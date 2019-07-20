EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  205  1
Материалы по теме:
Все про:кандидат (975) клоны (14) мажоритарный округ (67) ЧЕСНО (19)

 Из парламентской гонки на мажоритарных округах выбыли 136 претендентов - "клонов" и нарушителей. ИНФОГРАФИКА

Отказаться от участия в выборах был вынужден каждый 24-й кандидат-мажоритарщик. Больше всего среди них самовыдвиженцев.

Сейчас по 199 мажоритарным округа баллотируются 3084 кандидата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Отмена регистрации кандидатов произошла в 86 округах. 129 из них сами забрали документы. Семеро - были сняты с регистрации ЦИК.

Из парламентской гонки на мажоритарных округах выбыли 136 претендентов - клонов и нарушителей 01

В процентном отношении больше всего кандидатов отменили свои регистрации в округах №92 в Киевской области - 24% (5 кандидатов), №78 - Запорожская область - 23% (3 кандидата), №36 - Днепропетровская область (4 кандидата).

Из парламентской гонки на мажоритарных округах выбыли 136 претендентов - клонов и нарушителей 02

Также на Цензор.НЕТ: В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, процесс голосования под угрозой, - "Левый берег"

По областям в абсолютных числах больше всего выбывших на Днепропетровщине, но стоит отметить, что в этом регионе также зарегистрировано наибольшее количество кандидатов.

"Среди отмененных регистраций мы обнаружили 27 клонов на 17 округах. Больше клонов выбыло на Киевщине в округе № 92 и в Одессе в округе-рекордсмена по количеству кандидатов № 133", - отметили в "ЧЕСНО".


Из парламентской гонки на мажоритарных округах выбыли 136 претендентов - клонов и нарушителей 03
Из парламентской гонки на мажоритарных округах выбыли 136 претендентов - клонов и нарушителей 04

Источник: https://censor.net.ua/n3138669
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бидни мажорытарщыкы...отсутствие паспорта синайского таки сказалось.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз парламентской гонки на мажоритарных округах выбыли 136 претендентов - "клонов" и нарушителей. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх