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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Голосование на внеочередных парламентских выборах стартовало в Украине

В Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают в многомандатном избирательном округе по спискам политических партий (пропорциональная часть), еще половину – по одномандатным избирательным округам (мажоритарная часть).

Выборы не состоятся в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Ввиду оккупации части территории Украины голосование пройдет в 199 мажоритарных округах вместо 225. Таким образом, в Верховную Раду будет избрано не более 424 народных депутатов из 450.

Избиратели, которые будут голосовать по месту своей регистрации, получат два бюллетеня и смогут проголосовать как за список партии, так и за кандидата по своему мажоритарному округу.

Те, кто сменил место для голосования либо голосует за границей, смогут выбрать только партию.

Проходной барьер в Верховную Раду для политических партий составляет 5%.

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Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Минимум четыре экзит-пола будут проведены в день выборов. Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проведут "Национальный экзит-пол".

Кроме того, социологическое исследование проведут Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Комитетом избирателей Украины (КИУ)

Результаты экзит-полов будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3138699
 
   
 Топ комментарии
 
Доброе утро, зебилята. Вот интересно, какой сюрприз вы сегодня приготовили стране и сколько времени Украине придется выбираться из этого "сюрприза"?
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У всех партий участвующих в выборах одна цель: максимально эффективно грабить и эксплуатировать народ Украины. Кто бы не пришел к власти - светлого будущего не наступит, как не наступило за все годы независимости. К сожалению система избирания построена таким образом, что нормальному человеку с высокими моральными качествами попасть в руководство страны практически невозможно. Многопартийная система преследует одну единственную цель - разделяй и властвуй. Предвыборные программы партий во многом схожи. Это окончание военного конфликта, успешные реформы, борьба с коррупцией и тд. Но обьединяться для достижения этих целей политические силы не спешат и не будут. Причина этому в том, что реализовывать их никто не собирается. От рабочего скота требуется одно: молча работать, что бы обеспечить своих хозяев всеми благами и воплотить все их капризы.
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О чем и говорил выше - с тобой пропаганда немного перестаралась.
Выключи телевизор, не читай зрадофилов и все будет хорошо.
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завтра в ************ проснетесь но без барыли...лол удачи
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Беснуются как раз зебобики...понимая что абсолютного большинства зеленый сброд в Раде не получит....
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Юлія Володимирівна та Святослав Іванович допоможуть створити коаліцію. ПЄС і опаблок в прольоті Голосування на позачергових парламентських виборах стартувало в Україні - Цензор.НЕТ 9291
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Беззубые петекантропы пытаются побольнее укусить.
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Жесть) Хто так креативить на тій ботофермі і головне - під якими речовинами??
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Скучно якось буде тут без порохоботів з завтрашнього дня.
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Чувак, генеральная линия поменялась, новое предсказание исхода порохоботов спущено - после внеочередных местных выборов, когда вообще всех барыг выкинут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГолосование на внеочередных парламентских выборах стартовало в Украине
 
 
 
 
 
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