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 Происшествия
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Все про:кандидат (975) нападение (1747) Николаев (1187) Нацполиция (9729)

 На кандидата в народные депутаты напали в Николаеве

По словам пострадавшего, когда он возвращался домой поздней ночью, к нему подбежали двое, ударили по голове и скрылись в неизвестном направлении.

Сообщение о нападении поступило в полицию около 2:40 ночи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - сказано в сообщении.

Кандидат в народные депутаты утверждает, что нападавшие не угрожали ему и вообще ничего не говорили. А сразу нападения - исчезли в неизвестном направлении.

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"По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3138659
 
 
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Не ударили по голове, а проверяли методом перкуссии - не пустая ли она.
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Неизвестный депутат, неизвестные нападавшие и неизвестное направление.
Как по мне, неизвестно, было ли нападение...
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Голова не главное для депутата.Било би на чем сидеть!
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какие то злодеи неудачники. Ну увидели кандидата в депутутки - сразу валить его нужнобыло а не "ударить".
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" Видно "слугу народа" заехали по бошке или бандита эксрыгоАнала замаскированного под " жыття сепаратиста" Может и правильно чтобы они янычары не забывали что слуги народа в Украине должны быть действительно только слугами Украинского народа и всё.
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быдло - нападающие - точно из барыжной солидарности. лолкин почерк!
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Лучше бы основателю партии рыгионов пытру парашенку чем то заехали по дыбильной морде
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