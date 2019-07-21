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 Политика Украины
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 Главная статья доходов СБУ и полиции в Кривом Роге - "крышевание" широкомасштабного воровства металла на "Арселоре", - Бутусов

Для контроля экологии существуют более мягкие и гораздо более эффективные формы влияния, чем обыски СБУ.

Такое мнение высказал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что в пятницу, 19 июля, президент встречался с инвесторами, чтобы привлечь в Украину 10 миллиардов долларов.

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"А в субботу СБУ, подчиненное президенту, приходит с обысками на комбинат "Арселор Миттал", который уже вложил в экономику Украины свыше 10 миллиардов долларов.

Есть ли нарушения по экологии и загрязнения на "Арселоре"? Безусловно, да, и очень большие. Как есть они на всех меткомбинатах Ахметова и Пинчука, на многих теплоэлектростанциях. Ядовитый дым накрывает и и Кривой Рог, и Мариуполь, и Запорожье, и Днепр. Но можно ли решить эту дорогостоящую проблему только открытием уголовных дел и обысками на предприятиях, прекратит ли прямо сейчас работу и вредные выбросы "Арселор"? Безусловно, нет", - подчеркивает журналист.

По его мнению, с бизнесом надо выстраивать диалог, "который укрепляет доверие к государству".

"Для контроля экологии, выписывания штрафных санкций, у нас существуют многочисленные структуры Минэкологии, это более мягкие и гораздо более эффективные формы влияния. Кабинет министров должен принимать решения по всем нарушителям экологии, у них есть механизмы санкций, и так это работает в мире. Тем более, что скоро будет новое правительство, да и это, пока еще действующее, реагирует на критику президента.

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Можно ли договориться с "Арселором" по проблеме экологии без обысков? Думаю, с помощью Минэкологии это решится более эффективно. "Обилетить" и "построить" их пытаются все время, а работать по закону - нет. Быстрее можно только закрыть вообще", - подчеркивает Юрий Бутусов.

Он также заявляет о том, что правоохранительные органы "крышуют" в Кривом Роге: "К слову, должности в криворожском СБУ стоят дорого, потому что главная статья доходов СБУ в Кривом Роге - "крышевание" совместно с местной полицией широкомасштабного воровства металла на "Арселоре". Никто не знает, сколько именно воруют металла. У индусов на комбинате никогда не было нормального менеджмента, приезжают временные директора-иностранцы на пару лет, видят, что многие сферы жизни комбината контролирует мафия, и не хотят рисковать и вступать с кем-то в конфликт. Как только начальник охраны получает приказ от нового директора навести порядок, то сразу происходят неприятности - кто-то из охранников получает по голове. В этом году менеджмент "Арселора" дал приказ установить на станциях погрузки видеокамеры наблюдения. На следующий день двух сотрудников, которые ставили камеры, остановили за городом и сильно избили". По информации журналиста, в результате видеоконтроля всех рабочих площадок на "Арселоре" нет до сих пор.

"Было бы здорово, если бы государство начало работать с бизнесом по-новому. Для нужен постоянный глубокий анализ текущих проблем, чтобы выбирать оптимальные решения и не наступать на грабли. Потому что управлять страной по закону - это непросто", - резюмирует Бутусов.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3138690
 
   
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Бутусов фактично просить залишити корупцію?
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нужно ликвидировать этот завод...а иначе наш ждет страшное будущее
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нужно всё ликвидировать, а людей выселить,

потому ша всёравно с голоду подохнут
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нужен постоянный глубокий анализ текущих проблем, чтобы выбирать оптимальные решения и не наступать на грабли Источник: https://censor.net.ua/n3138690 Бутусов теж став коміком? Це хто там "аналіз глибокий" зробить? Новообраний депутат Юзік?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавная статья доходов СБУ и полиции в Кривом Роге - "крышевание" широкомасштабного воровства металла на "Арселоре", - Бутусов
 
 
 
 
 
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