким.... Їх (східняків) не можна підпускати і близько до управління країною.... Тим більше після, східняків Кучми, Януковича... і всих цих олігархів, двох Майданів, акцій "Україна без Кучми ", війни на Донбасі і анексії Криму, які вони спричинили ....
Обирати такого ж східняка, криворізького наріка Вову у президенти? Ну це дурість....Сподіваюся, це буде як контрольний постріл......, щоб люди накінець зрозуміли, що людей зі східняцькою ментальністю і близько не можна підпускати до управління країною.... Тому що розвалять її....
ЗАХОДУ і ЦЕНТРУ потрібно домовлятися на наступні 20-50-100 років(після Зеленського), щоб обирати почергово тільким президентів із Заходу або із центральної України... Після лекторальної втрати Крима і Донбасу - це буде набагато легше здійснити...

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Ну да,Россия только наблюдает и выдаёт оружие с кремлёвского военторга шахтёрам из колоний Московии З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор - Цензор.НЕТ 6778
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всё-таки профессиональный бокс оказывает неизгладимое влияние на мозги - у большинства спортсменов голову отшибают напрочь. Глядя на Педалика, например, который и двух слов связать не может, я думаю бывшим боксёрам на публике даже рта открывать не следует. Так и с Гвоздиком. Уж лучше теннис - там по голове не лупят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", - Стаховский на заявление Гвоздика, что РФ не агрессор
 
 
 
 
 
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