 Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС: "Во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00 часов 01 минут по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня с любых видов вооружения".
В то же время отмечается, что "подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов наших позиций, или мирных населенных пунктов".
Подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством Украины, "Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории".
Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.
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или 72 %
Но дай бог что бы был мир ✌️
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Маркив, к сожалению, гражданин Италии. Украина здесь бессильна что-либо сделать.
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иначе эта херня не окончится
Не пойти ль тебе нахрен, добрый молодец ?
Парни вам явно легче умничать о войне до последней капли крови ... а че не в окопе ??? Слабо ???
2. Ти воював ?
Волонтер
... а че не в окопе ??? Слабо ???
21.07.2019 01:45
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Это война, мил человек. Не заблуждайтесь. Мира не будет. Именно потому что Украина - это альтернативный "3-му Риму" русский проект. Это как ГДР и ФРГ: кто-то один не выдержит схватки. Речь не о территориях; речь о том что это разные проекты для народов, ментально и культурно мало отличающихся друг от друга.
2 рф накладывает вето на любую резолюцию
3 да это война но в нынешнем виде она ни к чему не ведет
Первые два пункта предложеные вами не более чем популизм я же писал что реалист . В третьем есть логика но он очень тяжелый и без понимания сроков
2. Ещё раз внести резолюцию.
3. Она замораживает ситуацию в статусе ГДР-ФРГ или КНДР-РК.
Неважно - выполнимы пункты 1, 2 или нет. Важно обозначить красные линии: ту позицию на которой Украина настаивает несмотря ни на что.
И понимать что 20% ресурсов на неопределенный срок мы тратим на войну .
Как по мне вариант языка и судов более перспективен . И ждать подходящего момента а там как хорваты
Кацапам повезло отгрызть часть территории благодаря эффекту неразберихи и внезапности . Сейчас такое у них бы не прошло н говоря уже об условных венграх или румынах
"12 бронетранспортёров (МТ-ЛБ - 11 ед., БТР-80 - 1 ед.) и 3 зенитные установки (ЗУ-23-2)
Хлопці, ви не слухайте служок, які запобігають перед блазнем-ідіотом: бережіть себе і знищуйте наволоч.
Теперь можно и паради перемоги устраивать
Только Доньасом и Кримом дело не закончится
А я любила читати, коли орків порізали (горлянки) чи прибили - і ми такі: ніц не знаєм ... у нас все на місці ... патрони пораховані ... пломби не зірвані ...
Инициатива полностью была в руках ООС.Террористы несли огромные потери и не знали что делать.Но вовчик ЗЕ молодец(!) помог!
вот... просто мечтаю!
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.