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Все про:Киев (17707) маршрутки (411) Нацполиция (9729) стрельба (2475)

 Водитель маршрутки "Киев-Житомир" утверждает, что его автобус обстреляли на окраине столицы

По словам мужчины, водитель "Опеля" открыл по его транспорту огонь из-за конфликта на дороге. Полицейские отыскали "Опель" и сейчас опрашивают его водителя.

Инцидент произошел у станции "Академгородок" в Святошинском районе столицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Водитель маршрутного такси сообщением "Киев - Житомир" сообщил, что якобы из-за дорожного конфликта о первоочередности проезда водитель автомобиля "Опель Виваро" выстрелил из неустановленного оружия в направлении автобуса", - сказано в сообщении полиции.

Для розыска "Опеля" в столице ввели оперативный план. Вскоре полицейские остановили эту машину и сейчас общаются с водителем и пассажиром.

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При этом водитель маршрутки решил не писать заявление. Он также не сказал полицейским, получил ли его автобус из-за стрельбы какие-то повреждения.

"Правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3138657
 
 
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Решил не писать заявление, но хоть пояснение то отобрали ?
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на хрена тогда заявлял...раз писать заяву не хочет?
ой что-то мутит маршрутчик... или тот...второй - перец всемогущий...
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Старая фраза из старого фильма:
- А в горы зачем пошел?
- Дурак по тому что.

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При выезде автобуса из еврейской столицы города Бердичева в сторону Житомира, у Гришковецкого "академгородка"," Неоплан" был обстрелян из рогатки с окна опеля, курившим дядей Васей.
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Судя по всему, такие понятия как здравый смысл и логическое мышление, для этого водителя маршрутки, являются чем то очень далеким и чуждым...

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Біснуються порохососи, відчуваючи наближення свого кінця.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель маршрутки "Киев-Житомир" утверждает, что его автобус обстреляли на окраине столицы
 
 
 
 
 
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