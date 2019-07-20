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 За рубежом
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Все про:Грузия (3609) Путин (24939) телевидение (547)

 Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала

Новый гендиректор телеканала "Рустави 2" Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы журналист Георгий Габуния по истечении этого срока сможет вернуться в эфир.

Об этом Салия заявил во время встречи с коллективом телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс". Он подчеркнул, что новый собственник канала не собирается вмешиваться в редакционную политику.

В свою очередь представители коллектива "Рустави-2" выдвинули новому гендиректору предложение создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. Салия обещал обсудить этот вопрос с владельцем телеканала.

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия

Телеканал не стал увольнять Габуния, но на 2 месяца отстранил его от ведения эфиров.

18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.

Источник: https://censor.net.ua/n3138654
 
   
 Топ комментарии
 
Мені особисто - дуже сподобався новий титул хуйла від грузинів.. Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 2207
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Вообще-то Георгий Габуния настолько почти на весь мир разрекламировал канал "Рустави 2", что ему по-любому премия и благодарность позволяются.
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Мені особисто - дуже сподобався новий титул ***** від грузинів..
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Это нормальная реакция грузинов , после того , как путен заслал к ним депутата госдурки агента КГБ .
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В Украине только слабая реакция на агентов ФСБ,которых до черта развелось в Украине. Так в колониях Московии могут подняться восстания,если в бывшую колонию Украину перебросили много своих сотрудников. Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 9689
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" которых до черта развелось в Украине "

Я могу тебе больше сказать ... Во Львове гараздо больше гэбни , чем например в Самаре . Дурачек Садовой это прекрасно знает и помалкивает в тряпочку .
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А мене хвилює те як старанно Зєля копіює *****. То його кумир, чи просто в них один політтехнолог?
Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 2873
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Эмоции. А надо подсластиться под хла, и как заснет-топором в висок.
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Це який треба для Пу прутень моржовий?!)))
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Це який треба для Пу прутень моржовий?!)))
**********
Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 1698
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Вообще-то Георгий Габуния настолько почти на весь мир разрекламировал канал "Рустави 2", что ему по-любому премия и благодарность позволяются.
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а цього вигнали насовсєм в угоду *****
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Дещиця, завдяки цьому экспромту, залишиться в пам'яті українців надовго, на відміну від його попередників.
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Ну й Омелян про нашого, десь щось таке ж...
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook
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Наше ото "Омелян" ляпає язиком і сам не пам'ятає про що вчора казав: "Цель - за 1-2 года отстроить все дороги областного значения", - заявил Омелян."Кредитные средства очень дешевые, процентная ставка составляет 1-1,5%. Мы можем спокойно на протяжении 2 лет отстроить все дороги, а остальную часть средств направлять на содержание дорог или другие крупные инвестиционные проекты", - уточнил Омелян.(2018 рік)
Так що купи йому пігулки для "улучшєнія" пам'яті.
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ну омелян и отстроил шо успел...но тут ватная зелень решила шо дороги на хлеб не намажешь,и по приколу выбрала клоуна-дорожника.теперь все вопросы к нему.
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Представляю, как Песков и другие приближённые к Путину люди на протяжении дня докладывают ему эту новость : "Владимир Владимирович, вы знаете, что журналист, который назвал вас пи..ой моржовой сможет вернуться к работе ?..."
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Почему из за какой то пи##ды моржовой без конца третируют журналиста? Когда закончится этот пи##доморжовый беспредел?
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и гуд из песни слов не выкинеш - п#зда моржовая ***** и есть....
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Редкий случай - объективная подача информации. От журналюг. Не наши, но все же.
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Георгию Габуния - респект. Высказать прямо в лицо оккупантов всё что о них думаешь - это благословение с небес храброму Человеку с Большой буквы..
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а нашого міністера за веселу пісєньку уволілі в угоду *****
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а таки журналист был прав...)))
х.ло теперь еще и ..моржовая))))
ему б начать патентовать - х.ло (от украинских) и ... моржовая (от грузинских) почитателей
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я бы с ним провел телемост....

а еще лучше пригласил бы его в Украину,,,,,
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А ПЕРЕСПАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ? Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 2376
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кацапы всегда за жопу.... - ничего не меняется...
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И за жопу сам голосуй. Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 7781
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та голоснул уже против,
а наша рыжая жопа на всех новостных екранах..... и еще второй срок будет
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Его первый репортаж: "Итак снова о п--де!"
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Ему бы выжить, для начала. Уже- немало. Какая-то весьма сдержанная реакция у женского органа моржового была. Я бы- насторожился, на месте Габуния.
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Тут иное- Габуния по его родителям проехался... Потому, всяко может быть, можэ он маму дюже любит.
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Ну любое высказывание и осуждение этогл вслух привлекло бы больше внимания
Так россияне наверное и не в курсе
Им же в новостях такое не расскажут

Насчёт мамы согласна. Читала, что все журналисты, которые пытались расковырять детство *****, семью его, все пропадали, а потом их мертвыми находили.
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В новостях- не ведаю, а вот в ИНЕте это очень живо обсуждалось. А вопросик органу задали таки в эфире ТВ, какого канала- не помню. Но, повторюсь- орган был предельно сдержан.
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У меня тут- ни единого собеседника, кроме монитора.
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я всегда поражался людям от комуняк уехавшим и их любящим....

лалалалала - одно из них...
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бабусику походу делать нечего,
свинью в германии не накормила - за рязанью скучет...
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за 2 месяца он сможет подготовить следующую свою авторскую программу, вступление к которой обогатит лингвинстику многими новыми эпитетами в адрес тпм-х )).
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Петя Дещицу уволил за это , а Габунию бы посадил .
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Все логічно. З пісні слів не викинеш - " Вовка ... Ла ла ла ла ла ла ! " 😃
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Говорят что при разбирательстве этого неординарного случая видными учёными лингвистами -языковедами, диалектологэкспертами, оказалось что произошла досадная оговорка. Журналист Георгий Габуния неприятно обмолвится назвавши мордвина )(уйла - Путлина "п#здой моржовой" На самом деле и как он подтверждает он хотел сказать только то что )(уйло Путлин "п#зда мордовая", что конечно соответствует действительности ...И никаких замечаний в этом случае к журналисту Георгию Габунию нет и не может быть.
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Прикройте его - ху-ло еще та мерзота, мстительная!!
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Мужественный журналист назвал публично упыря и убийцу - упырем и убийцей
В отличии от циничных, лицемерных и продажных трампо-европейских проституток
Респект и увауха грузинскому патриоту
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а в воюющей Украине "Сваты" показывают дебильной вате. Чтоб запоминала кто она - хохлы, падлючие плодючие.
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Ну?! Так что имеем в осадке? Журналист прав! путин,-таки "***** можовая (с)" ?! -Получается таки да! Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 1047
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Ха ха..
Тримайте, москалики )))
Я би йому ще і зарплатню підняла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала
 
 
 
 
 
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