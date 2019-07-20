 Информация о войсках РФ в Чернобыльской зоне не соответствующей действительности, - Минобороны Беларуси

"Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение телеграм-канала оборонного ведомства Беларуси.

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Напомним, в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде 20 июля заявили, что компетентные службы проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения рядом с северной границей Украины будто бы находятся войска РФ.