 "С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", - Стаховский на заявление Гвоздика, что РФ не агрессор

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на страницу Стаховского в Facebook.
"С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", - написал Стаховский.
Ранее Александр Гвоздик высказал мнение о том, что в войне на Донбассе виноваты и Украина, и Россия, а РФ не является агрессором по отношению к нашей стране.
Стаховскому- респект!
Остальным: сковродка с жареной картохой, пузырь беленькой и бокс по зомбоящику.
Причем в Раше никто из них не живет. Попиарились и обратно "загнивать" на историческую родину-мачеху.
Почти все боксеры это быдлованы и сепары. Тот же Усик, до сих пор как ***** не может сказать, что Крым - наш!
скажите, вы и в балаканину попов тоже вери.те?
Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили.
Про старину, про те диво,
Що було, минуло...
Утни, батьку, щоб нехотя
На весь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!
Переваги окупаційного режиму
...
....
Сколовши босі ноги об стерню,
старенький Перебендя коло тину
ячить собі, що, скурвившись на пню,
лукаві діти в цю лиху годину
забули встид, просрали Україну,
забили на духовність і борню,
і взагалі творять якусь фі*ню.
як приватна особа можеш..
але не представляючи Україну..
И еще, шахматы понемногу изымаются из олимпийских мероприятий, это общая тенденция, так как человечество просто переросло эту игру ограниченную 8-мью клетками шахматной доски.
Сергі́й Едуа́рдович Стахо́вський (*6 січня 1986, Київ) - український тенісист-професіонал. Володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів ATP у парному розряді.
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Одразу дивіться де родилася, вчилася і виховувалася людина (в якому середовищі).... ХАРКІВ - ВАТА ВАТНАЯ ПОМАРАНЧЕВИЙ РІВЕНЬ (ДОНБАС і КРИМ відповідно ЧЕРВОНИЙ)....
Цей КОЛГОСП недобитого совка завжди буде таким.... Їх (східняків) не можна підпускати і близько до управління країною.... Тим більше після, східняків Кучми, Януковича... і всих цих олігархів, двох Майданів, акцій "Україна без Кучми ", війни на Донбасі і анексії Криму, які вони спричинили ....
Обирати такого ж східняка, криворізького наріка Вову у президенти? Ну це дурість....Сподіваюся, це буде як контрольний постріл......, щоб люди накінець зрозуміли, що людей зі східняцькою ментальністю і близько не можна підпускати до управління країною.... Тому що розвалять її....
ЗАХОДУ і ЦЕНТРУ потрібно домовлятися на наступні 20-50-100 років(після Зеленського), щоб обирати почергово тільким президентів із Заходу або із центральної України... Після лекторальної втрати Крима і Донбасу - це буде набагато легше здійснити...