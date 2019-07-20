 Террористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия с 21 июля

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В террористической группировке "ДНР" заявили, что "всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия".

"Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня", - такое сообщение размещено на одном из информресурсов террористической группировки "ЛНР".

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Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный 18 июля заявил, что "режим тишины" впервые предусматривает запрет на любое ведение огня.

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На следующий день, 19 июля, он уточнил, что украинские военные все же имеют право стрелять в ответ, если враг первым нарушит режим тишины.