 В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, процесс голосования под угрозой, - "Левый берег"

Об этом издание "Левый берег" сообщает со ссылкой на письмо МИД, которое получили все посольства Украины за границей, информирует Цензор.НЕТ.
Министерство иностранных дел предупреждает посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов, подчеркнули в министерстве.
В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля.
В МИД напомнили, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.
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Ранее сообщалось, что на внеочередные выборы в Верховную Раду ЦИК создала 102 зарубежные избирательные комиссии.
Выборы в парламент состоятся в воскресенье, 21 июля.
Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів.
На даний час, факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється.
В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору.
Прес-служба 61 опєбр. (с)
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