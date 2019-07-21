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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:выборы (22768) исчезновение (238) Киевская область (1706) Мосийчук (333)

 Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил об исчезновении председателя окружной избирательной комиссии №94 Светланы Цыганий.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"После того как ночью практически за руку на фальсификации избирательной документации (подмена представления на членов УИК от ВО "Самопомич" на людей Игоря Кононенко) была поймана глава ОИК №94 Светлана Цыганий, она вызвала себе скорую помощь. Тогда же ночью Цыганий была госпитализирована в больницу Украинки с подозрением на гипертонический криз. Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти.

Главная версия: сбежала от неминуемого ареста!" - рассказал Мосийчук.

Смотрите также: Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО

Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.

Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от Самопомочи на людей Кононенко, - Мосийчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138714
 
 
 Топ комментарии
 
Голосуй за порошена -завтра он снова продаст рошен Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4024
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Дуже вже дружбану петі - кононенко , хочеться прорватися до омріяної недоторканості своєї злодійської дупи.. Дарма мріє - новообрана рада залюбки зніме недоторканість як з кононенка так і з петі..
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Чёрт его знает, в Феофании надо узнавать расценки.
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скоріш за все, в маніпуляційній на крапельниці.
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Алярм! мосейчуку могут не заплатить бабки! Дубинский может пролететь! Алярм!
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Кстати о дубинском, этот сепар раздавал по 500 гривен.
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У кононенко примерно столько же шансов, сколько было у петра литрксеича во втором туре... Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 9791
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насрать мне на кононенко. меня больше волнуют факты откровенного договорняка с хромым мосейчуком и карлсоном. то что не проголосуют может быть за кононенко - это право людей. а вот то что новая власть откровенно ссыт в глаза людям и занимается договорняками - вот это важно
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А если окажется что договорняками занимался Кононенко, ты трусливо засунешь язык в задницу или будешь орать: вы все врете?!

Борец за шоколадную справедливость
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ПОРОХОБОТ Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 8239 КАКИМИ ДОГОВОРНЯКАМИ? ТОГДА ДАВАЙ ССЫЛКУ НА ФАКТЫ.
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Голосуй за порошена -завтра он снова продаст рошен
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голосуй за Зе что бы продолжать смотреть Квартал 95 и Сватов, и в Украине и в России... Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 7467
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...и не по телевизору, а в реальной жизни... Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 9310 Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 836
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Топ Ган - в реальной жизни это года через два...

Но тогда мы уже в Малороссии будем...
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до Майдану Гідності зебіли були просто коміками, шоуменами. Чому би і не посміятись було?
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Не встигне вже. Хто захоче купити арештовані активи?
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Цыганий. Фамилия не соответствует, последним веяниям. Даже запретна! Она теперь- Ромий должна быть, а не переименовалась! Ото и свалила.
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ще один гомік... Понятно, що гоміки ляшка - за зебілів
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Они едины в своем стремлении. Им лучше гей парад чем парад военных
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Дуже вже дружбану петі - кононенко , хочеться прорватися до омріяної недоторканості своєї злодійської дупи.. Дарма мріє - новообрана рада залюбки зніме недоторканість як з кононенка так і з петі..
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Пише явку? Щоб дали меньше нижнього?
Все одно за Зеленського буде ходити в табірну їдальню по троє.
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Светлана Цыганий- нацыганила и исчезла..))
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Я видела с ней видео на канале Дубинского
До исчезновения

Наглая офигевшая от безнаказанности тетка
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Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти. Источник: https://censor.net.ua/n3138714
😁

Я поражаюсь тем людям, которые прутся голосовать за таких мошенников, потому что хотят честную власть
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Ты в зеркало, время от времени, смотришь, "честная"?... На себя, сначала, посмотри!... Я тебе "предъяву" бросил, по поводу "Рошена" и укрепления, руками СССР, фашистского режима, позавчера... Сегодня напомнил... А ты "язык в попу затянула...". Отвечать будешь, "Лалалашница"?... "За базар отвечать нужно...", "честная", ты наша...(Такие "честные", в Европе, под "красными фонарями", ошиваются!...).
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У Кононенко подгорает не слабо, хотя это ему не поможет.
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Чому не допоможе? Якщо вони з Пєтєю візьмуться за руки, одночасно стартонуть реактивними двигунами, то можуть без пашпортного контролю систи десь у себе на Півдні Іспанії Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 7031
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Ну что там, какие результаты? Сколько черный полковник и зубровка набрали?
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Его ничто не спасёт.Если Слуга наберёт 50%.,то тюремный ужин бенефициару по 94 будет обходиться по миллиону, как в Графе Монте-Кристо.
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Ублюдок мосійчук знову затіяло якісь махінації!
Арештувати потрібно цього злочинця.
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догнать и простить Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4078 ведь работала на благо упырей народа
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10.Номер в партии "Слуга народа" Жан Беленюк - борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, чемпион мира и Европы.
Вы что серьёзно ? 😱 😂
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Не, на работе был. Собираюсь на выборы. Изучаю контингент ! 😂
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Так он же тест прошёл! Ему фотку другого спортсмена показали. Он посмотрел и рассмеялся. Значит- годен. Вот эту фотку:
Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4561
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Выборы-выборы! Глава избирательной комиссии 412, - 4,36 промилле Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 269Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4527Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 48
Сей персонаж представляет партию «за життя»
Видимо бороться собирался не на жизнь, а на смерть.Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 5313
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Що цікаво, рішення про заміну членів дільничної комісії голова ОВК не може прийняти одноосібно, НІЯК НЕ МОЖЕ!. Тільки - через голосування всієї окружної комісії... Яке оформляється відповідною постановою та підтверджується протоколом. А ці документи - такі, що оскаржуються. Спочатку в ЦВК, потім в суді, і т.д.

Тепер чисто технічне питання: чому не оскаржуються документи? Ні, понятно, однією з причин може бути те, що самих цих документів в природі немає... Ну, так про це і потрібно говорити! Тим більше, що в комісії є представники і ляшка-гоміка, і самодрочі: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp028pt001f01=919pf7331=94.html
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Тобто вже пішли порушення виборчого процесу Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4723
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Согласен Абу, во времена Порошенко такого не было
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Шабаш ватноголовых в полном разгаре
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук
 
 
 
 
 
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