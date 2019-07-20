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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:армия РФ (5780) граница (3230) 61 отдельная егерская бригада (1)

 Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны

Компетентные службы проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения рядом с северной границей Украины будто бы находятся войска РФ.

Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада, информирует Цензор.НЕТ.

"…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - сказано в сообщении пресс-службы бригады.

В сообщении отмечается, что в соцсети распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", - заверили в бригаде.

Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны 01

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В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется "соответствующими органами разведки".

61-я отдельная пехотная егерская бригада - это соединение сухопутных войск ВСУ, предназначенное для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.

Источник: https://censor.net.ua/n3138668
 
   
 Топ комментарии
 
Это соевые тролли-паникеры разгоняют зраду. При этом сами себе противоречат: если новая власть пророссийская - то российские войска вводить абсолютно не нужно.
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Ти б почекав результатів розвідки. А то ти завжди отак - ляпнеш, а потім робиш вигляд що ні до чого.
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Это соевые тролли-паникеры разгоняют зраду. При этом сами себе противоречат: если новая власть пророссийская - то российские войска вводить абсолютно не нужно.
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Ти б почекав результатів розвідки. А то ти завжди отак - ляпнеш, а потім робиш вигляд що ні до чого.
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зеленные шмаркли орут "главное - перестать стрелять! если украинский боец выстрелит в ответ - будет нести уголовную ответственность!"
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не бойся кацап, тебя зашкварим, в ад бегом полетишь
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И все ж таки, я, например, предпочел бы с рашистами, извините, перебздеть, чем, опять пардоньте, недобздеть, памятуя об их шакальей сущности.
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Ты за ОЗК беги, будешь с зешмарклей в Сталкера играть
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...ему достаточно маски от противогаза Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны - Цензор.НЕТ 1064
Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны - Цензор.НЕТ 7381
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Захоплювати Київ з Чорнобильської зони де повно болот та немає доріг, це цікава думка, а відступати російські підрозділи куди збираються в росію чи в Білорусь? А Білорусь їх прийме назад чи поставить заградотряди? Воювати з території Білорусі і тим самим втягнути Білорусь в війну з Україною, яку Білорусь миттєво програє а Лукашенко буде повішений? Ні це якийсь маразм навіть для генералів путіна! В разі нападу на Київ зі сторони Білорусі Лукашенко втрачає все, просто все і стає ходячим трупом, українські підрозділи звільняють Білорусь від диктатури Лукашенка і в Мінську встановлюється проукраїнська влада, яка перекриває путіну транзит нафти та газу в ЄС і панування путіна закінчується через голодні бунти в росії! Закінчується невдачею проект Північний потік-2 бо транзит через Україну ще можна перекрити а два транзита через Україну та Білорусь вже не перекриєш ніякими підводними трубами! Всі європолітики які ратували за співпрацю з путіним стають політичними трупами і йдуть з посад - путін втрачає всю свою агентуру у всіх євроструктурах! Такий сценарій навіть для тупого путіна це занадто! Але війська потрібно підтягувати в Чорнобильську зону, про всяк випадок! В першу чергу протитанкові підрозділи з гарматами МТ-12 та катерами Гюрза-М з протитанковими ракетами, щоб боротись з плаваючими БМП-3 путіна, якщо вони спробують по Дніпру зайти в Україну!!!! На цьому напрямку достатньо перекрити дороги протитанковими підрозділами, а по заболочених лісах танки та БМП не пройдуть! Єдиний варіант по воді на БМП-3 але це величезна авантюра, бо потрібне просування артилерії, для вогневої підтримки передових підрозділів, а артилерію хто буде тащити через болота? Авіація путіна теж не зможе працювати, Київ прикритий з повітря системами ППО та ВПС і не тільки українськими і тому план повністю ідіотський та провальний!
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В Чорнобильській зоні суцільні ліси та дороги не ремонтувались вже 28 років, там танки не пройдуть а БМП тим більше! путіну потрібно буде спочатку побудувати дороги та нові мости, щоб наступати, бо перший же міст стане протитанковим ровом для всієї танкової колони!
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а особливо, в першу чергу побудувати там казарми для військ...
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методичку какого века ты сейчас запостил, зебил?)) Ты хоть бы карту, в т.ч. дорог, посмотрел.. или погуглить в кацапии - ненаучили Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 6549
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Які ж тупі дописувачі порошенка! Гадають що такими тупими фейками про росіян можна щось там виграти на виборах! Але в принципі тупий барин - тупі холопи!
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ти робиш дуже поширену помилку для недолугих розумом - міряєш інших по собі....
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п.с. "..Київ прикритий з повітря системами ППО та ВПС.."
ага, саме те ППО - що відбудоване за кошти Пороху... Й це дуже муляє кацапів та їх зебілів-посіпак в Україні
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За кошти порошенка побудована тільки позиція ЗУ-23 біля маєтку порошенка в Козині, більше ніяких грошей в ППО України порошенко не вкладав!
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Нью-Васюки Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 7848.
До речі, з нашої сторони Припяті болотів майже немає.
Про штурм Києва плаваючими БМП сам придумав чи у якогось фантаста-аматора поцупив? Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 7848
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Ну там немає інакшого варіанту заходити в Україну, крім як по воді на БМП-3, решта доріг не витримають бойової техніки! БМП на дорогах будуть розстріляні з РПГ, а танки не пройдуть, їх просто немає чим доставити до кордону з Україною! По дорогам їх помітять супутники США, а по полям неможливо - там ліси та болота по яким танки не пройдуть!
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верніть нам Петра - бо путєн вже замахався нападати ! )))
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Тебем надо было при пете так говорить, когда турчик с муженко сообщали о скоплении раша войск на восточной границе. Петекантропы слабы на память.
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Это когда ты каждый раз при сообщении о московитскох войсках триколор из-под дивана доставало?
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как показательно проросийский троль Alex Rozhenko отмазывает расейские войска и путина... И ведь не секрет, что Alex Rozhenko всегда утверждал что "расейских войск в Украине - нет"
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Ти виявляється великий стратег.І чому ти не головно командуючий? Наші війська під твоїм керівництвом вже б ***** в полон взяли.
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Да нет, замкадовец, это ты и твои ************* тут дезу гонят, на вшивость проверяют
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...только бы говнокомандующий со своей ОПой какую-то подлянку не устроили... Разведка проверяют информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны - Цензор.НЕТ 4143
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Орбан прагне створити анклав на Закарпатті - МЗС України

