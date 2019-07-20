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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:бюллетени (110) Индия (176) МИД (5071) посольство Украины (210)

 В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, процесс голосования под угрозой, - "Левый берег"

Бюллетени испорчены из-за того, что на расположенный в посольстве избирательный участок передали печати с состоявшихся весной выборов президента.

Об этом издание "Левый берег" сообщает со ссылкой на письмо МИД, которое получили все посольства Украины за границей, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел предупреждает посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов, подчеркнули в министерстве.

В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля.

В МИД напомнили, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

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Ранее сообщалось, что на внеочередные выборы в Верховную Раду ЦИК создала 102 зарубежные избирательные комиссии.

Выборы в парламент состоятся в воскресенье, 21 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3138665
 
 
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Не так, адепти зе люблять вживати фразу "замовник війни"
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Евгений Шинский, скажи, а кто развязал войну на Донбассе?
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Якщо до Пєті додати Овоча/Бджоляра/Датьнилича/Тачку, то принаймні років десять-п'ятнадцять потрібно...
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В соціальній мережі Фейсбук шириться інформація про наявність поблизу україно-білоруського кордону на білоруській частині Чернобильської зони відчуження російських військ (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218439095582212&id=1038608921 ).
Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів.

На даний час, факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється.

В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору.
Прес-служба 61 опєбр. (с)
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Добре що є фейсбук, погано що розвідка там не зареєструвалась.
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на расположенный в посольстве избирательный участок передали печати с состоявшихся весной выборов президента

Дабы в России что начать -- нужны бумага и печать! (с)
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Мир не рухнет если не проголосует кто , даже наоборот, может выборы признают несостоявшимися и назначат нормальные повторные
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ответочка за это - СБУ нагрянула с обысками в ArcelorMittal Кривой Рог.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, процесс голосования под угрозой, - "Левый берег"
 
 
 
 
 
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