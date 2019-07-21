EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  2233  98
Материалы по теме:
Все про:перемирие (1096) Объединенные силы (344)

 Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня

Подразделения Объединенных сил, несмотря на объявленный "режим тишины", будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае провокаций.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС: "Во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00 часов 01 минут по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня с любых видов вооружения".

В то же время отмечается, что "подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов наших позиций, или мирных населенных пунктов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством Украины, "Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории".

Командование ОС сообщило о начале режима тишины с обоюдным прекращением любого огня 01

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия с 21 июля

Источник: https://censor.net.ua/n3138689
 
 
 Топ комментарии
 
Сподіваюся Зєля розуміє, що якщо загинуть українські Воїни і виявиться що їм знову заборонили відкривати вогонь- замість отримати повну і абсолютну владу його тупо винесуть вперед ногами?
 показать весь комментарий
 
Усім повідомило командування? Сепаратистами і кацапам теж?
 показать весь комментарий
 
A Зеля уже - отработанный материал. Завтра будет новая Рада - ЗАО из олигархов и их шнырей. Зеля никому не нужен больше.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Усім повідомило командування? Сепаратистами і кацапам теж?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это фейк, петики. Соврамши, как всегда.
 показать весь комментарий
 
Сподіваюся Зєля розуміє, що якщо загинуть українські Воїни і виявиться що їм знову заборонили відкривати вогонь- замість отримати повну і абсолютну владу його тупо винесуть вперед ногами?
 показать весь комментарий
 
 
с 63%, а это даже не половина. Так что не надо приписывать лишнее.
 показать весь комментарий
 
A Зеля уже - отработанный материал. Завтра будет новая Рада - ЗАО из олигархов и их шнырей. Зеля никому не нужен больше.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, вот и отлично. Оставите Зелю в покое. Пусть ездит себе по Украине, пугает чиновников. Командование ОС сообщило о начале "режима тишины", предусматривающего обоюдное прекращение ведения огня - Цензор.НЕТ 7081
 показать весь комментарий
 
 
Ещё чего. Он совершил госпереворот, не подписав закон об импичменте. С 22-го июня в стране нет законной власти.
 показать весь комментарий
 
 
Вот, спасибо ! Отнесу эту информацию на politforums.net
 показать весь комментарий
 
Ну поживем увидим !!!! Этих перемирий было уже 1000 а как говорится в басне « воз и нынче там» .
Но дай бог что бы был мир ✌️
 показать весь комментарий
 
 
Украина уже проиграла. Максимум месяц-два, и партия "Квартал-95" примет закон о признании участников АТО террористами.
 показать весь комментарий
 
 
Что за бред ты пишешь. Никакого признания участников АТО террористами не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Дело в том что новая Рада - это клуб миллионеров. Фамилии там все знакомые (начиная с Новинского). Их с Украиной ничего не связывает, кроме одного: это территория для кормления и грабежа. Их бизнес-интересы - в РФ, и они за пять лет потеряли громадные деньги из-за санкций. Потому для них жизненно важно представить все события "гражданской войной"; тогда с РФ снимают санкции. А для этого необходимо нейтрализовать любую попытку сопротивления внутренних сил. Таковая сила - одна: ВСУ (включая мобрезерв). Вот против ВСУ и будет направлен первый же удар. Зеля не просто так толкнул Полторака: это сигнал чтобы армия не пробовала менять власть.
 показать весь комментарий
 
 
А какой сейчас статус у участников АТО? Вот показательно как Маркива осудили в италии (по ТВ слушал обсуждали) - обвинение также указывало что военное положение тогда не было объявлено, ни статус добровольцев на момент не был определён, выходит гражданский участвовал в насильственных действиях против непонятно кого и по собственной инициативе. За 5 лет порошенко правовой вопрос не решил (хотя вопрос должен был быть решен в первые полгода), но будем маяться херней и выдумывать как в будущем будет виноват Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас участники АТО имеют статут защитников страны от иностранного агрессора.
---
Маркив, к сожалению, гражданин Италии. Украина здесь бессильна что-либо сделать.
 показать весь комментарий
 
