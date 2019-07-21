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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22768) Князев (350) Яровой (60)

 Восемь участков не открылись для голосования из-за вопросов в комиссиях и бюллетеней, - МВД

8 избирательных участков не открылись по состоянию на 9 утра.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 тысячи правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.

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В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".

Что касается не открывшихся избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.

В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном участке переизбрали главу комиссии и идет пересчет бюллетеней.

Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138701
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
мда, новые выборы, а проиграют как всегда избиратели....
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вам то какое дело в вашей Німеччині ? Вам напомнить кто самый важный и вечный друг кацапов в Европе или вам и так "стыдно" об этом говорить ?
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ну напоминать, что благодаря Германии кацапы не в Киеве , думаю, вам не стоит. Вы то за сепаров как и вам лайкнувший.
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А чому нам про це повідомляє МВС а не ЦВК? Чи вибори вже аваківці проводять?
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Повернувся з голосування.. Дніпро по явці виборців голосує, на мій погляд, так же само, як і на виборах 31-го березня та 21-го квітня.. Все спокійно, чергує поліція.. Голосують люди різних вікових груп, в тому числі і молодь.. Сам процес голосування зайняв п'ять хвилин.. Не лінуймося - за паспорти , та на виборчі дільниці..
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Нацгвардия в Мариуполе голосует. Вот тут, я полагаю- явка будет велика, в районе 90%...
Вісім дільниць не відкрилися для голосування через питання в комісіях і бюлетені, - МВС - Цензор.НЕТ 4084
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Голосуем за «Европейскую солидарность».
Пан Петро Порошенко - людина Божия, а російськомовне НАСЕЛЕННЯ, яких Сталін переселив після Голодомору з Нечорнозем'я в українські хати і яки отримали українське громадянство - обрало царем ************. Мокша тепер очікує, що пiанiст націоналізує приватнi підприємства «РОШЕН» і заарештує банківські рахунки Фірташа і, «по щучому велінню», роздасть їх зеленому електорату. Кожному «мохеровому берету» по шоколадці і одному долару. Не дочекаєтесь!!!
Навпаки! Очікуємо найближчим часом гніву Божого і Його праведного суду над жителями України. Київську Русь можуть накрити урагани, відвідати повені і суховії, лісові пожежі і землетруси, пандемія і окупація східних регіонів православними супостатами з Московії.
При каденції Петра Порошенка, Господь благословляв працю аграріїв України, посилав на поля дощ раннiй та дощ пізній і вони вирощували рекордні врожаї зерна. П'ять років я бачив в серпнi колони великовантажних траків з напівпричепами завантаженими пшеницею, які очікували розвантаження бiля елеватора. А зараз в моєму фруктовому саду на вишневих деревах - нуль. Смородина відпочиває. Листя на гілках сливових дерев і груш поїли хробаки. На персиках плодів немає. Огірки цього року не вродили. Горіхи скидають плоди зеленими на землю.
Минулої осені я купував на зиму картоплю в сітках по 4 гривні 90 копійок за кілограм. Сьогодні, кілограм картоплі в супермаркеті, коштує 16 гривень. І це ще не вечір. Такого неврожаю не було навіть при Генеральному секретареві КПРС антихристе часів Микити Хрущова. Готуємося до голоду.
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Выпей таблетку, попустит. Петя в лучшем случае 5% получит, в худшем - в Раду не пройдет.
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Пан Петро Порошенко - людина Божия(с)
А поскромнее никак нельзя было начать? Ну, блин, вы даёте! Придутся дальше- не читать. Вісім дільниць не відкрилися для голосування через питання в комісіях і бюлетені, - МВС - Цензор.НЕТ 1660
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосемь участков не открылись для голосования из-за вопросов в комиссиях и бюллетеней, - МВД
 
 
 
 
 
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