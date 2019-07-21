 "С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", - Стаховский на заявление Гвоздика, что РФ не агрессор

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на страницу Стаховского в Facebook.

"С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", - написал Стаховский.

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Ранее Александр Гвоздик высказал мнение о том, что в войне на Донбассе виноваты и Украина, и Россия, а РФ не является агрессором по отношению к нашей стране.