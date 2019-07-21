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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова

В 64-м округе в Коростене Житомирской области кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов за несколько часов до выборов поддержал кандидата Владимира Арешонкова (действующий нардеп от БПП).

Как передает Цензор.НЕТ, пост на странице Сигачова в Facebook появился в 23:15. В нем он написал, что просит своих избирателей поддержать кандидата в депутаты Владимира Арешонкова.

"Оценив свои шансы, я хочу призвать всех своих сторонников, а самое главное сторонников партии "Слуга народа" поддержать на выборах Владимира Юрьевича Арешонкова", - говорится в посте.

По состоянию на утро страница Сигачова закрыта, там можно видеть только фото профиля. В то же время его официальная страница в качестве кандидата, которая, очевидно, ведется житомирским штабом, зовет на выборы.

Официальная страница "Слуга народа. Коростень" сообщает, что ни один кандидат не снимался и просит не верить фейкам.

В округе в Коростене главными конкурентами являются Владимир Арешонков и Сергей Пашинский. Сигачов там до сих пор был никому не известным - на предыдущих выборах он работал членом избирательных комиссий от Компартии. Сейчас Сигачов представляется на местных сайтах как ветеран АТО, но в АТО он никогда не был.

Формально Сигачов не может сняться с выборов, напротив его фамилии даже не поставят штамп "Выбыл". Но штаб Арешонкова может теперь воспользоваться постом, чтобы увеличить свою поддержку.

Кандидат Слуги народа в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова 01
Кандидат Слуги народа в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138707
 
 
 Топ комментарии
 
Вася!Не надійся, це черговий фейк свиносоєвих, без яких вони не вони...
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Один вже вилікувався від зебільності. Процес пішов.
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Куплен. Но поросят это не спасет от позора.
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Главное что бы холопы не разбежались по Польщам и по Россиям.
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Выложили фейковую страницу на Facebook. Черные технологи, все равно Петины проиграют.
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Это очевидно, т.к. даже когда до самых выборов жена будущего презедента хранила на своей страничке координаты - Куда скидывать информацию по перемещению ВСУ, "Петины черные технологи" проиграли...
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Тому ви й програєте, що постійно брешете.
Про цей репост вже пережоване все, його перепощували так само й інші українці, викриваючи методи російської пропаганди. ППочитайте решту повідомлень на сторінці ФБ того часу і скажіть, що дружина Зеленського займала проросійську позицію. Повторюся: і сьогодні ви програєте, бо постійно брешете, маючи решту людей за дурнів))) На таке вже ніхто не ведеться, прокидайтеся.
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Один вже вилікувався від зебільності. Процес пішов.
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Вася!Не надійся, це черговий фейк свиносоєвих, без яких вони не вони...
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Таких баранів, як Вася, і лікувати не треба... вони мовчки дозволяють себе стригти вовкам у корита...
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Завтра утром хрюкнешь....
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Куплен. Но поросят это не спасет от позора.
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если это правда, а не фейк, то однозначно продался Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 8985

тем более, если шансов у него не было, и зная способности Парашенко по подкупу

ну, не мог он не знать об отношении Зеленского к Порошенко

a потому просто так делать призывы гоолосовать, именно, за партию мародера.





