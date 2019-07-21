EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  4376  138
Материалы по теме:
Все про:перемирие (1096) Объединенные силы (347)

 ВСУ будут адекватно отвечать на российские обстрелы и после очередного перемирия, - командование ООС

Подразделения Объединенных сил, несмотря на объявленный "режим тишины", будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае провокаций.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС: "Во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00 часов 01 минут по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня с любых видов вооружения".

В то же время отмечается, что "подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов наших позиций, или мирных населенных пунктов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством Украины, "Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории".

ВСУ будут адекватно отвечать на российские обстрелы и после очередного перемирия, - командование ООС 01

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия с 21 июля

Источник: https://censor.net.ua/n3138689
 
 
 Топ комментарии
 
Сподіваюся Зєля розуміє, що якщо загинуть українські Воїни і виявиться що їм знову заборонили відкривати вогонь- замість отримати повну і абсолютну владу його тупо винесуть вперед ногами?
 показать весь комментарий
 
Усім повідомило командування? Сепаратистами і кацапам теж?
 показать весь комментарий
 
A Зеля уже - отработанный материал. Завтра будет новая Рада - ЗАО из олигархов и их шнырей. Зеля никому не нужен больше.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А-а-а ...

А я любила читати, коли орків порізали (горлянки) чи прибили - і ми такі: ніц не знаєм ... у нас все на місці ... патрони пораховані ... пломби не зірвані ...
 показать весь комментарий
 
 
Так и не огласили кто будет ответственный за срыв режима тишины и кто должен сесть в тюрьму за убийства и увечья наших людей.
 показать весь комментарий
 
 
Є Конституція, закони і посадові обов'язки. Тому окремо щось оголошувати не треба.
 показать весь комментарий
 
 
кто отвечает в Украине за выполнение Конституции? "гарант" в памперсах, ничего не понимает, в армии то не служил, откупался, законов не знает, воли своей не имеет. У , вас , при новом презе за пару месяцев убили больше, чем за предыдущий год. суки, вы, там наши ребята воюют, и их тоже убивают и калечат с 2014 года. ЛОЖЬ. Блеф. Обман тупого населения.
 показать весь комментарий
 
Террористы должны сесть в тюрьму. Т.е. "народные милиционеры ЛНР/ДНР".
 показать весь комментарий
 
 
После вашего перемирия только увеличивается количество раненых с украинской стороны
 показать весь комментарий
 
 
Це вже було в 2014-2018 роках неоднаразово, кондитер цим бавився неодноразово, з нульовим результатом, навіть скоріше з провальним. Зелень вирішив довести, що танцювання на граблях це не стільки українська забавка, як єврейська?
 показать весь комментарий
 
 
Прощай оружие?МолодецЗе!Остановид кровопролитие!Уррррря мир,урррря капитуляция!
Инициатива полностью была в руках ООС.Террористы несли огромные потери и не знали что делать.Но вовчик ЗЕ молодец(!) помог!
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо панове, робимо "ставки" скільки гніди будуть мовчати?! моя думка така, ну тиждень це з гаком...
 показать весь комментарий
 
 
це я хлопцям на передку хоча б тиждень спокою бажаю, а там...?
 показать весь комментарий
 
 
Та який там спокій на передку..... А тут ще "свої гниди" за спиною розгулялися .
 показать весь комментарий
 
 
"Нада просто перестать стрелять" ( Говнокомандующий Вовка )
 показать весь комментарий
 
 
очень хочу ошибиться... и очень удивиться... соблюдением свинособаками перемирия
вот... просто мечтаю!
 показать весь комментарий
 
За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
 показать весь комментарий
 
 
Адвокат антисиметизм , он вреден для вашего здоровья, 😁 а насчет Параши мы с вами совподаем, я всегда говорил , что президент должен быть этнический Украинец , рожденый и воспитаный в Канаде или Австралии , кто ж вам доктор шо вы не смогли Кошулинского протащить впрезиденты , и Черновола не уберегли и Сашко Билого
, Ярошей не предлогать😁
 показать весь комментарий
 
Жида назвав жидом. Де тут антисемітизм?
 показать весь комментарий
 
я выросла в центре Минска, где было дохрена евреев, евреи снизу. сверху. слева ... мой папа был крут, и вот они все перед ним и мной "били поклоны в землю" не знаю зачем. папа погибает. и я вдруг узнаю, что я гой) , травили, хотя отчество моего папы Исакович, с одним С, меня успокаивал дедушка, говоря - Наших евреев убили всех, убежали , а потом вернулись только красные ублюдки (про евреев), когда в школе показывали про вов и там были "сироты"- евреи, мысль была одна они это заслужили. я понимаю, что 9 лет, что.... да есть норм лица этой национальности, но для меня лично, те что выжили - они это заслужили. тех, с кем был дружен мой дедушка и был норм их всех убили, он оч интересно про них рассказывал. выжили только .....
 показать весь комментарий
 
