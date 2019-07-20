 Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Советница председателя Дарницкой РГА, вступив в сговор с другими лицами, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства.

Вчера ее вместе с сообщником задержали при получении 650 000 гривен взятки", - написала она.

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В ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.







