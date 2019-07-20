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 Отец и сын попали в водоворот в озере на Ривненщине: оба погибли

В Ривненской области утонули отец и сын, которых затянуло в водоворот.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник.

По его словам, несчастный случай произошел вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района. В озере утонули 39-летний отец и 8-летний сын, оба - жители г. Ривне.

Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера.

Предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138661
 
 
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прикольно... шо за водовороты на озерах?
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щось дивне...підводні течії...великий намул..пререпад холодної і теплої води..
а водоворіт в озері?
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Можливо біля греблі, в селах часто каскади ставків.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтец и сын попали в водоворот в озере на Ривненщине: оба погибли
 
 
 
 
 
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