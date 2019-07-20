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Все про:задержание (5433) СБУ (13632) Боинг-777 Malaysia Airlines (996) Бук (628)

 СБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление

Водитель трейлера, который осуществлял перевозку зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Boeing 777 рейса MH17, не задержан.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг о ходе расследования факта сбивания пассажирского самолета рейса МН-17.

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"После мероприятия отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года трейлера. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук" территориями Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольной украинской власти, из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

17 июля 2019 года в СБУ заявили, что установили и задержали участника группы, которая перевозила зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138684
 
 
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сломали баканову весь пиар. а как зебобики пыхтели "пришел баканов и сразу работа началась".

интересно, что опровержение не сразу дали. 4 дня ждали пока бурление говен в бошках шмарклей кончится
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Погоди, это порохоботы пыхтели что задержание произошло в 2017, значит все лавры Грицаку и потужному главнокомандувачу Пете.
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Ужэ по тихому отпустили..
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3***** ужэ сторговались ???
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Хм... Маю підозру що таки затримували, але водій уже переданий в Москву.
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Ти вже зранку тут в істериці бився, що росіяни Чорнобильську зону вирішили загарбать. "Має підозру" воно...) Меньше бреши.
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Компетентные службы проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения рядом с северной границей Украины будто бы находятся войска РФ.
Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада, информирует Цензор.НЕТ.
"…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - сказано в сообщении пресс-службы бригады.
В сообщении отмечается, что в соцсети распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.
"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", - заверили в бригаде. Источник: https://censor.net.ua/n3138668
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Ну, це уточнення для Гаазького трибуналу і для родичів терориста...
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В принципі і не дивно буде, якщо той водій вже давно в Небесній Наваросії, разом із розрахунком того "Бука".
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Не кто нго не задерживал . Сам по доброй воле решил сознаться шо урод .
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Мабуть РФ пішла не уступки з якихось питань....
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Баканов, ето он бил дворовим сплетником и подглядивал в замочние скважини, докладивая своему другу Вове всякие новости, правдивие и не совсем...
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Путін заборонив бєні ляпати не цю тему і наказав сєпара відправити до кацапії , це було зрозуміло з самого початку .
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Бакланов трезво рассудил: раз водитель Бука ПДД не рарушал, соблюдал скоростной режим, был вежлив с гаишниками ЛуГандона, то чего его задерживать? Это ж будет типа "нарушение прав человека", а что скажет Москалькова? СБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление - Цензор.НЕТ 7310
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление
 
 
 
 
 
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