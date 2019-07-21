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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:выборы (22768) ЦИК (3208) явка (108)

 По состоянию на 12:00 проголосовали 19,26% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия начала публиковать данные о явке избирателей. Самая высокая явка - в Луганской области, самая низкая - на Буковине.

Ознакомиться с последними данным о явке можно на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 12:00 участие во внеочередных парламентских выборах приняли 19,26% избирателей. Об этом свидетельствуют данные со 186 избирательных округов из 199.

Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области: там свои голоса отдали 25,45% избирателей. Самая низкая - в Черновицкой: на участки пришли только 12,21% жителей.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция зафиксировала 382 сообщения, связанных с избирательным процессом. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12:00 проголосовали 19,26% украинцев, - ЦИК 01
По состоянию на 12:00 проголосовали 19,26% украинцев, - ЦИК 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138715
 
 
 Топ комментарии
 
великий.
східняки голосують, а запад на вибори забив.
знову створені передумови для великого та швидкого розчарування у владі.
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Окацапленные области быстрее всех проголосовали
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Початок кінця ! Це останні вільні і демократичні вибори в країні ! Зе почне калькувати януковичські методи в усіх сферах життя! Забули про адмін ресурс - готуйтеся земалята!
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Добре голосує дніпропетровська область.. Це радує..
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а за кого? за медве-бойко? тогда янукович с азаровым вернутся.
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Будем реалистами - отсыпаются после вечера субботы.
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великий.
східняки голосують, а запад на вибори забив.
знову створені передумови для великого та швидкого розчарування у владі.
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Зря на избирательных участках, не составляют списки проголосовавших зебилов. Это несколько осложнит последующие разборки. Но! Всё будет Украина!
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Ксеніє у Львові завжди голосують після обіду. Бо в церквах служби Божі на 12.00 і 14.00. І вже після них йдуть голосувати. Я сам ще не голосував, бо внук спить до 15.00. Як встане так всією сім'єю й поїдемо.
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я голосовал за ЗЕбилов, только потому чтоб Медве-Бойко не прошли...
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=T5DjRW_sbOY

Жіночка поставила на місце зарозумілого і пихатого нарциса Разумкова! Бабця- БРАВО!!
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пенсионер не диагноз, но они более ответственны к своим правам, хотя часто голосует веря возвращению молодости.
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Диагноз - ностальгия и пенсионеры ловят хоть намёк на возвращение былого...
(из личных наблюдений лукашистов)
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Лохлос уничтожил все цивилизации древности своей праздностью и требованием исполнения сиюминутных желаний...
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Спорное утверждение.Бо на Рашке охлос,из покон веков,а вона ще iснуэ Станом на 12:00 проголосували 19,26% українців - Цензор.НЕТ 5182
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А давно там была цивилизация или охлос начинал жить в праздности?
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Мабуть це виключення з правила.Хотя,они себя вже уничтожили в 1917,а потом,ще раз в 1991 роцi.Теперь назвались РФ,але буде знов роспад,бо охлос на месте Станом на 12:00 проголосували 19,26% українців - Цензор.НЕТ 9909
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на данный момент довольно точно можно сказать, лидирует прорассеиские, да да, их ядерный электорат опять рванули в последний и решительный бой.
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Пагубий забыл дома паспорт.Альцгеймера?
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Окацапленные области быстрее всех проголосовали
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Слуге не повезёт.Молодёжь на югах и на студенческих каникулах.Впредь наука будет про лето.
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Зато ватные пенсионеры ни куда не делись. Опять нам выберут кучу рыговского быдла
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а как же без этого , они заботяться о детях и внуках ! Навыбирают нам рыгов ,а сами в Рай .
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Пете не повезет. Западная Украина в Польше на сельхозработах.
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По спискам - Голос ( ГП . Свобода . РНС . СиЧ - не светит ) .то хоть эти .
Мажоритарка - Свобода (знаю его лично )
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Уже в 8 утра в консульстве голосовали. Подъехала в 8:10, пришлось даже немного в очереди постоять.

