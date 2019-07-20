 Террористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия с 21 июля

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
В террористической группировке "ДНР" заявили, что "всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия".
"Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня", - такое сообщение размещено на одном из информресурсов террористической группировки "ЛНР".
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Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный 18 июля заявил, что "режим тишины" впервые предусматривает запрет на любое ведение огня.
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На следующий день, 19 июля, он уточнил, что украинские военные все же имеют право стрелять в ответ, если враг первым нарушит режим тишины.
Восточная граница всегда была открыта.
Еще со времен СССР и кажется до 2015 года (могу ошибаться,может до 2016) нашим потенциальным противником согласно военной доктрины был блок НАТО.
Поэтому все наши вооруженные силы были на западной границе.
На восточной не было ничего вообще.
Поэтому закрыть границу быстро было не реально,потому что нечем и не кем.
Попытка закрыть границу летом закончилась окружением и котлами.
Ты же мастер абсурда.
Ты же свой город защищал.
Мы кажется уже это все с тобой давно обсудили.
И вот опять....
А чего так?
Только порося.
Думаю скоро этим займётся СБУ, демократия демократией, но не до такой же степени.
Да ещё, а почему Админы не реагируют???
Может они в числе этих 24%-ных.
Барикада
@barykada1
·6 ч
Клімкін: Роззуйте очі! Кремль готує сценарій федералізації України разом із Заходом
https://t.co/Wc0BdCRyIe
p.s. сигналы, сигналы - они повсюду, но дебилы их уже не замечали (с)