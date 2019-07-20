 Украинка Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в финале индивидуального турнира саблисток взяла верх над россиянкой Софьей Великой (15:14), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Республики Корея Харлан в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Паску (15:5).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК. ФОТО

Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира (дважды - в команде).

Напомним, что кроме медалей, на чемпионате мира в Будапеште также разыгрываются лицензионные очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).