 Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны

Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада, информирует Цензор.НЕТ.
"…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - сказано в сообщении пресс-службы бригады.
В сообщении отмечается, что в соцсети распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.
"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", - заверили в бригаде.
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В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется "соответствующими органами разведки".
61-я отдельная пехотная егерская бригада - это соединение сухопутных войск ВСУ, предназначенное для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.
ага, саме те ППО - що відбудоване за кошти Пороху... Й це дуже муляє кацапів та їх зебілів-посіпак в Україні
До речі, з нашої сторони Припяті болотів майже немає.
Про штурм Києва плаваючими БМП сам придумав чи у якогось фантаста-аматора поцупив?
Кінцевою метою політики іредентизму (возз'єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.
Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови МЗС Єгор Божок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
"Ускладнення в українсько-угорських відносинах походять не з України. Основною проблемою є так званий угорський іредентизм, який засліпив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його соратників", - зазначив Божок.
За його словами, останніми роками це створює проблему не тільки для України, але й для низки країн-членів ЄС.
"Ключовою розбіжністю між Києвом та Будапештом зараз є те, що ми називаємо тих, хто мешкає в Закарпатській області громадянами України угорського походження, а Будапешт вважає їх угорцями, що мешкають на території Закарпаття. І тут я підкреслюю - Закарпаття, навіть не Закарпатської області України", - пояснив дипломат.
"Київ не погоджується з кінцевою метою політики іредентизму уряду Орбана, а саме створенням угорського анклаву на території України. Це те, чого вони добилися в Сербії, і чому протидіють Словаччина та Румунія", - додав він.
Там є особи, що при приході армії ***** готові вивішувати у вікна білі прапори. Вони не розуміють, що танкам та артилерії ті прапорці до одного місця. Так що очікую вибачень, негівнюк)
Если судить по том что ездит и упорно улучшает положение Украины. Вон, какую-то опять бамашку приняли в Европарламенте, чем-то озаботились и к чему-то призвали Рашку.(в какой раз?) И он это подал как офигительное достижение. А то что толку как и в прошлые разы, так это
Спасіба корисним патріотам....
«Тільки не за Порошенка»....
То по факту, за путіна.....
шмаркля - имитатор, правда - посредственный...
Но, есть одно в чем он НЕ играл:
еще 1 истерично-совковый персонаж проорался
у тебя дида зарезал Муссолини что у тебя у каждом истерическом высере обина на фошистов сквозит?
иди пей водку за 3.20, или как вы там скулите?
Центр «Миротворець» опублікував діючий план Росії по нападу на Україну. Росія планує захопити всю Лівобережну Україну за 14 днів, інформують Патріоти України.
"Цілком таємно". Це російський план «Барбаросса» щодо нападу на суверенну Україну силами ЗВО РФ. Подібні плани є і у інших ОСК. Подібно гітлерівському, російський план бліцкригу по захопленню лівобережної частини України розрахований на 14 днів. Документ розроблений в м С-Петербург в штабі Західного військового округу РФ. Реалізація плану нападу планувалася на квітень-травень 2015 року.
Незалежна експертиза підтвердила справжність документа", - коментує Центр "Миротворець" наведені документи.
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-moskovskyi-plan-barbarossa-opublikovano-stratehiiu-rozghromu-rosiieiu-ukrainy-vprodovzh-14-dniv-285295.html
а Сибирьнаш))))) Природа брехать не будет))))
Зараз такий час, зміна влади, внутрішня нестабільність.. Моцкалі прагнуть скористатись.
Кранты там путиноидам - или заедят вусмерть, или репеллентами отравятся.