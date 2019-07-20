 Отец и сын попали в водоворот в озере на Ривненщине: оба погибли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник.

По его словам, несчастный случай произошел вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района. В озере утонули 39-летний отец и 8-летний сын, оба - жители г. Ривне.

Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера.

Предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли.

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