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У свинособак переизбирают ***** и "едим россию", других вариантов крепостным не предлагается, ибо нех.
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Москалику, чо ж ти свого прапора стидаєшся, а пишеш під бандерівським???
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Кацап что подгорает то у тебя пуканчик? Тихо , тихо! Далее еще будет.
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Это, швайнехунде, тебе подробно объяснят чеченцы, когда припомнят русне своих 300.000 погибших.
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Хороша наживка завжди привабить рогатого кацапа😁
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Надо отказаться от мажоритарщики. Это "купи-продай". Большинство нигде не работают. Гандоны, которые себя продают. Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 5061
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У хлопчика не было шансов,оказался кандидатом случайно,решил что то вкусить от депутатства. Интересно ,почем слуги нынче?
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Там такой сброд собрался у этих можаритарных зебобиков..что они все разбегутся по разным фракциям при первом же шухере...
Та и в партином списке...точно такой же сброд...
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В Коростене исчо не знают, что БПП теперь ПЕС. Это тот Коростень что киевская княгиня Ольга сожгла,сильно борзые они там были,можем повторить!
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Необходимо, правда, дописать заголовок: Картина:"Завтра, во всех школах страны". Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 147
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***
мой бог да это ж те же грабли
не разгляделось в темноте
а ну ка наступлю еще раз
да те...)))))
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Классический избиратель Рыгов на рисунке.
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если члену БПП отрубит руки,то они еще неделю отрубанные будут воровать
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Если зелекторат скинуть с дуба ещё раз вниз головой, то он ещё упорней будет голосовать за СН.
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Похоже тебя уже били и твои мозги потерялись...
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Даже без мозгов я слышу, что Богдан сказал, что Майдан это - негативное явление, что ВСУ обстреливают детсады и школы, что ***** не контролирует повстанцев, что в Украине - гражданская война, что Портнов люстрирует тех, кого он не долюстрировал во время Майдана 2013-2014 гг, когда спасал убийцу-Януковича.
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У свій час навіть зебіли були шоковані цими призначеннями та висловлюваннями. Але потім вони почитали свої методички і заспокоївшись почали попередню брехню.
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"...Увесь негатив, критика і хейтерство, які можна зустріти, поширюються не живими людьми, а ботами. Такі результати спільного дослідження VoxUkraine та компанії Artellence. Вони проаналізували найбільш коментовані ботами Facebook-дописи на сторінках найпопулярніших медіа та політиків за період з 1 травня по 8 липня 2019 року.
У своєму матеріалі на основі аналізу великого обсягу відкритих дослідники довели існування цілих армій фейкових акаунтів (бот-румів), які утримуються топ політиками України. Їхня задача - хвалити свого власника і розповсюджувати бруд про конкурентів. Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко. Це так звані в народі "порохоботи", через мережу яких і розповсюджують дискредитаційні матеріали про його конкурентів..."
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Емм, а ти по ссилці взагалі весь текст читав?)))) Там там взагалі-то трохи інакше написано:

Найбільше активних ботів - у Володимира Зеленського - 27 926 акаунтів.
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Две полнокровные дивизии состава военного времени. По старому- общевойсковой корпус.
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Зерада всегда дописывала в реальные статьи свои выдумки и их фейки легко вычислять.
Например, слово "Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко..." встречается на странице два раза

"...у обробки природної мови machine learning, - векторного аналізу (NLP Word Vectors). Алгоритм аналізував тексти постів та групував схожі за змістом в одну новину.Наприклад, на початку травня була новина про коментар Володимира Гройсмана щодо середніх зарплат в Україні. Вона з'явилася на різних сайтах з різними формулюваннями, але одним змістом: «Гройсман заявив, що в найближчі два роки мінімальну зарплату в Україні потрібно збільшити вдвічі», «Коли українцям чекати підвищення зарплат», «Гройсман говорит, что украинцы в 2021 году будут зарабатывать по 620 долларов» тощо. Всі такі та подібні формулювання алгоритм визначав як одну новину. "


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Ось іще: Лідерами за кількістю коментарів ботів на особистих сторінках є Володимир Зеленський (58 350 коментарів ботів з 255 157 або 23%)
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Засланный казачок.)
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Доброго дня !!!
Біда за бідою,купив кабанчика а він з пиз...
Схоже у нашого Вовчика нові лиця закінчились.
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Лучше Порох в пороховницах чем ваЗЕлин в ягодицах
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В твоих ягодицах скоро порох запалае!!!!
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Молодец, кто угодно но только не конченая мразь Пашинский.
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У клована сплошной сброд в Зекоманде.
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С выздоровлением, дорогой Вячеслав !!!! Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 765
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Статью то почитай, если это не фейк то он решил поддержать меньшее зло, Арешонков просто белый и пушистый по сравнению с Пашинским.
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пусть будет хоть радужный гей, но только бы не зеленый пи...арас !!! Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 1067




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КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕНТРАЛ... ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ... Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 7265
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Да... Для сої в принципі і не дивно такі фейки клепати.
"Останні доводи Мінстеця"!
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Чтоб патриотом сразу стать
И белым и пушистым -
В Слуги народа всего попасть,
Не выбрав путь тернистый.

"Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию»." ((c) Александр Дубинский)
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Кого-то возмущает, а кого-то радует фейк-нефейк. Меня в данном случае страшит биография "слуги"-коммуниста, атошника, который никогда не был в АТО, это ж сколько таких под зеленой мастью хочет зайти в ВР. И какая-то часть таких зайдет. Жалко Украину
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Останній шанс для комуняки Сергачова, інакше йому не перемогти.
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Сложным и трудным был путь Сигачёва к кормилу власти /"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО коммуниста Сигачова./ Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации
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Далі буде ще багато подібного і у зебілів буде розрив мозку.
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У Петрухи последний бой, шо тут не понятного...ему уже камеру приготовили, а за взлом фейсбука даже не оштрафуют
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Быстрее всего, что взломали страницу кандидата от СН.
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Я, Вячеслав Сігачов, НЕ знімав свою кандидатуру з виборів та НЕ передаю свої голоси опонентам! На сторінці партії у місті Житомир є офіційне спростування викладеної у даній статті інформації: https://www.facebook.com/zezhytomyr/photos/a.367894910611373/468613853872811/
Шановні виборці, перевіряйте інформацію на офіційних джерелах!
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не особливо варто хвилюватись..
Хронологія така буде:


Падаль Пашинський(виплодок Юлєчкіних конюшень) стане нардепом.
Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 9383

Але Буде нова Коаліція,новий Генпрокурор..
Буде знята недоторканісь.
Буде подання генпрокурора у справі підозри на вбивство юриста "Житомирських ласощів",скоєного "організованою групою осіб",за яким буде подання на арешт народних депутатів Порошенко ,Пашинського...
І буде оголошені повторні вибори в 64 окрузі по "мажоритарці"..
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З Савченко фактично знімали недоторканість, і Мосійчука теж, а толку? Так само і тут буде.
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Пашинский- мразь,но как назвать тех кто в данный момент голосует за нього? Из каких соображений совершается такой поступок? Что пообещал нерабам и нащадкам провидныка Бульбы?
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Jesly mne dali golos ja by golosoval za Solidarnost ili Golos.Tut ne reklama za kandidat ja ne imeju pravo golosovat.Predupredyt ja mogu Kolomokski mne nenravitsia eto vozracenyje nazad na 15 let,etot celovek zadusyt vas.
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Очередной фейк от соевой мрази, которая любой ценой старается пролезть в Раду, что бы избегнуть справедливого наказания за 5 лет разграбления страны.
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В пятницу, 19 июля 2019 года , Национальное антикоррупционное бюро начало проведение следственных действий в центральном офисе компании ICU.

Известно, что причинами проведения обысков открыты уголовные производства по факту мошеннических действий бывших и ныне действующих топ-менеджеров компании ICU - Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка, которые одновременно были частными финансовыми представителями-советниками Петра Порошенко- в рамках расследования многомиллионных схем обогащения близкого окружения президента Порошенко на формуле "Роттердам плюс", мошеннические действия в процессе реструктуризации агрохолдинга "Мрия", а также финансовые махинации и злоупотребления во время национализации "Приватбанка".
Ранее журналисты уже обращали внимание правоохранителей на то, что Валерия Гонтарева, используя служебное положение на посту главы НБУ, осуществляла давление на "нелояльные" к Петру Порошенко банки и предприятия, фактически лишая их рефинансирования. Макар Пасенюк был персональным банкиром Порошенко, ответственным за его офшорные счета и управление теневыми активами президента.
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Ща клоун накормит зебилов зелеными соплями и они радостно проглотят
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Всмысле поддержал пьяного БППшника чтобы не упал или подержал ему писюн пока тот ссал?
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Щось не оганізоване оповіщення в Зєлі. Ще можна було б офіційно зробити заяву від щтабу - що робити їх виборцям?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова
 
 
 
 
 
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