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Все про:Россия (73390) ФСБ (1359) хакер (754)

 Хакеры взломали серверы подрядчика ФСБ, работавшего над деанонимизацией пользователей Tor и отделением интернета в РФ

Хакеры украли 7,5 терабайта данных Федеральной службы безопасности России, взломав серверы подрядчика учреждения - компании SyTech.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу ВВС, взлом произошел 13 июля 2019 года. Вместо главной страницы сайта московской IT-компании SyTech появилось изображение рожицы с широкой улыбкой и самодовольно прищуренными глазами (на интернет-сленге - "йоба-фейс").

Дефейс, то есть замена главной страницы сайта, является распространенной тактикой хакеров и демонстрацией того, что им удалось получить доступ к данным жертвы.

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Снимок с "йоба-фейсом" появился в твиттер-аккаунте 0v1ru$, зарегистрированном в день атаки. Там же появились скриншоты папки "Компьютер", предположительно принадлежавшей жертве. На одном снимке виден общий объем информации - 7,5 терабайт. На следующем снимке видно, что большая часть этих данных уже удалена.

Также хакеры опубликовали скриншот интерфейса внутренней сети пострадавшей компании. Рядом с названиями проектов ("Арион", "Реляция", "Гривна" и другими) стояли имена их кураторов - сотрудников SyTech.

Судя по всему, прежде чем удалить информацию с компьютера, хакеры частично скопировали ее. Они поделились документами с Digital Revolution - группой, которая в декабре 2018 года взяла на себя ответственность за взлом сервера НИИ "Квант" - института, который находится в ведении ФСБ.

Хакеры отправили документы SyTech журналистам нескольких изданий.

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Из архива, с которым смогло ознакомиться издание, следует, что SyTech выполняла работы по как минимум 20 непубличным IT-проектам, заказанным российскими спецслужбами и ведомствами. Эти бумаги не содержат пометок о государственной тайне или секретности.

Украденные данные касаются тайных проектов деанонимизации пользователей ресурса Tor, получения информации из соцмедиа и отделения интернета в России от мировой сети.

Источник: https://censor.net.ua/n3138691
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то сегодня праxоботов меньше, чем обычно, не их ли лахтинский филиал хакнули?
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Что-то сегодня праxоботов меньше, чем обычно, не их ли лахтинский филиал хакнули?
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Товарищ Трамп дал приказ американских хакерам ломать рашкинские конторы к ху..м. Отлично
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Очередной удар в бубен ПОПуаса в честь культа Гнидки в ПЕСиной шкурке.
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А, ну хорошо. Ты главное не спи, солдат, а то замёрзнешь.
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А что значит проект "Гривна" ???

Очень-очень интересно . . . должно быть для наших спецслужб.
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имхо, фишинг украинских кредитных карт.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХакеры взломали серверы подрядчика ФСБ, работавшего над деанонимизацией пользователей Tor и отделением интернета в РФ
 
 
 
 
 
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