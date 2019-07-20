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Все про:Кривой Рог (623) обыск (1309) СБУ (13630) экология (1143)

 На комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге прошли обыски

Администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.

Заявление исполняющего обязанности генерального директора предприятия Александра Иванова опубликовано на странице ArcelorMittal в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - сказал Иванов.

Он напомнил, что предприятие подозревают в экоциде. При этом, по словам Иванова, у ArcelorMittal есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле текущего года.

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Факт проведения на предприятии обыска подтвердили источники "Громадського радіо". Информацию о проведении обысков на комбинате 20 июля в СБУ не подтвердили, но и не опровергли.

"Когда открывается производства, проведения обысков вполне возможно", - отметила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

Источник: https://censor.net.ua/n3138667
 
   
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Инвестируй ТЕ в Украину, или как там было в недавнем обращении. Ну ну...
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арселор миттал никогда не выполняло инвестиционных обязательств
отношение к украинцам как к неграм на плантациях в прошлом веке
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Тем не менее, работу людям дает. А вообще, я писал про то, что отношение к бизнесу не меняется, судя по всему
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из-за таких "работодателей" Украина вымирает ускоренными темпами
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всё правильно. количество онкозаболеваний по кривому рогу самое большое.
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Криворізькі влаштували страшну мстю.Цікаво,що про це думає Бліда з косою.
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А почему таких обысков нет на "Азовстали" и "ММК Ильича" в Мариуполе. Ахметов засирет не только воздух но и Азовское море
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В Криворожсталь в начале 2000 было вложено около 6 млрд.грн. Вот только типа инвесторов привыкли плевать на свои обязательства. А город как был задымлен так и остался. Что касается проверок, то все прекрасно понимают, что результатом любой такой проверки это новый лексус у начальника экоинспекции
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Якщо вже ArcelorMittal почали "перевіряти" - інвестори задумались... Хоча ні, вони ще з квітня почали готувати шляхи "відступу".
73%зебіли! Припинення інвестування в Україну та старт масового виведення капіталу - це ваша "заслуга"! Ви - "здобули" це разом з ворогами України, зажопами та іншою ригівською сволотою!
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Надо вернуть предприятие правильным людям и возместить убытки за 12 лет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге прошли обыски
 
 
 
 
 
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