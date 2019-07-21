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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой и Луганской областях, где проходят боевые действия, также идет голосование на парламентских выборах в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Михаил Ухман.

В селе Первомайское, граничащем с поселком Пески, открыты два участка. Один находится в местной школе, другой в здании местного дома культуры.

Здесь имеют возможность голосовать переселенцы из поселка Пески, местные жители и военные. Последние получают на руки только один бюллетень, со списками партий. За кандидатов - мажоритарщиков, они не голосуют.
Как только открылся избирательный участок, бойцов начали привозить с позиций их командиры. Ребята рады, что есть возможность вырваться и увидеть другой мир, кроме блиндажей. Тем более, многие из них верят в то, что в стране будут изменения к лучшему.

Капитан ВСУ - Александр Михайлов, замполит по совместительству - координирует этот процесс. Он следит за голосованием на избирательном участке, чтобы не произошло ничего не стандартного.

Некоторые из бойцов рассказывают, что приехали голосовать прямо из окопов. Другие, в основном молодые воины, не особо радостно общаются на камеру. Они боятся, что их увидят родители. Ведь некоторые из ребят говорят, что они на полигоне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за опасности обстрелов избирательные участки не откроются в некоторых прифронтовых селах Донецкой области. ВИДЕО

Мирное население не очень активно. Как говорят местные наблюдатели, большинство людей придет в районе обеда.
Однако даже те, кто пришел голосовать, не хотят говорить на камеру. Одни говорят, что их родственники проживают в оккупированном Донецке, другие боятся, не знают, что их ждет после выборов. Ведь в этом крае очень сильные позиции имеют сепаратисты. И они во многом влияют на развитие этого региона.

Однако Сергей, житель поселка Пески рассказал, что голосует за новых людей, которые идут в парламент.

"Я проанализировал ситуацию и понимаю, что те, кто сейчас рвутся от нашего края к власти - ничего нам хорошего не сделали. Ахметовы, рабиновичи, бойки - они грабили наш край, а затем - привели войну. Поэтому, я не буду голосовать за них. Поэтому я спорю с местными бабулями, которые мечтают о Союзе и коммунистах. Только новые люди - изменят Украину!", - рассказал он.

Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе 01
Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе 02
Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе 03
Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе 04

Источник: https://censor.net.ua/n3138708
 
 
 Топ комментарии
 
деду только автомата не хватает остальное всё при нём футболка в штанах натянутих на грудь модная кепка, жаль не видно в сандалях он или нет но носки в таком случае обезательны
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Йди на вибори. Тому, що бій треба вести до останнього. Поки ти живий, поки ти опираєшся - ти не програв.
Дай собі можливість при будь-якому розкладі сказати - "я зробив все, що міг".
Або твоя совість сама накриє тебе чорним, і буде жерти без анестезії. І їй вже нічого не розкажеш.

Ще ніколи твій маленький вибір і слово Україна не стояли так близько.
Тому, що все що ти зробив для України до цього - завтра можуть звести до нуля. А без твого голосу - зведуть обов'язково.

Йди на вибори, і захисти Україну ще раз. Або ми не стоїмо того, що вже зробили. 👍
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А ка же - " Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня"?
Эта война нужна ведь только барыге. И все можно прекратить просто перестав стрелять. Или я ошибаюсь?
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деду только автомата не хватает остальное всё при нём футболка в штанах натянутих на грудь модная кепка, жаль не видно в сандалях он или нет но носки в таком случае обезательны
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та то ж він причепурився.. для фото ))))
і шведку в спорт. штани заправив і халоші з носків витягнув... )))
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Йди на вибори. Тому, що бій треба вести до останнього. Поки ти живий, поки ти опираєшся - ти не програв.
Дай собі можливість при будь-якому розкладі сказати - "я зробив все, що міг".
Або твоя совість сама накриє тебе чорним, і буде жерти без анестезії. І їй вже нічого не розкажеш.

Ще ніколи твій маленький вибір і слово Україна не стояли так близько.
Тому, що все що ти зробив для України до цього - завтра можуть звести до нуля. А без твого голосу - зведуть обов'язково.

Йди на вибори, і захисти Україну ще раз. Або ми не стоїмо того, що вже зробили. 👍
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Нажаль - знову втрати.. Четверо військовослужбовців підірвалися на Донбасі, двоє загинули.. Це з УП..
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Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25 в воскресенье, 21 июля, двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
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А ка же - " Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня"?
Эта война нужна ведь только барыге. И все можно прекратить просто перестав стрелять. Или я ошибаюсь?
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А это- Мариуполь: Время:10.26. На избирательном участке 251 работают наблюдатели от Европейского Союза. Они удивлены, что на участок идут голосовать только пожилые люди, старше 70 лет. Таких большинство. По словам наблюдателей, с утра здесь проголосовало 150 человек, из них только 30 в возрасте до 40 лет.(с). Не комментирую...
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Но, продолжу: Пожилым людям часто трудно поставить галочку в нужном месте по состоянию здоровья. Мужчина, который на видео, не уверен, что поставил ее напротив той партии, какой хотел. Расстроился, но махнул рукой и опустил свои бюллетени в урну для голосования.
Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе - Цензор.НЕТ 2238
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кацапы Пачему Вы такие ТУПЫЕЕ???)))))

Марина Савина - (1291)MariA5 минут назад Поздно, Маша, ты о здоровье вспомнила. Надо было беспокоиться, еще когда чаек на майдане интересный пила, с веселыми печеньками. Теперь тебя вылечить от последствий "веселых попрыгунчиков" будет сложновато. Впрочем, ты-то может майданную болезнь и переживешь - в отличие от твоей Украинушки. #Ответить0 MariA - (-10)Марина Савинатолько что и Апельсины наколотые кушала!))) а потом Мальчиков в Трусиках Танками разрывала!!))))))
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Марина Савина - (1291)MariAтолько что


Не знаю как мальчиков, а вот " раздавленных личинок колорадов" и "одесские шашлычки" твои свидомые пропагандоны сильно *********. Кстати, ты в одном интересном одесском кафе "жаренных сепаров" уже пробовало? Вкусненько было? Не подавилась?
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Поздравляю сделавших это вместе. Теперь у Украины есть собственный Киселев https://youtu.be/_gURvTdTQ4Q
Теперь уже не надо в ЕС и НАТО - вдруг НАТО распадется, а в ЕС людей есть начнут, а Конституцию нужно изменить, она создавалась в 96 году, когда ее нельзя было из интернета скачать, а сейчас она не выполняет своих функций.
Как же гадко.
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Хакнули подрядчика ФСБ в интернете.Украдено и оприлюднено 7,3 терабайта строго тайной информации ФСБ,многие направления хакерских атак.Одна из них называется ,,Гривня."Зеля знает об этом?
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