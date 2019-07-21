 Верховный суд отменил регистрацию нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Верховного Суда от 21 июля 2019 г. удовлетворено апелляционную жалобу ЦИК, которую комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 г., которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в ОВО №93", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно учился за границей, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

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В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.