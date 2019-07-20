EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  3860  56
Все про:взятка (4632) Киев (17707) Сарган (368)

 Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс. ФОТОрепортаж

Советницу председателя Дарницкой РГА поймали при получении 650 000 гривен взятки за помощь в победе на тендерах, проводимых райгосадминистрацией.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Советница председателя Дарницкой РГА, вступив в сговор с другими лицами, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства.

Вчера ее вместе с сообщником задержали при получении 650 000 гривен взятки", - написала она.

Смотрите также: СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников. ФОТОрепортаж

В ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс 01
Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс 02
Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс 03
Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс 04

Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс 05

Источник: https://censor.net.ua/n3138660
 
   
 Топ комментарии
 
Андрей Пионтковский - опасность Зеленского для Украины

К Венедиктову относятся по-разному. Недавно выяснилось, что валтасары наши иногда доверяют ему деликатные миссии. С какой великолепной имперской снисходительностью бросил он трепетно внимавшим ему малоросским вассалам: «Хорошо. Я понимаю. Пусть позвонит».

Для меня самым ценным в его киевской депеше был саморазоблачительный доклад криворожских затейников товарищу из Центра о политтехнологической стратегии их прихода к власти: «Мне сказали очень интересную фразу. Вот есть партия войны - это Порошенко, есть партия капитулянтов - это Медведчук. А мы партия мира. Это их трактовка. Но мне понравилась раскладка такая».

Еще бы не понравилась. Всеблагим она тоже очень понравилась.

Вот уже несколько месяцев я пытаюсь достучаться до своего украинского читателя о коварном смысле этой тройной раскладки.

Отставим тему дружно демонизированного кремлевской и зеленской пропагандой Порошенко. Допустим, что он действительно исчадие ада. Но дело же не в нем лично. В течение пяти лет Порошенко был Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим. Значит, в зеленской раскладке «Партией войны» является не просто какой-то нехороший человек по фамилии Порошенко.

«Партией войны», по определению «коллективного Зеленского», была Украина, жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывавшей своей цели по-братски расчленить и уничтожить Украину как независимое государство.

«Партией войны» по Зеленскому была Украина, осмелившаяся сорвать путинский план «Новороссии» консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев, мобилизацией поддержки друзей и союзников Украины на Западе.

«Партией войны» по Зеленскому был депутат горсовета Горловки Владимир Рыбак, поднявший брошенный на землю украинский флаг. За этот акт войны он был по приказу двух военных преступников российских полковников Безлера и Гиркина похищен, подвергнут чудовищным пыткам и убит.

«Партией войны» по Зеленскому была избиваемая толпой Ирина Довгань, привязанная с украинским флагом к столбу в центре Донецка.

К «партии войны» по Зеленскому принадлежат и десятки патриотов Украины, запытанных в лугандонских подвалах до такой степени, что их палачи не решаются включать их в списки обмена и обрекают на медленную мучительную смерть.

Сам термин «партия войны» является предательской по отношению к Украине ложью Зеленского, циничной подменой понятий, огромным подарком настоящей партии войны - преступному военно-политическому руководству РФ.

Любимым кремлевским развлечением является демонстрация городу и миру живущего уже пять лет в российском телевизоре послушного выводка «украинских экспертов».

За небольшой корм эти субъекты покорно изображают из себя мальчиков для битья (в том числе и в прямом смысле), всегда побеждаемых интеллектуальной мощью кремлевских пропагандистов. Обязательным правилом этой игры является изначальное безоговорочное признание всеми участниками шоу кремлевской легенды украинских событий: «партия войны Порошенко», «внутриукраинский конфликт», «американский заговор»…

До недавнего времени речь шла о дюжине изгоев, принявших эти правила и избравших для себя такой позорный способ заработка.

Настойчивая характеристика командой Зеленского пяти последних лет истории украинского государства как периода правления «партии войны» превращает 42 миллиона украинцев в жалких «украинских экспертов», вынужденных вечно что-то блеять в свое оправдание перед измывающимися над ними гопниками.

А чтобы уже не оставалось никаких сомнений, Зеленский в своем (портновском) декрете об окончательном решении украинского вопроса с точностью до дня определяет временные параметры существования преступной, с его точки зрения государства, войны (23 февраля 2014 года - 19 мая 2019 года).

