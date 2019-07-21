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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 За ходом выборов следят 1050 иностранных наблюдателей и 11 заграничных журналистов, - Госпогранслужба

Всех иностранных наблюдателей и журналистов, которые приехали следить за ходом голосования, пропустили на территорию страны.

Об этом сообщил на брифинге председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"По состоянию на сегодня в Украине находится 1061 лицо, а именно 1050 наблюдателей и 11 представителей СМИ. Фактов непропуска лиц данной категории не возникало", - сказал Дайнеко.

Как сообщается, личный состав ГПСУ несет службу в усиленном режиме.

Напомним, сегодня, 21 июля, проходит голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины. ч

Также на Цензор.НЕТ: На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3138706
 
 
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***** стежить, який регулярно і постачає зброю ********** і живу кацапську біомасу в Україну
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Треба було і погоняло написати,щоб санітарам легше було тебе шукати! За перебігом виборів стежать 1050 іноземних спостерігачів і 11 закордонних журналістів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7357
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ПАСЕшников вроде не прилашали наблюдателями или нет (для себя хочу уточнить)?
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Поздравляю сделавших это вместе. Теперь у Украины есть собственный Киселев https://youtu.be/_gURvTdTQ4Q
Теперь уже не надо в ЕС и НАТО - вдруг НАТО распадется, а в ЕС людей есть начнут, а Конституцию нужно изменить, она создавалась в 96 году, когда ее нельзя было из интернета скачать, а сейчас она не выполняет своих функций.
Как же гадко.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа ходом выборов следят 1050 иностранных наблюдателей и 11 заграничных журналистов, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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