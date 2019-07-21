 Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"После того как ночью практически за руку на фальсификации избирательной документации (подмена представления на членов УИК от ВО "Самопомич" на людей Игоря Кононенко) была поймана глава ОИК №94 Светлана Цыганий, она вызвала себе скорую помощь. Тогда же ночью Цыганий была госпитализирована в больницу Украинки с подозрением на гипертонический криз. Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти.
Главная версия: сбежала от неминуемого ареста!" - рассказал Мосийчук.
Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.
Борец за шоколадную справедливость
Но тогда мы уже в Малороссии будем...
Все одно за Зеленського буде ходити в табірну їдальню по троє.
До исчезновения
Наглая офигевшая от безнаказанности тетка
😁
Я поражаюсь тем людям, которые прутся голосовать за таких мошенников, потому что хотят честную власть
Арештувати потрібно цього злочинця.
упырейнарода
Вы что серьёзно ? 😱 😂
Сей персонаж представляет партию «за життя»
Видимо бороться собирался не на жизнь, а на смерть.
Тепер чисто технічне питання: чому не оскаржуються документи? Ні, понятно, однією з причин може бути те, що самих цих документів в природі немає... Ну, так про це і потрібно говорити! Тим більше, що в комісії є представники і ляшка-гоміка, і самодрочі: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp028pt001f01=919pf7331=94.html