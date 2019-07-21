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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2003  107
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Все про:выборы (22802) Князев (350) Яровой (60)

 Восемь участков не открылись для голосования, 16 - были открыты с опозданием, - МВД

8 избирательных участков не открылись по состоянию на 9 утра.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 тысячи правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.

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В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".

Что касается неоткрывшихся избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.

В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном участке переизбрали главу комиссии и идет пересчет бюллетеней.

Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138701
 
 
 Топ комментарии
 
Повернувся з голосування.. Дніпро по явці виборців голосує, на мій погляд, так же само, як і на виборах 31-го березня та 21-го квітня.. Все спокійно, чергує поліція.. Голосують люди різних вікових груп, в тому числі і молодь.. Сам процес голосування зайняв п'ять хвилин.. Не лінуймося - за паспорти , та на виборчі дільниці..
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Кацапы не в Киеве благодаря добровольцам!
Нашим добровольцам, украинским...
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Чернівці..

місто,де безроздільно хазяйнують на митниці ПАТРІОТИ Яценюк(Калинівський ринок)і оптовий контрабандист лісу Бурбак...
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Проголосовал за будущее, за европейские ценности, за порошенка.
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Я вот только проснулся, сижу себе пью кофий, собираюсь на участок помаленьку, вот на кой чёрт мне эти низкопошибные картинки?Только настроение портят.
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Судя по записи со студии 95 Квартала о рассуждениях о Конституции от продюсера , хочется сказать, что те 72% не избирали президента в вступили в 95 квартал. Слугами им же не быть ибо там только для своих и только тем кто с деньгами, судя по постоянке 72% с 63% Вы и НЕ свои и Без денег. Теперь можете писать, что я с Германии и она не помогла в решении вопросов с ботоксным. Но при этом предьявите хоть одно обвинение Путину, а не Европе....
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Весь час ходив голосувати, без проблем (а мені треба ще доїхати до дільниці 15 км). Тут прихожу, я є, а адреса не та. Замість 46/1, стоїть 46/4. З якого ляха таке? Там зашквар, шкандать, усі метаються, не знають що робити. Зробили припис напроти і видали мені бюлетні. Чую, а там гвалт не стихає, мовляв треба його паспортні данні переписати ще.
Та йдіть ви в пінь, і пішов.
Увесь час (а це вже 4, чи 5 голосування з моменту зміни реєстрації) було правильна адреса, а тут якесь.... оЧепяталось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосемь участков не открылись для голосования, 16 - были открыты с опозданием, - МВД
 
 
 
 
 
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