 Годовщина освобождения Торецка и Рубежного: командующий ОС поздравил украинцев

Текст поздравления размещен на странице пресс-службы штаба ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые соотечественники, дорогие жители Торецкая и Рубежного! От имени командования объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем освобождения Торецка и Рубежного от российских оккупационных войск и их наемников", - говорится в поздравлении.
Командующий ОС подчеркнул, что подвиг жителей Торецкая и Рубежного и воинов, которые освободили и обороняют город, уже вписан в историю Украины золотыми буквами.
Также на Цензор.НЕТ: Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня
Якщо не знав.
Слава Україні !
Пєрєдай по смєнє.
НУ КОЛИ ВИ ВЖЕ НАВЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ПИСАТИ НАЗВУ МІСТА ІЛОВАЙСЬК?
Там одна літера Л.
Ти порахував можливі втрати, адже воювали б ми з кацапською армією, а не з кізяками і попочлєнцамі, втрачаючи при наступі втричі бульше ніж ворог при обороні.
Тобі не здаєтьсяя, що у нас люди швидше б закінчилися ніж у кацапів?
Зе!Дюді - ботофкрма Зєєєлі за роботою.
по какому городу он бьі применил его в первую очередь:
- Лондон,
- Вашингтон,
-Токио,
- Берлин?
Что бьі потом Европа аплодировала россіі, за восстановление транзита нефти?
Саме таку ціну платять ті, хто повірив євреям і віддав їм власну країну.
а вообще евреи у власти это не всегда плохо . в Англии конца XIX века был очень вменяемый премьер-министр Дизраэли . да и Испания под сильной рукой генералисимуса Франко ( потомок крещеных евреев ) смогла покончить с анархией и выйти из кризиса
Особый статус лугандии в границах областей...
"...особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
Какая глубокая мысль!
А як пєл, в 2014. і свічки ставив.