Интересно, а понимает ли Зеленский, на какой формат разговора с Путиным он себя самого обрекает декларацией безоговорочной концептуальной капитуляции Украины. Это формат общения Соловьева, Шейнина, Скобеевой с опущенными ковтунами, вакаровыми, охрименками.

Чем же хороша именно тройная раскладка, так очаровавшая знатного эмиссара, - «Партия войны», «Партия капитуляции» и Мы? А тем, что двойная - «Партия войны» и Мы - немедленно высветила бы капитулянтскую сущность «Партии мира». А тройная разводка - мы и не за войну, и не за капитуляцию - позволила Зеленскому посылать сигнал «Я - свой» патриотическому большинству. Я - вообще хороший, я еще и за борьбу с коррупцией и не связан с олигархами.

В результате за него проголосовали более половины патриотического большинства плюс все капитулянтское меньшинство.

Сейчас задача Зеленского - удержать в своей орбите до 21 июля максимальное количество поверивших ему патриотов, чтобы приставленный к нему куратор Бондарь (юрист всех олигархов и премьера Азарова) благополучно привел в Раду по спискам «Слуг народа» громадную кишку откровенных капитулянтов. Для этого Зе еще неделю будет иногда делать какие-нибудь яркие патриотические заявления.

С утра 22 июля ему уже будет на отыгранных им патриотов как на рояль положить. Да и его собственная ценность как одноразового изделия резко уменьшится. В руках его кураторов будет главное в парламентской республике: захваченная с помощью тройной разводки Рада. А суды и СМИ и так уже были ими куплены.

Бал у Сатаны будут править совсем другие люди, которые вот уже месяц в массовом порядке десантируются из Москвы. Они уже чувствуют себя реальной властью и рассылают энергичные ленинские директивы:

«Ровно через неделю в стране полностью изменится политический ландшафт. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия.

К этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия.

Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. Одна неделя на выборы и три-четыре недели на первые сборы и назначения. Потом зелёная кнопка и вперёд».

Итак, по раскладкам Портнова-Зеленского к осени патриотическое большинство украинцев, выступающих за европейский вектор развития страны, не только не будет представлено в Раде, но и потеряет в результате облав, задержаний и арестов всех своих лидеров и активистов.

В такой идеальной для нее ситуации Москва и ее марионетки смогут делать с Украиной все, что им вздумается. Кремль уже не будет настаивать на федерализации Донбасса. Какая, к черту, федерализация, если всенародно избранный Президент Украины ежедневно фирменно хрипит из всех видеороликов по темничку Портнова, что с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года правившие в Украине преступники вели войну против народа Донбасса. Это победивший Донбасс должен диктовать капитулировавшей Украине условия ее дальнейшего существования в прочерченных народом Донбасса кондициях. Для начала, разумеется, восстановление в течение нескольких дней суверенитета Лугандонии над всей территорией Донецкой и Луганской областей бывшей Украины. А далее восстановление попранной справедливости везде на просторах исторической Новороссии.

К этому времени даже самые **нутые поклонники «Слуг» прозреют. Но у них, так же как и у всех украинцев, уже не будет никаких конституционных возможностей противостоять старым Хозяевам, которых со смехуёчками вернули в Украину их креативные «Слуги».

А неконституционные попытки оспорить только что ясно выраженную волю украинских избирателей будут по-портновски очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений беспощадно подавляться.

И весь цивилизованный мир с облегчением закроет свое украинское досье и вернется к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с Россией…
 показать весь комментарий
 
Боляче, але це дійсно так. Цікаво, що писатимуть зебіли на Цензорі, коли Патріотів судитимуть у Донецьку?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну что вы хотите,правильный совет,дорого стоит) правда совсем не смешно
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Пионтковский - опасность Зеленского для Украины

К Венедиктову относятся по-разному. Недавно выяснилось, что валтасары наши иногда доверяют ему деликатные миссии. С какой великолепной имперской снисходительностью бросил он трепетно внимавшим ему малоросским вассалам: «Хорошо. Я понимаю. Пусть позвонит».

Для меня самым ценным в его киевской депеше был саморазоблачительный доклад криворожских затейников товарищу из Центра о политтехнологической стратегии их прихода к власти: «Мне сказали очень интересную фразу. Вот есть партия войны - это Порошенко, есть партия капитулянтов - это Медведчук. А мы партия мира. Это их трактовка. Но мне понравилась раскладка такая».

