 Восемь участков не открылись для голосования из-за вопросов в комиссиях и бюллетеней, - МВД

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге в Киеве.
По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 тысячи правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.
В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".
Что касается не открывшихся избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.
"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.
В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном участке переизбрали главу комиссии и идет пересчет бюллетеней.
Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.
Ольгинские попёрли!
Пан Петро Порошенко - людина Божия, а російськомовне НАСЕЛЕННЯ, яких Сталін переселив після Голодомору з Нечорнозем'я в українські хати і яки отримали українське громадянство - обрало царем ************. Мокша тепер очікує, що пiанiст націоналізує приватнi підприємства «РОШЕН» і заарештує банківські рахунки Фірташа і, «по щучому велінню», роздасть їх зеленому електорату. Кожному «мохеровому берету» по шоколадці і одному долару. Не дочекаєтесь!!!
Навпаки! Очікуємо найближчим часом гніву Божого і Його праведного суду над жителями України. Київську Русь можуть накрити урагани, відвідати повені і суховії, лісові пожежі і землетруси, пандемія і окупація східних регіонів православними супостатами з Московії.
При каденції Петра Порошенка, Господь благословляв працю аграріїв України, посилав на поля дощ раннiй та дощ пізній і вони вирощували рекордні врожаї зерна. П'ять років я бачив в серпнi колони великовантажних траків з напівпричепами завантаженими пшеницею, які очікували розвантаження бiля елеватора. А зараз в моєму фруктовому саду на вишневих деревах - нуль. Смородина відпочиває. Листя на гілках сливових дерев і груш поїли хробаки. На персиках плодів немає. Огірки цього року не вродили. Горіхи скидають плоди зеленими на землю.
Минулої осені я купував на зиму картоплю в сітках по 4 гривні 90 копійок за кілограм. Сьогодні, кілограм картоплі в супермаркеті, коштує 16 гривень. І це ще не вечір. Такого неврожаю не було навіть при Генеральному секретареві КПРС антихристе часів Микити Хрущова. Готуємося до голоду.
А поскромнее никак нельзя было начать? Ну, блин, вы даёте! Придутся дальше- не читать.