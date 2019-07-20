EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  707  20
Все про:Венгрия (833) МИД (5071) анклав (1) Божок (34) Сийярто (74)

 Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины

Венгерское правительство пытается создать на территории Украины анклав, подобно тому, как это было сделано в Сербии. Украина будет противостоять этому - так же, как противостоят созданию подобных анклавов у себя Словакия и Румыния.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил замминистра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ.

"Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (политика воссоединения территорий. - Ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников. В последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС", - сказал Божок.

По его словам, правительство Украины будет противостоять действиям Будапешта, направленным на попытку воссоединения территорий.

"Киев не согласен с конечной целью политики ирредентизма правительства Орбана, а именно созданием венгерского анклава на территории Украины. Это то, чего они добились в Сербии, и почему противодействуют Словакия и Румыния", - пояснил замглавы МИД.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы МИД Божок обвинил союз венгров в сепаратизме из-за карты Закарпатья в составе Венгрии. ФОТО

В министерстве подчеркнули: побывав в Украине накануне выборов, глава МИД Венгрии Петер Сийярто нарушил украинское законодательство.

"Свой визит в Закарпатскую область господин Сийярто оправдывает тем, что его пригласил член украинского парламента. Речь идет о Василии Брензовиче. Но он также является кандидатом в народные депутаты на этих выборах... статья 74 закона Украины о выборах народных депутатов совершенно четко запрещает иностранцам участвовать в любых мероприятиях, организованных при поддержке кандидатов в народные депутаты", - сказал Божок.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья

МИД доложил о ситуации президенту Владимиру Зеленскому, но дальше раздувать скандал не собирается.

"Украина и МИД в коем случае не настроены на дальнейший скандал в отношениях между Украиной и Венгрией. И тем более не настроены ни на какую конфронтацию. И мы об этом сообщили венгерской стороне. Мы оставляем открытым предложение разработать пакет мер по нормализации наших отношений и возвращению к добрососедских отношений", - подытожил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3138674
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мадяри бредят Великой Венгрией, мания величия небольшого народа.
 показать весь комментарий
 
 
Прожили 1000 років у Європі а таки азіатами залишились.
 показать весь комментарий
 
Дмитро Снєгирьов
18 липня о 18:24 ·

Проведення угорськими спеціальними та дипломатичними службами "операцій по захисту угорських громадян" свідчать про те, що територіальні претензії Угорщини до України можуть вилитися у трагічні події. Ситуація штучно загострюється, створюються всі передумови для появи на політичній арені т.зв. "Карпатського бассейну".https://lb.ua/blog/dmytro_snegiryov/432500_pro_ugorske_lobbi_ukrainskomu.html?fbclid=IwAR1KII3jelG-lI2MLUwD8frqsPKnqLST25EqjlYDeTEQkhfXflr-KkvXj3g

Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 9405
 показать весь комментарий
 
 
Ще захотілось трішки українських територій і не самих найгірших за розташуванням і розвитком.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Венгрия просто решает за счет Украины свои демографические задачи пользуясь своей более стабильной экономической ситуацией... при возможности попытается и территориальные.
 показать весь комментарий
 
Мокшани приперлись з півночі, мадяри взагалі з Приуралля, а Українці споконвіку на своїй землі.
 показать весь комментарий
 
 
Эх, вышвырнуть бы их откуда приперлись.... Где-то там за Урал. Что должны сидеть тише травы, то они вякают и лезут ко всем. Реальные братья по хромосомам с кацапами.
 показать весь комментарий
 
 
Зебил все просирает и просрет - поэтому вся нечисть и активизировалось!.... Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 2371
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня не трогай. Закон не велит! А завтра уже может быть поздно!
 показать весь комментарий
 
Таже проблема что и с Донбассом. Украину не любят, но и валит на свою этническую родину не желают Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8976 . Наверное надо помочь с выбором Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8359. Чтобы потом проблем меньше было
 показать весь комментарий
 
кацапы нависли с востока и севера, президент в Украине редкое дурко,
чего бы и ****** кусок от Украины не отгрызть?
 показать весь комментарий
 
 
О, еще одни гниды нарисовались! Хватит дербанить Украину!
 показать весь комментарий
 
Закрийте консульство мадярів на Закарпатті!!!
 показать весь комментарий
 
объявить ******* нежелательными элементами религия нынешняя запрещает?
 показать весь комментарий
 
Что подумают венгры? Наверное то, что когда о таком сообщают всему миру, значит нет в наличии стратегии противостояния, нет и тактики.
 показать весь комментарий
 
По уму даже их подначивать к этому шоб иб..нуть сразу со всей дури прямо в пятак, сразу цыганам отшепчет ещё лет на 50.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины
 
 
 
 
 
 вверх