Еще бы не понравилась. Всеблагим она тоже очень понравилась.

Вот уже несколько месяцев я пытаюсь достучаться до своего украинского читателя о коварном смысле этой тройной раскладки.

Отставим тему дружно демонизированного кремлевской и зеленской пропагандой Порошенко. Допустим, что он действительно исчадие ада. Но дело же не в нем лично. В течение пяти лет Порошенко был Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим. Значит, в зеленской раскладке «Партией войны» является не просто какой-то нехороший человек по фамилии Порошенко.

«Партией войны», по определению «коллективного Зеленского», была Украина, жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывавшей своей цели по-братски расчленить и уничтожить Украину как независимое государство.

«Партией войны» по Зеленскому была Украина, осмелившаяся сорвать путинский план «Новороссии» консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев, мобилизацией поддержки друзей и союзников Украины на Западе.

«Партией войны» по Зеленскому был депутат горсовета Горловки Владимир Рыбак, поднявший брошенный на землю украинский флаг. За этот акт войны он был по приказу двух военных преступников российских полковников Безлера и Гиркина похищен, подвергнут чудовищным пыткам и убит.

«Партией войны» по Зеленскому была избиваемая толпой Ирина Довгань, привязанная с украинским флагом к столбу в центре Донецка.

К «партии войны» по Зеленскому принадлежат и десятки патриотов Украины, запытанных в лугандонских подвалах до такой степени, что их палачи не решаются включать их в списки обмена и обрекают на медленную мучительную смерть.

Сам термин «партия войны» является предательской по отношению к Украине ложью Зеленского, циничной подменой понятий, огромным подарком настоящей партии войны - преступному военно-политическому руководству РФ.

Любимым кремлевским развлечением является демонстрация городу и миру живущего уже пять лет в российском телевизоре послушного выводка «украинских экспертов».

За небольшой корм эти субъекты покорно изображают из себя мальчиков для битья (в том числе и в прямом смысле), всегда побеждаемых интеллектуальной мощью кремлевских пропагандистов. Обязательным правилом этой игры является изначальное безоговорочное признание всеми участниками шоу кремлевской легенды украинских событий: «партия войны Порошенко», «внутриукраинский конфликт», «американский заговор»…

До недавнего времени речь шла о дюжине изгоев, принявших эти правила и избравших для себя такой позорный способ заработка.

Настойчивая характеристика командой Зеленского пяти последних лет истории украинского государства как периода правления «партии войны» превращает 42 миллиона украинцев в жалких «украинских экспертов», вынужденных вечно что-то блеять в свое оправдание перед измывающимися над ними гопниками.

А чтобы уже не оставалось никаких сомнений, Зеленский в своем (портновском) декрете об окончательном решении украинского вопроса с точностью до дня определяет временные параметры существования преступной, с его точки зрения государства, войны (23 февраля 2014 года - 19 мая 2019 года).

Интересно, а понимает ли Зеленский, на какой формат разговора с Путиным он себя самого обрекает декларацией безоговорочной концептуальной капитуляции Украины. Это формат общения Соловьева, Шейнина, Скобеевой с опущенными ковтунами, вакаровыми, охрименками.

Чем же хороша именно тройная раскладка, так очаровавшая знатного эмиссара, - «Партия войны», «Партия капитуляции» и Мы? А тем, что двойная - «Партия войны» и Мы - немедленно высветила бы капитулянтскую сущность «Партии мира». А тройная разводка - мы и не за войну, и не за капитуляцию - позволила Зеленскому посылать сигнал «Я - свой» патриотическому большинству. Я - вообще хороший, я еще и за борьбу с коррупцией и не связан с олигархами.

В результате за него проголосовали более половины патриотического большинства плюс все капитулянтское меньшинство.

Сейчас задача Зеленского - удержать в своей орбите до 21 июля максимальное количество поверивших ему патриотов, чтобы приставленный к нему куратор Бондарь (юрист всех олигархов и премьера Азарова) благополучно привел в Раду по спискам «Слуг народа» громадную кишку откровенных капитулянтов. Для этого Зе еще неделю будет иногда делать какие-нибудь яркие патриотические заявления.