Ну по Маркиву еще не понятно, думаю както разрешится, хотябы срок поменьше. Ко всему плохо что он уже на тот момент имел итальянское гражданство но добровольцем шел по украинскому паспорту. Может выкрутят к тому что был еще в процессе отказа от украинского гражданства, тогда опять же статус его в зоне боевых действий и войны. А вообще дело там такое что прямо все против него нефартовый.
 показать весь комментарий
 
Италия и Франция - страны с колоссальным влиянием со стороны ещё сталинского СССР. Там были две самые мощные европейские компартии (то есть советская агентура). Сейчас они просто подкинули судьям деньжат.
 показать весь комментарий
 
 
вы не приуменьшайте, смотрели этого с дедом, что вверху было? логотип 95, а на счет законов, так они нужны когда болото кого то чмырит,а когда само эти законы нарушает, то говорит-плохие, надо переделать....под кого
 показать весь комментарий
 
....и как только такой закон будет принят...вокруг рады на каштанах повиснет весь новоизбранный состав.... А Зеля и остальные сопли уж до Ростова точно не добегут.... Триста тысяч АТОшников ...прошедших пекло войны да плюс армия ....отправят в ад всю эту смердячую шоблу ... Или у Вас есть сомнения????
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос будет в обосновании легитимности таких действий.
 показать весь комментарий
 
А можно по подробнее как это сделать чисто технически имея под боком ********* соседа с большой армией и подавлявшим перевесом в авиации.... я тоже хочу победы но я реалист .
 показать весь комментарий
 
 
Никак. Всё что можно: поддерживать вялотекущую войну. Иначе - поражение Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Смысл ?!? Тогда лучше отгородится и хорошо окопатся . Вялотекущяя арт перестрелка и один погибший в день ничего не дают по сути
 показать весь комментарий
 
Так уже отгородились и окопались. Но, теперь от Украины требуют полную и безоговорочную капитуляцию.
 показать весь комментарий
 
 
Как минимум --- НЕ ЗДАВАТЬСЯ, тем более боевая фаза оеончена.
.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нет просто что бы перестали гибнуть люди каждый день ! Оно то из австралии конечно удобнее кричать о войне но тут она изрядно достала
 показать весь комментарий
 
 
На який компроміс можнк піти заради миру?
 показать весь комментарий
 
 
Минские как бы печально это не звучало ...
иначе эта херня не окончится
 показать весь комментарий
 
Але добре відомо, що мінські угоди ніколи не працювали. Кучма як був там керівником, так і залишився керувати угодами. А я питав вас про справжні компроміси, де ви як реаліст можете поступитися тим, що зупинить війну.
 показать весь комментарий
 
 
> это язык их суды и полиция


Не пойти ль тебе нахрен, добрый молодец ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, здесь публичный форум. Стараюсь чтобы в милицию не забрали.
 показать весь комментарий
 
 
Один из австралии другой из канады 😂😂😂😂
Парни вам явно легче умничать о войне до последней капли крови ... а че не в окопе ??? Слабо ???
 показать весь комментарий
 
1. Я розумію, що ідіотам є абсолютно не можливим визначити за - однозначним- ніком жінку.
2. Ти воював ?
 показать весь комментарий
 
Дети есть ? Если сын хотела что бы пошел ?
Волонтер
 показать весь комментарий
 
Принять закон о том что "руководство ДНР/ЛНР" - международные террористы. Внести в СовБез ООН резолюцию о том что все граждане РФ, находящиеся на территории ОРДЛО, обязаны немедленно её покинуть (это касается всех "народных милиционеров"), а также о том что на территорию ОРДЛО должны войти миротворцы ООН, с целью провести разоружение местных террористов ("народных милиционеров").
Это война, мил человек. Не заблуждайтесь. Мира не будет. Именно потому что Украина - это альтернативный "3-му Риму" русский проект. Это как ГДР и ФРГ: кто-то один не выдержит схватки. Речь не о территориях; речь о том что это разные проекты для народов, ментально и культурно мало отличающихся друг от друга.
 показать весь комментарий
 