Опять в избирательных комиссиях на участках много молодёжи. Красивые в вышиванках. Приветливые.

Избиратели с утра большей частью - такие тети Цили (я, упаси Боже, не антисемитка, но там такие колоритные персонажи 😁)Стоят себе в резиновых браслетиках с Украиной.
Наверняка за ПЕС приехали голосовать.

Но учитывая что ещё 5 лет тому практически все они были за Легитимыча или проспали Майдан, это огромный прогресс. ✌🏻
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Западенцы в ЕС все сидят, там у них сейчас сезон... так что Петро Олексеич может и пролететь. Остальное все по идее будет в рамках социологии.
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Львовская обл - 13,66% По состоянию на 12:00 проголосовали 18,63% процента украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1315 Ох пролетит голос, как фанера, над Парижем По состоянию на 12:00 проголосовали 18,63% процента украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1315
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..Найем, как всегда, слил результаты голосования на 10:00. У хрипуна 2,6% По состоянию на 12:00 проголосовали 18,63% процента украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 863
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Красота ! Выборы признают несостоявшимися! Будет новый тур !
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1. Войска расии находятся в белорусии в чернобыльской зоне. У самой границы с Украиной.
2. "Киев - русский": Путин сделал циничное заявление - 19 июля!

3. Вывод? Очевиден. Где реакция главкома и минобороны?!
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Уже! Послали разведку! Та доложила точно: нету! Думаете- врёт???
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_Угу... А это разведка, которая теперь подчиняется 95 кварталу и коломойше? Верю, а как же! Некто гелетей (чи полторушка) тоже не видел войск расии на востоке...
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Ага, послали, через день доложили что нет. Возможно контразведка противника срабола лучше, ведь она была предупреждена, возможно хорошо замаскировались, возможно плохо разведку вели-за один день разведать тысячи кв км нереально. Если войськ не обнаружили, это не значит что их действительно нет
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далее, что это за разведка, что ей указывают вон там войська, вон там войська? На такие вещи разведчики должны иметь достоверный ответ еще до вопроса и вообще иметь ответы на все возможные вопросы,
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Так, интересуют экзит-полы! Бо у меня звиздорез наметился, на уровне повыше Мирового стандарта, а интересно ведь! Когда там первые высветятся???
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Слуга Народа 37% Оппозиционная платформа - За жизнь» 18%,
чуть больше 5%, у Европейской солидарности и
Батькивщины меньше 5% у Оппоблок, Сила и честь, Голос
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Я ещё не голосовал !!! 😬 У Пороха лучшая команда, но я не очень хочу его видеть... 😕
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ПЕСики - вороги України!! Люди, не забувайте!! Станом на 12:00 проголосували 18,63% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4227
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Братья украинцы !! Вы хотите, что-бы у нас парламент стал кнессетом?!!
В коМАНДЕ партии "слуга народа" в списках 87% тех кандидатов, у которых папа - юрист(с).
Может с Украины хватит и одного клоуна?
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нам хватило одного мародера обворовавщего и загнавшего страну в нищету!
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Жаль что "СВОБОДА" не в тренде, там собралась отличная компания ! 👍
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Если из этой компании исключить верную собаченку министра Собакова, Белецкого, нацжоны которого начинают тявкать только на того, на кого укажет кремль или Собаков. Куда-же эти сявки прячутся, когда поднимает голову Мертветчук и вся его московская банда?
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Я имел ввиду не Свободу, а блок партий, в котором действительно настоящие патриоты.
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Явка на парламентских обычно всегда поменьше, но даже столько это неплохо.
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Я хочу, что-бы старая брехуха Тюлька не попала в ВР. Только от ее кислой рожи выворачивает.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо состоянию на 12:00 проголосовали 19,26% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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