 На кандидата в народные депутаты напали в Николаеве

Сообщение о нападении поступило в полицию около 2:40 ночи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - сказано в сообщении.

Кандидат в народные депутаты утверждает, что нападавшие не угрожали ему и вообще ничего не говорили. А сразу нападения - исчезли в неизвестном направлении.

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"По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в полиции.