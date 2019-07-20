 Незаконная агитация и подкуп избирателей: в "день тишины" в полицию поступило более 570 сообщений о нарушениях. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 18 часов в подразделения полиции поступило 577 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В частности, в "день тишины" больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (396 фактов) и подкупом избирателей (16 фактов).
Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам.
По состоянию на 15:00, отмечают в полиции, поступило почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
А у всіх зовнішніх конфігураціях для України-західний світ не бажає посилення впливів Росії і не в його інтересі занепад України.
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То в Украине будет не ЕС, а ПЕСдец.
Господи, как вся эта кодла бздит Пороха.
Посадят Петю и она развеется как порох (пыль) на ветру, никто и не вспомнит о ней - доказано Соцпартией Мороза, НФ Яценюка.