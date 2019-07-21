 За ходом выборов следят 1050 иностранных наблюдателей и 11 заграничных журналистов, - Госпогранслужба

Об этом сообщил на брифинге председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"По состоянию на сегодня в Украине находится 1061 лицо, а именно 1050 наблюдателей и 11 представителей СМИ. Фактов непропуска лиц данной категории не возникало", - сказал Дайнеко.

Как сообщается, личный состав ГПСУ несет службу в усиленном режиме.

Напомним, сегодня, 21 июля, проходит голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины. ч

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