С утра 22 июля ему уже будет на отыгранных им патриотов как на рояль положить. Да и его собственная ценность как одноразового изделия резко уменьшится. В руках его кураторов будет главное в парламентской республике: захваченная с помощью тройной разводки Рада. А суды и СМИ и так уже были ими куплены.

Бал у Сатаны будут править совсем другие люди, которые вот уже месяц в массовом порядке десантируются из Москвы. Они уже чувствуют себя реальной властью и рассылают энергичные ленинские директивы:

«Ровно через неделю в стране полностью изменится политический ландшафт. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия.

К этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия.

Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. Одна неделя на выборы и три-четыре недели на первые сборы и назначения. Потом зелёная кнопка и вперёд».

Итак, по раскладкам Портнова-Зеленского к осени патриотическое большинство украинцев, выступающих за европейский вектор развития страны, не только не будет представлено в Раде, но и потеряет в результате облав, задержаний и арестов всех своих лидеров и активистов.

В такой идеальной для нее ситуации Москва и ее марионетки смогут делать с Украиной все, что им вздумается. Кремль уже не будет настаивать на федерализации Донбасса. Какая, к черту, федерализация, если всенародно избранный Президент Украины ежедневно фирменно хрипит из всех видеороликов по темничку Портнова, что с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года правившие в Украине преступники вели войну против народа Донбасса. Это победивший Донбасс должен диктовать капитулировавшей Украине условия ее дальнейшего существования в прочерченных народом Донбасса кондициях. Для начала, разумеется, восстановление в течение нескольких дней суверенитета Лугандонии над всей территорией Донецкой и Луганской областей бывшей Украины. А далее восстановление попранной справедливости везде на просторах исторической Новороссии.

К этому времени даже самые **нутые поклонники «Слуг» прозреют. Но у них, так же как и у всех украинцев, уже не будет никаких конституционных возможностей противостоять старым Хозяевам, которых со *********** вернули в Украину их креативные «Слуги».

А неконституционные попытки оспорить только что ясно выраженную волю украинских избирателей будут по-портновски очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений беспощадно подавляться.

И весь цивилизованный мир с облегчением закроет свое украинское досье и вернется к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с Россией…
 показать весь комментарий
 
 
Боляче, але це дійсно так. Цікаво, що писатимуть зебіли на Цензорі, коли Патріотів судитимуть у Донецьку?
 показать весь комментарий
 
 
"не всьо так одназначна" (с)
"клятий Порошенко!" (с)
 показать весь комментарий
 
 
С 22-го июня власть Зеленского нелегитимна, потому что он не подписал за предыдущие 15 дней закон об импичменте.
Таким образом, в стране нет законной власти. Есть узурпатор.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко много раз просрачивал сроки подписания законов
 показать весь комментарий
 
А чё ты испугался ? Вдруг армия перестанет слушать сопленосого фюрера ? Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 3108
 показать весь комментарий
 
 
Ты идиот? Я просто говорю, что по твоей же неадекватной логике Порошенко нелегитимен.
 показать весь комментарий
 
Неподписание закона об импичменте означает что нет законного способа отстранить президента от власти. Это называется узурпацией. С 22-го июня в стране нет президента, есть диктатор.
 показать весь комментарий
 
 
Сынок, изучи историю УПА. Или, скажем, афганских моджахедов.
Вроде командира и нет, а трупы в Московию везли тысячами.
 показать весь комментарий
 
а куда смотрит админ? "товарищЧ" строчит строго "по теме"??!!
 показать весь комментарий
 
Лалалашка , шо скажешь ? Эту курву из РГА тоже сажать не надо ? Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 152
 показать весь комментарий
 
 
" Эту надо."

