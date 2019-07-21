 Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова

Как передает Цензор.НЕТ, пост на странице Сигачова в Facebook появился в 23:15. В нем он написал, что просит своих избирателей поддержать кандидата в депутаты Владимира Арешонкова.
"Оценив свои шансы, я хочу призвать всех своих сторонников, а самое главное сторонников партии "Слуга народа" поддержать на выборах Владимира Юрьевича Арешонкова", - говорится в посте.
По состоянию на утро страница Сигачова закрыта, там можно видеть только фото профиля. В то же время его официальная страница в качестве кандидата, которая, очевидно, ведется житомирским штабом, зовет на выборы.
Официальная страница "Слуга народа. Коростень" сообщает, что ни один кандидат не снимался и просит не верить фейкам.
В округе в Коростене главными конкурентами являются Владимир Арешонков и Сергей Пашинский. Сигачов там до сих пор был никому не известным - на предыдущих выборах он работал членом избирательных комиссий от Компартии. Сейчас Сигачов представляется на местных сайтах как ветеран АТО, но в АТО он никогда не был.
Формально Сигачов не может сняться с выборов, напротив его фамилии даже не поставят штамп "Выбыл". Но штаб Арешонкова может теперь воспользоваться постом, чтобы увеличить свою поддержку.
Про цей репост вже пережоване все, його перепощували так само й інші українці, викриваючи методи російської пропаганди. ППочитайте решту повідомлень на сторінці ФБ того часу і скажіть, що дружина Зеленського займала проросійську позицію. Повторюся: і сьогодні ви програєте, бо постійно брешете, маючи решту людей за дурнів))) На таке вже ніхто не ведеться, прокидайтеся.
тем более, если шансов у него не было, и зная способности Парашенко по подкупу
ну, не мог он не знать об отношении Зеленского к Порошенко
a потому просто так делать призывы гоолосовать, именно, за партию мародера.
Та и в партином списке...точно такой же сброд...
мой бог да это ж те же грабли
не разгляделось в темноте
а ну ка наступлю еще раз
да те...)))))
У своєму матеріалі на основі аналізу великого обсягу відкритих дослідники довели існування цілих армій фейкових акаунтів (бот-румів), які утримуються топ політиками України. Їхня задача - хвалити свого власника і розповсюджувати бруд про конкурентів. Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко. Це так звані в народі "порохоботи", через мережу яких і розповсюджують дискредитаційні матеріали про його конкурентів..."
Найбільше активних ботів - у Володимира Зеленського - 27 926 акаунтів.
Например, слово "Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко..." встречается на странице два раза
"...у обробки природної мови machine learning, - векторного аналізу (NLP Word Vectors). Алгоритм аналізував тексти постів та групував схожі за змістом в одну новину.Наприклад, на початку травня була новина про коментар Володимира Гройсмана щодо середніх зарплат в Україні. Вона з'явилася на різних сайтах з різними формулюваннями, але одним змістом: «Гройсман заявив, що в найближчі два роки мінімальну зарплату в Україні потрібно збільшити вдвічі», «Коли українцям чекати підвищення зарплат», «Гройсман говорит, что украинцы в 2021 году будут зарабатывать по 620 долларов» тощо. Всі такі та подібні формулювання алгоритм визначав як одну новину. "
Біда за бідою,купив кабанчика а він з пиз...
Схоже у нашого Вовчика нові лиця закінчились.
"Останні доводи Мінстеця"!
И белым и пушистым -
В Слуги народа всего попасть,
Не выбрав путь тернистый.
"Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию»." ((c) Александр Дубинский)
Шановні виборці, перевіряйте інформацію на офіційних джерелах!
Хронологія така буде:
Падаль Пашинський(виплодок Юлєчкіних конюшень) стане нардепом.
Але Буде нова Коаліція,новий Генпрокурор..
Буде знята недоторканісь.
Буде подання генпрокурора у справі підозри на вбивство юриста "Житомирських ласощів",скоєного "організованою групою осіб",за яким буде подання на арешт народних депутатів Порошенко ,Пашинського...
І буде оголошені повторні вибори в 64 окрузі по "мажоритарці"..
Известно, что причинами проведения обысков открыты уголовные производства по факту мошеннических действий бывших и ныне действующих топ-менеджеров компании ICU - Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка, которые одновременно были частными финансовыми представителями-советниками Петра Порошенко- в рамках расследования многомиллионных схем обогащения близкого окружения президента Порошенко на формуле "Роттердам плюс", мошеннические действия в процессе реструктуризации агрохолдинга "Мрия", а также финансовые махинации и злоупотребления во время национализации "Приватбанка".
Ранее журналисты уже обращали внимание правоохранителей на то, что Валерия Гонтарева, используя служебное положение на посту главы НБУ, осуществляла давление на "нелояльные" к Петру Порошенко банки и предприятия, фактически лишая их рефинансирования. Макар Пасенюк был персональным банкиром Порошенко, ответственным за его офшорные счета и управление теневыми активами президента.