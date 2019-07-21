 По состоянию на 12:00 проголосовали 19,26% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Ознакомиться с последними данным о явке можно на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по состоянию на 12:00 участие во внеочередных парламентских выборах приняли 19,26% избирателей. Об этом свидетельствуют данные со 186 избирательных округов из 199.
Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области: там свои голоса отдали 25,45% избирателей. Самая низкая - в Черновицкой: на участки пришли только 12,21% жителей.
В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.
Также на Цензор.НЕТ: Полиция зафиксировала 382 сообщения, связанных с избирательным процессом. ИНФОГРАФИКА
східняки голосують, а запад на вибори забив.
знову створені передумови для великого та швидкого розчарування у владі.
Жіночка поставила на місце зарозумілого і пихатого нарциса Разумкова! Бабця- БРАВО!!
(из личных наблюдений лукашистов)
Мажоритарка - Свобода (знаю его лично )
Опять в избирательных комиссиях на участках много молодёжи. Красивые в вышиванках. Приветливые.
Избиратели с утра большей частью - такие тети Цили (я, упаси Боже, не антисемитка, но там такие колоритные персонажи 😁)Стоят себе в резиновых браслетиках с Украиной.
Наверняка за ПЕС приехали голосовать.
Но учитывая что ещё 5 лет тому практически все они были за Легитимыча или проспали Майдан, это огромный прогресс. ✌🏻
2. "Киев - русский": Путин сделал циничное заявление - 19 июля!
3. Вывод? Очевиден. Где реакция главкома и минобороны?!
чуть больше 5%, у Европейской солидарности и
Батькивщины меньше 5% у Оппоблок, Сила и честь, Голос
В коМАНДЕ партии "слуга народа" в списках 87% тех кандидатов, у которых папа - юрист(с).
Может с Украины хватит и одного клоуна?