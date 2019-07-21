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 Политика Украины
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 Верховный суд отменил регистрацию нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Верховный суд удовлетворил апелляцию ЦИК на решение Шестого админсуда Киева, который обязал комиссию зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в депутаты.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Верховного Суда от 21 июля 2019 г. удовлетворено апелляционную жалобу ЦИК, которую комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 г., которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в ОВО №93", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно учился за границей, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

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В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.

Верховный суд отменил регистрацию нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138697
 
 
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А завтра скажут ,что восстановили Верховный суд отменил регистрацию нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 178 Украинцы умеют посмеяться.
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Жалко, было бы с Петей в "Раде",о чем поговорить.
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Дуже добре.
Ця істота довго не проживала в Україні.
В тюрягу його !
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Слуги його не посадять, бо ворон ворону ока не виклює.
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Олекса́ндр Рома́нович Они́щенко - український олігарх-мільярдер, нафтогазовий трейдер; колишній український політик-нардеп ВР України VII і VIII скликань від Партії регіонів. Колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси «Міс Україна». Вікіпедія
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