 
1 законопроект о террористах подымался много раз !!! Для всего мира они проросийские повстанцы реже боевики
2 рф накладывает вето на любую резолюцию
3 да это война но в нынешнем виде она ни к чему не ведет
Первые два пункта предложеные вами не более чем популизм я же писал что реалист . В третьем есть логика но он очень тяжелый и без понимания сроков
 показать весь комментарий
 
 
1. Значит, нужно ещё раз поднять. Командование ОС сообщило о начале "режима тишины", предусматривающего обоюдное прекращение ведения огня - Цензор.НЕТ 5020
2. Ещё раз внести резолюцию.
3. Она замораживает ситуацию в статусе ГДР-ФРГ или КНДР-РК.

Неважно - выполнимы пункты 1, 2 или нет. Важно обозначить красные линии: ту позицию на которой Украина настаивает несмотря ни на что.
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло. Тепер відповідаю у тій же послідовності. Мова важлива, бо без цього інтеграція не буде можливою. Якщо будуть іхні суди і поліція, то ніхто не визнає законність таких дій та судових рішень. Створити з ними спільні підрозділи неможливо, бо по суті це російська армія. І головне: вся війна на Донбасі продовжується для обміну її на визнання Криму російським, припинення санкцій та існування бажань росії віддати ОРДЛО як ярмо для впливу на зовнішню політику. Висновок: ніхто не може запропонувати росії компроміси, які припинять війну і тому не варто чекати миру.
 показать весь комментарий
 
 
Вывод имеет право на жизнь . Но тогда нужно застолбить позиции забетонировоться ко всем чертям и свести потери к минимуму .
И понимать что 20% ресурсов на неопределенный срок мы тратим на войну .
Как по мне вариант языка и судов более перспективен . И ждать подходящего момента а там как хорваты
 показать весь комментарий
 
Бетонуваня було перспективним, але обрали владу, яка хоче обмежити армію отримувати нові військові розробки та закупівлю перспективних озброєнь. Це вже заявлено прямою мовою. У цих умовах втрати воїнів виростуть. Якщо піти на умови щодо російської мови, то ми лише розірвемо Україну замість інтеграції. Компроміс із судами призведе до порушення Конституції та багаточисельних порушень правил судочинства...
 показать весь комментарий
 
 
Тогда погибнет Украина. Её просто разрежут на несколько частей.
 показать весь комментарий
 
 
Кто и как ? Опять интересует только техническая часть вопросов без лозунгов и т.д
Кацапам повезло отгрызть часть территории благодаря эффекту неразберихи и внезапности . Сейчас такое у них бы не прошло н говоря уже об условных венграх или румынах
 показать весь комментарий
 
Без крепкой центральной власти (а это уже сделано, за два месяца), Украина является конфедерацией феодалов. Осталось только вывесить флаги "народных республик".
 показать весь комментарий
 
 
Как по мне заблужение . После примера Донецка и его в кавычках достижений тех кто попробует создать республики , развесят на фонарных столбах горожане .
 показать весь комментарий
 
Ничего горожане делать не будут. Оно им надо - погибать во славу "Квартала-95" ?
 показать весь комментарий
 
 
Украинцам то же не надо погибать во славу "европейских ценностей".
 показать весь комментарий
 
Да ладно вам; какие "ценности". Речь о сохранении государственности.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы хотят защитить свою страну от очередного Голодомора. Разве можно их за это осуждать ?
 показать весь комментарий
 
 
Більше всіх вона достала тіх, хто до неї немає ніякого стосунку.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что приказ ху$ла уже выполнили и с террорюгами поговорили. Да уж кремблевский карлик своего всегда добивается.
 показать весь комментарий
 
 
Він добивається жахливої смерті. І він її доб'ється. Навіть, якщо не від чужих рук, а у власному лайні, як його кумир сралін.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, але поки ця смерть до нього прийде, він нас геть може знищити. Він вимагає, щоб наши домовлялись з його терорюгами. Мені цікаво, чи були домовленості нашої нинішньої влади с ху$лом. Та чому нам про це не кажуть.
 показать весь комментарий
 
