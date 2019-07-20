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 Информация о войсках РФ в Чернобыльской зоне не соответствующей действительности, - Минобороны Беларуси

В Министерстве обороны Республики Беларусь среагировали на информацию о российских войсках в Чернобыльской зоне.

"Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение телеграм-канала оборонного ведомства Беларуси.

Информация о войсках РФ в Чернобыльской зоне не соответствующей действительности, - Минобороны Беларуси 01

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Напомним, в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде 20 июля заявили, что компетентные службы проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения рядом с северной границей Украины будто бы находятся войска РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3138685
 
 
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ну все... нашим розвідникам вже можна не перевіряти раз білоруси сказали, що кацапів в них не має
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ага ихтамнетов нигде нет,чтоб они здохли суки и завтра лучше всего
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Сотни людей из Минска сейчас шарят по лесам Чернобыля проверяя эту информацию. Уверен, от их зоркого глаза ни один комар не ускользнет, к утру поступят первые донесения.
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как это знакомо - ихтамнет.
хотя в этом есть и положительнй момент - радиация русне напользу.
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О чём же Лука с Х**лом договорились на Соловках ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформация о войсках РФ в Чернобыльской зоне не соответствующей действительности, - Минобороны Беларуси
 
 
 
 
 
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