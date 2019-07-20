 Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил замминистра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ.

"Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (политика воссоединения территорий. - Ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников. В последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС", - сказал Божок.

По его словам, правительство Украины будет противостоять действиям Будапешта, направленным на попытку воссоединения территорий.

"Киев не согласен с конечной целью политики ирредентизма правительства Орбана, а именно созданием венгерского анклава на территории Украины. Это то, чего они добились в Сербии, и почему противодействуют Словакия и Румыния", - пояснил замглавы МИД.

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В министерстве подчеркнули: побывав в Украине накануне выборов, глава МИД Венгрии Петер Сийярто нарушил украинское законодательство.

"Свой визит в Закарпатскую область господин Сийярто оправдывает тем, что его пригласил член украинского парламента. Речь идет о Василии Брензовиче. Но он также является кандидатом в народные депутаты на этих выборах... статья 74 закона Украины о выборах народных депутатов совершенно четко запрещает иностранцам участвовать в любых мероприятиях, организованных при поддержке кандидатов в народные депутаты", - сказал Божок.

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МИД доложил о ситуации президенту Владимиру Зеленскому, но дальше раздувать скандал не собирается.

"Украина и МИД в коем случае не настроены на дальнейший скандал в отношениях между Украиной и Венгрией. И тем более не настроены ни на какую конфронтацию. И мы об этом сообщили венгерской стороне. Мы оставляем открытым предложение разработать пакет мер по нормализации наших отношений и возвращению к добрососедских отношений", - подытожил дипломат.