А если таких 4 млн , то надо посадить пару сотен ? Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 7998
 показать весь комментарий
 
Приблизительно подсчитал . Это мои циферки , нихто мне не подсказывал .
 показать весь комментарий
 
опять мелочь по карманам собираете)) то она на море отложила на Анталию, а что с прокурорами которые начали срать алмазами? вроде так всё хорошо начиналось и тишина Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 9565
 показать весь комментарий
 
 
действительно "Слава!", уже 3 месяца ни единой претензии к ним!
Ви зробили їх разом!
 показать весь комментарий
 
 
Там мелким шрифтом написано «если это не из наших»
 показать весь комментарий
 
Навел Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 165... Теперь его же любимые судейки и посодют
Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 9093
 показать весь комментарий
 
Взагалі то вискочки, як правило не на довга на хайпі тримаються. Приходить час і самому зазирнути в холодильник, в карман. Коли прозріваєш та запитуєш себе - чому ТАК, чьто робити далі?
На думку приходить тільки одне - ноги до рук та підалити звідсов...
Зевиборці, поповните цей мій спіч.
 показать весь комментарий
 
По идее, того кому советовала эта советница, надо гнать пинком под зад...
По идее.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь мы понимаем, зачем нужны "советники". Должен же кто-то бабло носить. Причем один советник никак не может справится с "нагрузкой". Их нужно с десяток или больше.
 показать весь комментарий
 
 
саветница при зеленом истравилась бы, но ей порох шанса не дал.....|

ну не гад? Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 6790
 показать весь комментарий
 
 
Це вже нові працюють.... Молодці.Новие ліца.
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли.
Просто всех эта система устраивает.
И менять что либо, никто не собирается.
 показать весь комментарий
 
 
Главы РГА те же

Система не меняется за 2 месяца после смены президента
 показать весь комментарий
 
 
президент жорик, а винават петя
есче давай .. Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 6577
 показать весь комментарий
 
спелись два дида...
продолжайте - интересно же....
а танька с 3го ну не падлюка?
 показать весь комментарий
 
 
Постановление правительства №315 от 27 апреля 2016 года, которое суд признал незаконным, снижало цену на газ для населения с 7188 до 6879 грн за 1 тыс. м³ (без НДС). Об этом заявил директор департамента по энергоэффективности компании "Нафтогаз України" Алексей Хабатюк в Facebook.
 показать весь комментарий
 
 
Районний суд Черкас заарештував рахунки підприємства будівельної групи "Ковальська" - "Бетон Комплекс" - за поданням Служби безпеки та Генеральної прокуратури.
За словами представників "Ковальської", арешт рахунків може призвести до зупинки підприємства.

"17 липня в "Альфа-Банк" та "Укрсиббанк", з якими співпрацює Група "Ковальська", надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси, в якому йдеться про те, що ТОВ "Бетон Комплекс" має ознаки фіктивності і діє поза правовим полем", - заявили в прес-службі.
"Постановою накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках вищевказаних банківських установ і зупинено видаткові операції за такими рахунками", - сказано в повідомленні.
У той же час в компанії заявляють, що підприємство є одним з дев'яти виробництв бренду "Бетон від Ковальської" і одним з лідерів виробництва конструктивного залізобетону в Україні.
"Вимога про арешт коштів базується на твердженні слідчого Головного слідчого управління СБУ, що, нібито, підприємство не має жодних виробничих потужностей, власного майна, працевлаштована в ньому тільки одна людина, будь-які офісні або складські приміщення не орендуються. У той же час, на підприємстві працює понад 700 осіб", - підкреслюється в повідомленні.
Крім того, завод має власну логістичну систему з великим парком спеціального транспорту.
"Кияни і мешканці інших міст України постійно бачать бетономішалки, автоцистерни, тягачі і т.д. з логотипом "Бетон від Ковальської". Це велике підприємство", - зазначають в компанії.
Так, зазначений завод в 2018 році сплатив 99 млн грн податків, а за 6 місяців поточного року - 64 млн грн.
У зв'язку з цим група "Ковальська" звернулася до президента та голови СБУ з вимогою розібратися в ситуації і зняти арешт з рахунків.https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/20/649856/
 показать весь комментарий
 
Так той *комплекс* проста *прокладка * !Ё?
 показать весь комментарий
 
Підбарижники наостанок крадуть з потрійною силою.
 показать весь комментарий
 
 
Как там бедный педаля работает среди этого гадья? Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 2554
 показать весь комментарий
 
Після таких новин такса у інших збільшилася в арифметичній прогресії.
 показать весь комментарий
 
та то не "сообщник" то грузчик, сообщники в кабинетиках, працюємо....
 показать весь комментарий
 
на дворі літо...а колядують весь рік
 показать весь комментарий
 
Ага, попалась потаскуха кривоногая.
На костер ведьму!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоветница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх