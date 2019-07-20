 Посольство Украины в Индии получило новые бюллетени, голосование состоится без каких-либо изменений

Об этом сообщается на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с сообщениями украинских СМИ об испорченных бюллетенях и возможном срыве голосования" сообщается, что "19 июля 2019 г. в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени.

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В результате безотлагательно принятых мер со стороны Посольства Украины в РИ, МИД и ЦИК Украины, сегодня, 20 июля, УИК получена бюллетени на замену испорченных.

Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8:00 до 20:00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar.

Приглашаем граждан Украины принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины".

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