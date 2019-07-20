 СБУ провела обыски на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге

Заявление исполняющего обязанности генерального директора предприятия Александра Иванова опубликовано на странице ArcelorMittal в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - сказал Иванов.

Он напомнил, что предприятие подозревают в экоциде. При этом, по словам Иванова, у ArcelorMittal есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле текущего года.

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Факт проведения на предприятии обыска подтвердили источники "Громадського радіо". Информацию о проведении обысков на комбинате 20 июля в СБУ не подтвердили, но и не опровергли.

"Когда открывается производства, проведения обысков вполне возможно", - отметила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.