Кінцевою метою політики іредентизму (возз'єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.
Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови МЗС Єгор Божок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
"Ускладнення в українсько-угорських відносинах походять не з України. Основною проблемою є так званий угорський іредентизм, який засліпив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його соратників", - зазначив Божок.
За його словами, останніми роками це створює проблему не тільки для України, але й для низки країн-членів ЄС.
"Ключовою розбіжністю між Києвом та Будапештом зараз є те, що ми називаємо тих, хто мешкає в Закарпатській області громадянами України угорського походження, а Будапешт вважає їх угорцями, що мешкають на території Закарпаття. І тут я підкреслюю - Закарпаття, навіть не Закарпатської області України", - пояснив дипломат.
"Київ не погоджується з кінцевою метою політики іредентизму уряду Орбана, а саме створенням угорського анклаву на території України. Це те, чого вони добилися в Сербії, і чому протидіють Словаччина та Румунія", - додав він.
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Сколько же это iвна залицяеться на Украину! Вот бы они вже друг друга перепороли!
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ЧТО там проверять? Наши грибники- лесники туда через день шастают. Для РГ ВСУ проблем нет, а вот СБУ особо доверять нельзя. Они все больше по "крышам" специалисты
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А чому не біля Сум чи Харкова? Там відсоток прихильників ***** вищий, аніж у Чернігівській, Київській областях. Це хтось наводить страху на людей. Та й фото-відео переміщень військ де? Коли вони на парад у Мінськ їхали, то з'ясували і кількість техніки, її приналежність до військових частин та кількість особового складу. Де хоч одне фото-відео очевидців?
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гавнюк...ты про сумы не п и с д и... здесь костьми ляжем
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Сам такий) про "відсоток" читав? Чи я написав, що там всі є прихильниками *****?
Там є особи, що при приході армії ***** готові вивішувати у вікна білі прапори. Вони не розуміють, що танкам та артилерії ті прапорці до одного місця. Так що очікую вибачень, негівнюк)
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вибачаюсь..але ви повиннi розумiти що % то е надута соцiологiя
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За дешевий газ і ;тільки б войни не було;.
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Это подмога губернатору малороссии из столицы. А то вдруг "каратели" ВСУ выбросят соплю из кресла верховного главкомандующего
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Порошенко бы уже сообщил если бы были там орки. Ему же всю инфу натовцы дают и т.д.
Если судить по том что ездит и упорно улучшает положение Украины. Вон, какую-то опять бамашку приняли в Европарламенте, чем-то озаботились и к чему-то призвали Рашку.(в какой раз?) И он это подал как офигительное достижение. А то что толку как и в прошлые разы, так это Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны - Цензор.НЕТ 8686
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то ли дело шмаркля - раз, и вернул расею в пасе...
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ты еврей? говорили же что давно хотели вернуть. понятно что Зелю бы и не спросили, даже полети он туда и начни скулить как ПАП. что значит "вернул"? Просто забил на это дело инструмент для игры на пианино "Украина", а европитеки и рады стараться - вернули Рашку, а она уже успела там насрать. Мазохисты они, не могут без запаха говна Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 2030
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Ну й Зє -колонна вже теж готова...
Спасіба корисним патріотам....
«Тільки не за Порошенка»....
То по факту, за путіна.....
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Вполне может быть Главное напугать. С Порося это работало безотказно. Ему было, что терять в россии и на Украину ему было наплевать. Посмотрим на Зелю. Такой же торгаш и трус или все таки, он в штанах и в этих штанах что то есть.
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ну по роялю он чем то бил,но это не значит что они *стальные*
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он не бил... он - имитировал))
шмаркля - имитатор, правда - посредственный...
Но, есть одно в чем он НЕ играл:
Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 1631
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шо в штанах, то для ігри на фортепьяно...
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кацапо-фашисткая падаль может...отовсюду лезть
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о!
еще 1 истерично-совковый персонаж проорался Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 1434
у тебя дида зарезал Муссолини что у тебя у каждом истерическом высере обина на фошистов сквозит? Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 1434
иди пей водку за 3.20, или как вы там скулите?
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Шо пора вводить стан? Местные бородатые пэтриоты, все в военкомат!
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теперь за всё зебилы в ответе.. их очередь "ваивать".. а мы - того, будем "уставать от вайны в кафешках"
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Т. е. все, теперь тебе на Украину пиливать с большой кафешки?))
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а когда это ворье рошеновское воевало ?? оборонку разворовывать это дааа.... а вообще какое тебе дело гавноед мацковский ?
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После двухголовой свиньи с лицами Пети и Марины сталкеров не испугаешь.
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у кацапов особая ненависть к нормальным лицам украинцев и особая любовь к лишнехромосомным рожам)
Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 2444
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распечатай и себе икону наклей идиот лишнехомосомный
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чим то Петіна фотка так густо заляпана? )))
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А Лукашенко?Луччий друг украинцев?Молчит?
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Зєлєнскій запросив до України військового союзника Путіна...
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А вообще кстати, говорят прикольное место. Я бы съездил
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пане президент..выходите с ломки..нюхните(богдан принесет).. где вы??обьясните есть ли на кордоне орки? почему гибнут солдаты? пороха нет 60 дней..кто наживается на смерти солдат?? вы??
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и проверять... и делать выводы.. ибо оно так всегда - откуда не ждешь
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фейк от ПСОВ ! Есть другие реально опасные направления , Николаевская . Херсонская .Одесская . Харьковская области . Где ВАТА , там и тонко .
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тактик ты наш..вот конкретно там и не надо..надо выбить там где меньше руссссскага мира..а дальше пойдет по накатаной..почитай че гивару и других там все описанно..удар в самое сердце КИЕВ
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Опубліковано стратегію розгрому Росією України впродовж 14 днів.

