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 Пропагандисты с канала Киселева сманипулировали роликом Садового на конопляном поле: "Украина сошла с ума"

В одной из пропагандистских передач на прокремлевском телеканале "Россия 1" "взяли в работу" ролик мэра Львова и лидера "Самопомочи" Андрея Садового, где он популяризирует и агитирует за конопляное масло украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

Пропагандистов очень удивил такой шаг со стороны львовского мэра и они решили его высмеять. В частности, ведущий сказал, что в Украине "сошли с ума".

"Если смотреть на логику Львовского региона, то они, видимо, уже давно употребляют конопляное масло", - добавил пророссийский журналист-беглец Юрий Кот.

Кроме того, пропагандисты сманипулировали и фоном ролика. По их словам, Садовый позирует на поле, где очень много конопли, и ее почему-то не выкосил наркоконтроль.

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Напомним, Садовый записал ролик на конопляном поле с призывом покупать украинское коноплянное масло.

Источник: https://censor.net.ua/n3138662
 
 
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