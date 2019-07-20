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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:голосование (1249) Индия (176) посольство Украины (210)

 Посольство Украины в Индии получило новые бюллетени, голосование состоится без каких-либо изменений

В воскресенье, 21 июля, с 8:00 до 20:00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия голосование пройдет без каких-либо изменений.

Об этом сообщается на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с сообщениями украинских СМИ об испорченных бюллетенях и возможном срыве голосования" сообщается, что "19 июля 2019 г. в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В избиркоме на Житомирщине испортили 717 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" у другого кандидата

В результате безотлагательно принятых мер со стороны Посольства Украины в РИ, МИД и ЦИК Украины, сегодня, 20 июля, УИК получена бюллетени на замену испорченных.

Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8:00 до 20:00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar.

Приглашаем граждан Украины принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины".

Также читайте: В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, процесс голосования под угрозой, - "Левый берег"

Источник: https://censor.net.ua/n3138678
 
 
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Как я за это переживал . ! Спасибо . А как дела в Набии и Шри Ланке ?
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ну й добре, а то я вже розпереживався, як ті пять балбєсів в індії зможуть проголосувати..... Посольство Украины в Индии получило новые бюллетени, голосование состоится без каких-либо изменений - Цензор.НЕТ 8719
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Гліб Бабіч
6 год ·

Так - завтра ти будеш голосувати за Україну.
Або ми увійдемо у двері, і станемо далі підніматися по сходах.
Або вийдемо у відкрите вікно на висоті не сумісною з життям.
Дуже просто визначити, де Україна, а де прірва.
Просто тримати відкритими очі. І не пускати в голову туман.

Не помилися завтра. Другий спроби може не бути.
Тому, що князь-скоморох вже готується до бенкеті з тими, хто прийде завершити розпочате.
В їх планах нам немає місця. І Україні немає.
Не провтикай.

ВИДЕО
https://www.facebook.com/169lazy/videos/918070435201026/



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да не. тупое это ты и остальные зебобики. вы неужели не видите что вы привели к власти? нет?
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фух, слава богу. А то мы весь день переживали, как там два десятка людей проголосуют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины в Индии получило новые бюллетени, голосование состоится без каких-либо изменений
 
 
 
 
 
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