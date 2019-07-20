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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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 Террористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия с 21 июля

Подконтрольные боевикам СМИ в Донецке и Луганске распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В террористической группировке "ДНР" заявили, что "всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия".

"Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня", - такое сообщение размещено на одном из информресурсов террористической группировки "ЛНР".

Читайте на Цензор.НЕТ: Генштаб ВСУ не собирается запрещать войскам "любое ведение огня" по оккупантам, - Бутусов

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный 18 июля заявил, что "режим тишины" впервые предусматривает запрет на любое ведение огня.

Также на Цензор.НЕТ: Переговоры в Минске: Сайдик раскрыл детали договоренностей по "бессрочному перемирию" и мосту в Станице Луганской

На следующий день, 19 июля, он уточнил, что украинские военные все же имеют право стрелять в ответ, если враг первым нарушит режим тишины.

Источник: https://censor.net.ua/n3138664
 
 
 Топ комментарии
 
Краще б вони здохли. Разом з кацапією.
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Зарикалась свиня лайно істи.
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По отсутствию реакции на последнии обстрелы и убиства официальной нашей власти конечно заметно что они сидят ждут договоренностей выполнения.
Вы нам пророссийский парламент,а мы вам перестаем убивать.
Но дело в том что кремлт кидало еще то.
Поэтому ставлю на то что ничего не изменится.
Наоборот даже.
Будут ждать пока наш зеля на коленях приползет с извинениями.
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Перемирие на словах. На деле как обычно. У террористов.
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Я думаю, мы вряд ли увидим реальное прекращён е огня. Скорее, всего у ихний активность, остальное будет замалчиваться. Помните с чего начинал еврей Порося? С виртуально закрытой границы и одностороннем перемирия. Чем закончилось???За десять дней в Украину зашло тысячи российских наёмников и сотни единиц техники. Результат известен. Илловайск и позорный Минск
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Специально для тебя поясняю.
Восточная граница всегда была открыта.
Еще со времен СССР и кажется до 2015 года (могу ошибаться,может до 2016) нашим потенциальным противником согласно военной доктрины был блок НАТО.
Поэтому все наши вооруженные силы были на западной границе.
На восточной не было ничего вообще.
Поэтому закрыть границу быстро было не реально,потому что нечем и не кем.
Попытка закрыть границу летом закончилась окружением и котлами.
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...зря объясняешь, зебилоидам, даунбасянам, лугандонам и прочей шелупони доходит только бейсбольной битой... Терористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня - Цензор.НЕТ 8689
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Так поясняю соевому балаболу. Объявлять одностороннем перемирия при ОТКРЫТОЙ И НЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ Границе означало лишь одно, дать возможность противнику вооружиться и укрепиться, что собственно и получилось. И вхождение войск РФ на территорию Украины было лишь делом времени и техники
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Ну так издал бы приказ что бы они не заходили.
Ты же мастер абсурда.
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Особо одарённым тупым и недоразвитым поясняю, что объявлять одностороннем перемирие в при таких обстоятельствах было преступление перед Украиной и её народом. Было необходимо всеми силами и средствами держать границу. А ВСУ не наблюдать, как через границу практически открыто заходила техника и наёмники с территории России
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Так некому было держать Сереженька.
Ты же свой город защищал.
Мы кажется уже это все с тобой давно обсудили.
И вот опять....
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Ты или тупорылому или прикидываешься. Я не обсуждаю состояние Армии в 2014.Я обсуждаю преступления против Украины на тот момент Верховного Главнокомандующего и его преступные приказы.
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А состояние Армии обсуждать значит не хочешь?
А чего так?
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Потому, что за состояние Армии в 2014 Порося не мог отвечать по объективным причинам. А за преступные приказы должен. И если не будет, не будет и Украины
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Ну так я не сомневаюсь что тебя не волнует правда и не волнует Украина.
Только порося.
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Да иди уже ***** своему рассказывай, дичь какую-то лепит здесь
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Ты соевый, как то не можешь понять, что Порося уже слили в унитаз. 21 будет последняя точка. А Порося и Украина это не одно и тоже. Хотя, Зеля такой же еврей, как и Порося. Без чести, совести и Родины. Вся надежда только в том, что он все таки помнит, что такое Украина
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ты сам понимаешь что пишешь,или выпил чуть по поводу выходного
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Как вы гниды уже своими комментами против президента достали.
Думаю скоро этим займётся СБУ, демократия демократией, но не до такой же степени.
Да ещё, а почему Админы не реагируют???
Может они в числе этих 24%-ных.
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и с Зе-командой......



Терористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня - Цензор.НЕТ 9934 Барикада

@barykada1

·6 ч

Клімкін: Роззуйте очі! Кремль готує сценарій федералізації України разом із Заходом
https://t.co/Wc0BdCRyIe

Терористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня - Цензор.НЕТ 6577
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ну дык всё идёт по кремлевскому плану, чё им рыпаться-то?
p.s. сигналы, сигналы - они повсюду, но дебилы их уже не замечали (с)
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думаешь если видел голобородька у моря в красных труселях от кпрф,то пришло ваше время?
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На этом сайте пользуются популярностью ролики видео обстрелов позиций сепаратистов.. никто там эти перемирия не соблюдают - стреляют друг в друга из всего.
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Нам приємно споглядати за працею наших військових.
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А кому то приятно наоборот... и смысл игры в перемирие? Выходите из Минска и идите брать Донецк если вы считаете что на вашей стороне правда.
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Вірити клятим расіянським виродкам, себе не поважати!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия с 21 июля
 
 
 
 
 
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