Центр «Миротворець» опублікував діючий план Росії по нападу на Україну. Росія планує захопити всю Лівобережну Україну за 14 днів, інформують Патріоти України.
"Цілком таємно". Це російський план «Барбаросса» щодо нападу на суверенну Україну силами ЗВО РФ. Подібні плани є і у інших ОСК. Подібно гітлерівському, російський план бліцкригу по захопленню лівобережної частини України розрахований на 14 днів. Документ розроблений в м С-Петербург в штабі Західного військового округу РФ. Реалізація плану нападу планувалася на квітень-травень 2015 року.
Незалежна експертиза підтвердила справжність документа", - коментує Центр "Миротворець" наведені документи.
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-moskovskyi-plan-barbarossa-opublikovano-stratehiiu-rozghromu-rosiieiu-ukrainy-vprodovzh-14-dniv-285295.html
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Туфта , после того как Зеленский предложил сделать Зону туристической мекой, Лука сделает зеркальный ход , в зоне действительна девственная природа , вся Красная книга там . Лука программу сделает . Какие войска ?
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А чому б і ні ?
Зараз такий час, зміна влади, внутрішня нестабільність.. Моцкалі прагнуть скористатись.
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В этом году разлив Припяти поздний. В пойме комаров и мошки - ужас.
Кранты там путиноидам - или заедят вусмерть, или репеллентами отравятся.
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После двухголовой свиньи с лицами Пети и Марины сталкеров не испугаешь.
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После двухголовой свиньи с лицами Пети и Марины сталкеров не испугаешь
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На севере Ху.лу нечего делать - там нет той ваты, которая была на Донбассе. В Луганской области орки остановились там, где были украиномовны села. Ху.ло блефует.
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