 Посольство Украины в Индии получило новые бюллетени, голосование состоится без каких-либо изменений

Об этом сообщается на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с сообщениями украинских СМИ об испорченных бюллетенях и возможном срыве голосования" сообщается, что "19 июля 2019 г. в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени.
В результате безотлагательно принятых мер со стороны Посольства Украины в РИ, МИД и ЦИК Украины, сегодня, 20 июля, УИК получена бюллетени на замену испорченных.
Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8:00 до 20:00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar.
Приглашаем граждан Украины принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины".
6 год ·
Так - завтра ти будеш голосувати за Україну.
Або ми увійдемо у двері, і станемо далі підніматися по сходах.
Або вийдемо у відкрите вікно на висоті не сумісною з життям.
Дуже просто визначити, де Україна, а де прірва.
Просто тримати відкритими очі. І не пускати в голову туман.
Не помилися завтра. Другий спроби може не бути.
Тому, що князь-скоморох вже готується до бенкеті з тими, хто прийде завершити розпочате.
В їх планах нам немає місця. І Україні немає.
Не провтикай.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/169lazy/videos/918070435201026/
ура! новые бюллетени привезли)))))