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 Политика Украины, Общество
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 В избиркоме на Житомирщине испортили 717 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" у другого кандидата

В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней.

Штамп "выбыл" поставили не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который 10 июля отказался баллотироваться, а напротив другого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети ОПОРА.

В комментарии председатель УИК №181323 рассказал, что такая ситуация произошла механически.

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"Есть такой случай. Проблема чисто механическая, дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека и посередине трех человек была печать "выбыл". И мы внимательно до конца не дочитали этот организационный письмо, так как всех кандидатов в депутатов там не было. А как там сверху было, так сверху второе лицо и поставили штамп "выбыл", - рассказал председатель УИК Людмила Лавринович.

Окружная избирательная комиссия написала обращение в ЦИК и ждут новые бюллетени.

В полиции информацию о событии подтвердили.

"Около 21.10 19 июля до этого же отдела полиции поступило сообщение от секретаря местной ОИК о повреждении 717 бюллетеней на одном из избирательных участков г. Новоград-Волынском. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции выяснили, что работники избирательной комиссии ошибочно проставили отметки "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов вместо другого, который снял свою кандидатуру", - сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138670
 
 
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ну извините...кто не заплатит - тот и выбыл ))))
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"..не дочитали этот организационный письмо.."
Источник: https://censor.net.ua/n3138670
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Ну , и правильно .
Завтра целый день свободны .
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Интересно, сколько платят сейчас за такую "чисто механическую" проблему ?
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шо там интересного...знакомой ещё за второй тур выборов нового сонцэсяйного не выплатили...кидняк-улус...
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Не думаю что бюллетени портили члены комиссии. Наверняка председатель или секретарь просто протупил. И скорее всего действительно протупил - выгоды на гривну, а геморрой теперь обеспечен
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Штамп "выбыл" поставили не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который 10 июля отказался баллотироваться, а напротив петры пАрАшенка,которому грозит пожизненное заключение.... Только не понимаю в чём ошибка....
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Чувствую, завтра будут весёленькие выборы))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ избиркоме на Житомирщине испортили 717 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" у другого кандидата
 
 
 
 
 
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