 По состоянию на 12:00 проголосовали 19,26% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Ознакомиться с последними данным о явке можно на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 12:00 участие во внеочередных парламентских выборах приняли 19,26% избирателей. Об этом свидетельствуют данные со 186 избирательных округов из 199.

Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области: там свои голоса отдали 25,45% избирателей. Самая низкая - в Черновицкой: на участки пришли только 12,21% жителей.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

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