 
З одного боку говорять про режим тиші, але одночасно готуються вцдповідати. Тобто у це перемир'я ніхто не вірить😏
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это специально для петиков уточнение. Хотя, им ничего не поможет...
 показать весь комментарий
 
Це не спеціально для когось. Гинуть усі, тому з вашого боку це демагогія. А далі вашу зелену політичну силу викинуть на смітник і ваш триумф буде нетривалим. Тоді ви сховаєтеся у норку і почнете говорити, що за них не голосували.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мечты петиков, они такие примитивные...
 показать весь комментарий
 
Тобто у вас нема аргументів, а є лише образи та провокації. Моя вам відповідь - спам.
 показать весь комментарий
 
 
Вы правы !!! Просто перемирий было уже много да и русским веры нет .
 показать весь комментарий
 
 
Первомайск, горит располага путенских в 31-м училище

"12 бронетранспортёров (МТ-ЛБ - 11 ед., БТР-80 - 1 ед.) и 3 зенитные установки (ЗУ-23-2)
 показать весь комментарий
 
 
А Мисягін записався у СН чи я щось плутаю ?
 показать весь комментарий
 
Значить, так, командування ООС: не дай Бог, ви посмієте заборонити хлопцям стріляти у відповідь або на упередження - кожна смерть нашого Воїна буде на совісті вашої тлі і вас.
Хлопці, ви не слухайте служок, які запобігають перед блазнем-ідіотом: бережіть себе і знищуйте наволоч.
 показать весь комментарий
 
 
Просрали Крим и Донбас
Теперь можно и паради перемоги устраивать
Только Доньасом и Кримом дело не закончится
 показать весь комментарий
 
Интересно, как скоро пойдут сообщения о третьей силе, не подконтрольной сепарам?
 показать весь комментарий
 
 
Справедливости ради, эту фишку первые использовали сепары. Причём ОБСЕ только лапками разводило.
 показать весь комментарий
 
А-а-а ...

А я любила читати, коли орків порізали (горлянки) чи прибили - і ми такі: ніц не знаєм ... у нас все на місці ... патрони пораховані ... пломби не зірвані ...
 показать весь комментарий
 
Так и не огласили кто будет ответственный за срыв режима тишины и кто должен сесть в тюрьму за убийства и увечья наших людей.
 показать весь комментарий
 
 
Є Конституція, закони і посадові обов'язки. Тому окремо щось оголошувати не треба.
 показать весь комментарий
 
 
Террористы должны сесть в тюрьму. Т.е. "народные милиционеры ЛНР/ДНР".
 показать весь комментарий
 
 
После вашего перемирия только увеличивается количество раненых с украинской стороны
 показать весь комментарий
 
Це вже було в 2014-2018 роках неоднаразово, кондитер цим бавився неодноразово, з нульовим результатом, навіть скоріше з провальним. Зелень вирішив довести, що танцювання на граблях це не стільки українська забавка, як єврейська?
 показать весь комментарий
 
Прощай оружие?МолодецЗе!Остановид кровопролитие!Уррррря мир,урррря капитуляция!
Инициатива полностью была в руках ООС.Террористы несли огромные потери и не знали что делать.Но вовчик ЗЕ молодец(!) помог!
 показать весь комментарий
 
Ну шо панове, робимо "ставки" скільки гніди будуть мовчати?! моя думка така, ну тиждень це з гаком...
 показать весь комментарий
 
 
це я хлопцям на передку хоча б тиждень спокою бажаю, а там...?
 показать весь комментарий
 
 
Та який там спокій на передку..... А тут ще "свої гниди" за спиною розгулялися .
 показать весь комментарий
 
 
"Нада просто перестать стрелять" ( Говнокомандующий Вовка )
 показать весь комментарий
 
 
очень хочу ошибиться... и очень удивиться... соблюдением свинособаками перемирия
вот... просто мечтаю!
 показать весь комментарий
 
За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКомандование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня
 
 
 
 
 
 вверх