******* хвилини. Стріляти ні якому разі не можна - прифронтовій зоні голосують за Медведчука, Бойка і Рабіновіча. За Петра Олексійовича,бувало, там також по 80 відсотків кидали.
 показать весь комментарий
 
ПОРОХОБОТИКИ, шо вам не нравится? Он еще не сел на велосипед, а вы шипите. У вашего ГАВНОКОМАНДУЮЩЕГО было 5 лет, все увидели его гениальность. Так что - ЗАТКНИТЕСЬ.
 показать весь комментарий
 
 
зрячие увидели. Да. Утырки как ты - нет. Санкции ЕС против РФ, оружие Украине, учения, подготовка ВСУ по стандартам НАТО 2/3 частей на новой системе питания, 184 объекта строительства для армии (которое Зеля притормозил), стабилизация гривны, 17% от Нафтогаза в бюджет (против миллиардов "убытков" прежде) и многое другое......
 показать весь комментарий
 
 
Хм. Хто ж знав, що для всього цього треба було лише висадити у повітря 70% українських арсеналів...
 показать весь комментарий
 
Тебя почитать, так просто РАЙ. Чо 70 с лишним процентов дураков выштовхнулы под зад этого ГЕНИЯ? А я напишу, ЖРАТЬ ХОТЯТ. А эти ублюдки все на себя тянули, вот и РЕЗУЛЬТАТ, ВСЕ, ПРОЕХАЛИ. А теперь вопи сколько хочешь. Возврата нет. Т-У-У-У............. .
 показать весь комментарий
 
кацап,шо тобі не нравиться,в вас і так є чого радіти,іди лупани боярки і станцюй бариню,сюди ти чого приперся,дай людям поговорити
 показать весь комментарий
 
"Во исполнение решения, принятого в Минске..." )))) Вы серьезно?
сегодня на фронте не будет ни одного выстрела исключительно для того, чтобы украиноненавистнические утырки, "случайно" живущие на подконтрольной Киеву территории "Дамбаса", смогли безопасно добежать до участка и проголосить "За життя Путина" )))
Источник:https://censor.net.ua/n3138689
 показать весь комментарий
 
 
"Хлібне перемир'я" почало діяти: Місія ОБСЄ б'є на сполох. "Гібриди" Путіна забрали з-під міжнародного контролю десятки танків
З 21 липня на Донбасі рішенням Тристоронньої контактної групи почалось "хлібне перемир'я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. У документі, прийнятому ТКГ, вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, зазначають Патріоти України.
А тим часом місія ОБСЄ виявила відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області. Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті ОБСЄ.
"19 липня спостерігачі констатувала, що 18 танків Т-64 и 11 танків Т-72, 4 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало у постійному місці зберігання", - йдеться звіті.
В той же час 19 липня ОБСЄ зафіксувало десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) - все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.https://patrioty.org.ua/politic/khlibne-peremyria-pochalo-diiaty-misiia-obsie-bie-na-spolokh-hibrydy-putina-zabraly-z-pid-mizhnarodnoho-kontroliu-desiatky-tankiv-287870.html?fbclid=IwAR23cEDvaBnl2tRdS7HfAYs_ljWazuFk8jTGFdUIrQa5HnBSKWLfwZaeYAQ
 показать весь комментарий
 
Для якойсь маштабної провокації цілком достатньо.
 показать весь комментарий
 
 
А чому шобла внесла зміни до положення про військову службу на випадок стану війни? Скорше є такий варіант, якщо нарід буде бунтувати проти "зелені": провокація орків - воєнний стан - повний контроль.
 показать весь комментарий
 
Поки що не бачу небезпек. А там подивимось. Вовік може поміняти плюс на мінус протягом доби.
 показать весь комментарий
 
Скажіть мені будь-ласка--яка країна в світі добровільно віддала свою територію?
 показать весь комментарий
 
Молже не віддають, а продають. Маю думку, що московія інтенсивно фінансує Владіміра.
 показать весь комментарий
 
до виборів Зе--кричали --зрада..зрада
а тепер то не зрада--а добровільна передача території України в руки окупантів--можна навіть так в конституціїї ЗЕ напише
 показать весь комментарий
 
на радіо "Свобода" дядько не так давно говорив--Америка любить сильних---коли побачить що Україна бьеться -вам допоможуть..а зараз вони вас в дупі мають--тому тільки-озабоченность
 показать весь комментарий
 
 
Просто оккупированная кремлём ставшая кацапским бандустаном " луганДония " с официального разрешения наших продажных властей превратилась в Приднестровья - 2 на десятилетия а может и на всегда будет в составе проклятой ********* паРаши.... Теперь паРаша уже официально введёт свои войска как миротворцев .... чтобы ВСУ не вздумали освободить свою родную землю оккупированные территории Донбасса....и вместе с кровавыми нелюдям сепаратистами добьёт всё - всё что только осталось Украинское .
 показать весь комментарий
 
после перемирия, а во время перемирия КАК
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоВСУ будут адекватно отвечать на российские обстрелы и после очередного перемирия, - командование ООС
 
 
 
 
 
 вверх