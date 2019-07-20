 СБУ провела обыски на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге

Заявление исполняющего обязанности генерального директора предприятия Александра Иванова опубликовано на странице ArcelorMittal в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - сказал Иванов.
Он напомнил, что предприятие подозревают в экоциде. При этом, по словам Иванова, у ArcelorMittal есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле текущего года.
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Факт проведения на предприятии обыска подтвердили источники "Громадського радіо". Информацию о проведении обысков на комбинате 20 июля в СБУ не подтвердили, но и не опровергли.
"Когда открывается производства, проведения обысков вполне возможно", - отметила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
Германия давно славится своим семитизмом -- принимает еврейских беженцев, раздаёт евреям долги, возмещает еврейские ущербы... -- ну, было дело -- покаялись и раскошелились.
Шо интересно -- все евреи в Германии -- беженцы из Совка и Украины. "Контингент флюхтлинг" -- бо их там ущемляли и не давали развиваться -- а они ж гениальные!
...но, шо ещё интересней -- тут, в Германии -- их не видно и не слышно... ...слились с серой массой...
Знаю одного -- моего Друга-еврея, Миню -- тот на Сименсе поднялся круто! Щас свою фирму в Швейцарии рулит! ... -- так и тот майданутей, чем я...*)
Да, так вот... в немецкой Политике есть чуток иност
ранцев, хоть и граждан Германии. Но! -- никогда Германией не будет править НЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕМЕЦ!
...за шо печаль? -- нет уже в Украине Украинцев.
"Дайте же мне свободу! Что я с ней делать буду?"
Мой брат-коммуняка в Киеве, когда-то за жидов голоснул -- лишь бы не Юля -- получился Янык... -- щас уже ропщет: Жиды у Власти!
...я с него валяюсь...*)
Но правят Германией немцы! ...а Турцией -- турки... ...а Украиной -- "ауслендеры"!
-- пойняв, Али? *)
по английски - Украина в етом плане далеко ушла...
и да - хотите шо бы били негирийцев?
изберите негирийца президентом и все будет.
я уже ничему не удивлюсь.....
no... nobody needs that shit ...
Переживаю за Украинских Волонтёров, Воинов и Патриотов! ...очень сильно переживаю!
...а кинутых украинцев -- в свидетели Своего Пришествия возьмёт...*)
...я актёров знаю -- Погребничко... ...ну и прочих... ...типа -- студии театра Ивана Франка, Театрального Института, ...Леси Украинки... -- ну и всё такое... ...театр актёров Киностудии Довженко, например. Ещё -- Ада Роговцева с моей Мамой дружили кадысь...
Зелю в Израиловке уже не примут... -- токо после Коломойского, разве что...*)
Кто, что знает по этому делу? Люди топили за Зе, теперь претензии какие то. Странные чуваки.
Віталій Сич54 хв.
Итак, началось.Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.
Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции. К вечеру по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях. Короче, поздравляю, радикальное улучшение бизнес-климата налицо.Суть дела такова: согласно руководству АрселорМиттала, СБУ вменяет международному гиганту статью экоцид, то есть экологический геноцид. По этой статье грозит от 8 до 15 лет - кому неясно, предположительно, руководству компании.
Менеджмент компании утверждает, что руководство СБУ уклоняется от прямого контакта и обсуждения вопроса. То, что известно менеджменту АрселорМиттала сейчас, что у спецслужбы есть претензии к - внимание - радиоактивности оборудования в новых цехах. В то же время, люксембуржско-индийский гигант утверждает, что использует одних и тех же поставщиков оборудования по всему миру - как в ЮАР, так и в Индии. В данном случае, это германо-австрийский конгломерат, который производит оборудование для всех заводов компании.В целом в компании заявляют - а я не поленился и набрал руководство в субботу - что уменьшили вредные выбросы вдвое с момента покупки меткомбината Криворожсталь. Также добавляют, что инвестировали в предприятие 9 млрд дол, что делает АрселорМиттал крупнейшим инвестором в истории Украины.Не знаю, связана ли эта история как-то с тем, что сам президент Вл, адимир Зеленский и новый глава СБУ Иван Баканов - оба родом из Кривого Рога. Не знаю, может
это как-то обуславливает географию их источников информации.На днях проблемы с правоохранителями возникли и у двух других больших украинских компаний - МХП и у бетона Ковальской. Я тоже не сторонник дотаций госбюджета для прибыльных компаний вроде МХП. Но мне кажется, борьбу с несправедливостью начали не с того места. В Украине есть много чиновников-коррупционеров, депутатов-мародеров и бизнес не должен быть первой целью атак. А если и бизнес, то проверки и претензии должны быть ко всем, включая своих вчерашних сторонников. Иначе это выглядит как политически мотивированное давление.Ну и уж тем более, нельзя зазывать инвесторов в страну и надеяться на ускорение экономического роста и в то же время кошмарить крупнейшего иностранного инвестора страны.Только мне начал нравиться новый президент и начало казаться, что мы стоим на грани прорыва - прекрасные кандидаты на премьера, обещания профессионального правительства, Нефьодов как глава таможни, новый более качественный парламент на подходе - как здрасьте, приземление, давайте вернемся в Украину, к которой мы привыкли - с кошмарингом бизнеса, избирательной справедливостью и поиском радиоактивного оборудования у крупнейшей сталелитейной компании мира.Не, ну не ******? Нам тут пороблено наверное.Взяли неплохую траекторию, так давайте ее придерживаться. Зачем нужны эти дворовые разборки? Есть большая цель и хорошие намерения, не стоит скатываться в обычный провинциализм.
Тебя послушать, так на дороге чувак на Лексусе важнее, чем чувак на Жигулях. 🎈🇺🇦
Himikus @MrHimikus 28 хв.28 хвилин тому
"АрселорМіттал" (Індія) та "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50% належить Evraz(русня), 50% Коломойський) разом дають 93% всіх забруднень повітря в Кр. Р. згідно даних 1кв. 2019р.
СБУ відкрила кримінальну справу по "АрселорМіттал".
До ГРЗ у СБУ претензій не має.
После всего этого теперь, когда Зеленский будет приглашать инвесторов в Украину...
Роман Доник, топ-автор
"Приходите к нам инвесторы", сказал Зеленский и отправил с обысками Баканова
И. Инвестклимат.
"Приходите к нам инвесторы", сказал на ****** английском Зеленский и отправил с обысками Баканова на ArcelorMittal в Кривой Рог. ArcelorMittal, это крупнейшая металлургическая компания в мире. Самый крупный наземный инвестор в Украине. Только что построила новый объект, который прошел все экологические проверки, в том числе внеплановую - в апреле этого года. И. о. гендиректора уже обратился в посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату. И уже об том накате пишут американские финансовые издания.https://site.ua/skitalec/21453-prihodite-k-nam-investory-skazal--zelenskiy-i-otpravil-s-obyskami-bakanova/