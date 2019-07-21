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 Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены

В течение минувших суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом информирует пресс-служба штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • вблизи Гранитного – из стрелкового оружия;
  • рядом с Лебединским – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Песков – из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета;
  • дважды в окрестностях Талаковки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды в районе населенного пункта Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета;
  • рядом с Красногоровкой – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в окрестностях Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Пищевик – из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

  • дважды рядом со Счастьем – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Артема – из крупнокалиберного пулемета;
  • четыре раза неподалеку Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды окраины Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Попасной – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
  • рядом с Новоалександровкой – из минометов калибра 120 и 82 мм;
  • в районе населенного пункта Катериновка – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку от Новозвановки – из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 20 июля шестеро оккупантов ранены.

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С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены 01
Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138696
 
 
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це зведення за 20.07
невідомо чи стріляли після опівночі.
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Сьогодні вже мало настати залізобетонне перемир'я.
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