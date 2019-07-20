 Украинка Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в финале индивидуального турнира саблисток взяла верх над россиянкой Софьей Великой (15:14), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Республики Корея Харлан в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Паску (15:5).
Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира (дважды - в команде).
Напомним, что кроме медалей, на чемпионате мира в Будапеште также разыгрываются лицензионные очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).
30-90 КИР Санитарка белая.
Там много можно всего рассказать из того времени... -- есть шо вспомнить -- я ж уже сказал...*)
Вітання !
І ще багато перемог надалі !!!
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хреново размеченная трасса стала причиной перестрелки биатлонистов с погранцами.... биатлонисты, может отстрелялись и хуже, зато убежали дальше
- отдай мяч лене!
зрители: - отдай мяч лене!!!
- так я гол забил.
- ты гол забил, а леня утонул...
вітаємо! молодець!!!
Победила соперника из стана врага... на территории "казлов"...