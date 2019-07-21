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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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 Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве в районе Счастья: двое погибли, двое ранены

В результате взрыва в районе населенного пункта Счастье Луганской области двое украинских бойцов погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва", - сказано в сообщении.

В штабе добавили, что еще двое военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в городскую больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Также на Цензор.НЕТ: Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня

Источник: https://censor.net.ua/n3138711
 
 
 Топ комментарии
 
Зато не стреляют... блин. Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве в районе Счастья, два человека погибли, двое ранены - Цензор.НЕТ 1344
Вечная память погибшим и выздоровления раненым.
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Царство Небесне полеглим захисникам.. Найщиріші співчуття їхнім родинам.. Пораненим - якнайшвидшого одужання..
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А правда, что если в маршрутке крикнуть: - "Вот дибил конченый!" пол-маршрутки будет оправдываться, что Зе совсем не такой?
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Зато не стреляют... блин. Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве в районе Счастья, два человека погибли, двое ранены - Цензор.НЕТ 1344
Вечная память погибшим и выздоровления раненым.
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Ты чмо оплаченное мог бы хоть тут свою порохоботовскую копейку не отрабатывать? Как таких мудаков земля носит. Люди погибли, а вы продолжаете Ольгинские уроды ******** расхваливать.
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підтверджую, Viktor Volkov cbc54463 - зебільна вата
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А правда, что если в маршрутке крикнуть: - "Вот дибил конченый!" пол-маршрутки будет оправдываться, что Зе совсем не такой?
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Главное парни, разрплату вовремя заберите, а то могут ваши высеры не оплатить после сегодняшнего провала. Всех ******* с отпуском за свой счет! Увидимся на следующих выборах!
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Мне госдеп платит, а ты видно у ***** содержанткой работаешь.
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Только у ***** и ******** есть свои конторы по спаму, комментариях и чернухи в интернете...Совпадение? Не думаю...А вот упоминание тобой ГОСДЕПА...как же это по ватному скрепно) Палишься)
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Ну почему же, андрей полтава тоже з.п у госдепа получает, кокошник одень
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Это ты про чмо сидящее у Пороха на шее? Я его не знаю, но видел недавно его опускали по тв как шлюху? Он, да? Твой идол?)
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Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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То есть вы Зе!Люди совсем не боты. Ага-ага, ну да конешно.
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Ти щось, вітя, розійшовся, ти випадково не ЗЄлупа?
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Матрьошки позбирай, мудак у косоворотці.
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Забудь про 73. Зараз не більше 35%, і то від тих, хто піде голосувати. А від всього населення України не більше 25%. Народ потрохи прозріває. Якби вибори були, як належить, восени, булоб не більше 10% - самі зебанутіші залишились би.
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Ні, ми опускаємо в лайно зелене бид.о Вофку.
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Ну про *взрывать* в минске же не договаривались видно Хотя я уверен что и про *перестатьстрелять* ето не надолго. К сожалению после очередных жертв.
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Царство Небесне полеглим захисникам.. Найщиріші співчуття їхнім родинам.. Пораненим - якнайшвидшого одужання..
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С прекращением огня такие войны не заканчиваются.
Павшим RIP
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Оце таке перемир'я від нового президента. Пораненим одужання і земля пухом тим, хто загинув захищаючи Україну.
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И этот Зеленского приплел к погибшим!
А Петины перемирия за 5лет - сколько их, штук 100 было?
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Все понимают, что перемирия - фикция, пока бойцов не начинают хватать за руки. Двум азовцам молчание артиллерии уже стоило жизни
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Перемирием как всегда со стороны Украины
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Когда *перестаютстрелять* ДРГ врага может спокойно проходить в наш тыл зная что по ним в случае выявления огоно не откроют. Вот вам и первые результаты перемирия. Кто там ответственный за *режимтишины*? . Под трибунал его и 20 лет тюрьмы за измену а так же выплатить каждому погибшему и покалеченому по миллиону долларов компенсации.
Давайте еще полностью снимите блокаду и в Киев пустите тамженашихлюдей и будут у нас взрываться и автобусы и метро и ТЦ
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........не могу((((( каждый день 1,2..а "эти" ****** страну сливают семимильными шагами,росийские шлюхи из миротворца спокойно через Киев в Крым ездят,еще посты выкладывают- Все *******! Все сюда будем дружить...на нуле за ответку уголовка...отделы аналитики по контр мерам разгоняют,идет возврат в до 14 год.Шарий **** в парламент,все недобитые рыги вернулись...через пол года пореченков наверно с гастролями в Киев приедет, воду в Крым пустят.Странно почему еще про томос молчат? РПЦ уже копытами землю рвут наверно.......
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Больше всего странно что уже люди на улицу не выходят. то ли уже всех уничтожили то ли все выехали за бугор то ли боятся.
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А ваших сколько? 5%? А почему у ваших так мало поклонников стало не хочешь мозгами пошевелить?
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Оце такий мир з окупантом . Гинуть хлопчики вже по двоє . Співчуття сім'ям Героїв .
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Их теперь будут заводить на мины предателей стало много
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Напевне командування ООС забуло про чергове перемир'я повідомити кацапів і колаборантів. Цікаво, якою "аналогічною"зброєю відповідять ЗСУ?
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не один він, а й всі 73%зебіли, що за нього голосували; і ті, що галасують нині.
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Ну что, подымаем сраки с диванов и йдем Мертвечука с Кучмой вешать на столбах? Или еще не достаточно повода?
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єтіть ..припинення вогню..
то віддайте по Київ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащие подорвались на взрывном устройстве в районе Счастья: двое погибли, двое ранены
 
 
 
 
 
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