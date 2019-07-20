 Пропагандисты с канала Киселева сманипулировали роликом Садового на конопляном поле: "Украина сошла с ума"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

Пропагандистов очень удивил такой шаг со стороны львовского мэра и они решили его высмеять. В частности, ведущий сказал, что в Украине "сошли с ума".

"Если смотреть на логику Львовского региона, то они, видимо, уже давно употребляют конопляное масло", - добавил пророссийский журналист-беглец Юрий Кот.

Кроме того, пропагандисты сманипулировали и фоном ролика. По их словам, Садовый позирует на поле, где очень много конопли, и ее почему-то не выкосил наркоконтроль.

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Напомним, Садовый записал ролик на конопляном поле с призывом покупать украинское коноплянное масло.