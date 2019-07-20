 Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала

Об этом Салия заявил во время встречи с коллективом телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс". Он подчеркнул, что новый собственник канала не собирается вмешиваться в редакционную политику.
В свою очередь представители коллектива "Рустави-2" выдвинули новому гендиректору предложение создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. Салия обещал обсудить этот вопрос с владельцем телеканала.
Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия
Телеканал не стал увольнять Габуния, но на 2 месяца отстранил его от ведения эфиров.
18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.
депутата госдуркиагента КГБ .
Я могу тебе больше сказать ... Во Львове гараздо больше гэбни , чем например в Самаре . Дурачек Садовой это прекрасно знает и помалкивает в тряпочку .
**********
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.»
Так що купи йому пігулки для "улучшєнія" пам'яті.
х.ло теперь еще и ..моржовая))))
ему б начать патентовать - х.ло (от украинских) и ... моржовая (от грузинских) почитателей
а еще лучше пригласил бы его в Украину,,,,,
а наша рыжая жопа на всех новостных екранах..... и еще второй срок будет
хто бы знал?
Столько лет был ******
Так россияне наверное и не в курсе
Им же в новостях такое не расскажут
Насчёт мамы согласна. Читала, что все журналисты, которые пытались расковырять детство *****, семью его, все пропадали, а потом их мертвыми находили.
лалалалала - одно из них...
свинью в германии не накормила - за рязанью скучет...
Говорят что при разбирательстве этого неординарного случая видными учёными лингвистами -языковедами, диалектологэкспертами, оказалось что произошла досадная оговорка. Журналист Георгий Габуния неприятно обмолвится назвавши мордвина )(уйла - Путлина "п#здой моржовой" На самом деле и как он подтверждает он хотел сказать только то что )(уйло Путлин "п#зда мордовая", что конечно соответствует действительности ...И никаких замечаний в этом случае к журналисту Георгию Габунию нет и не может быть.
В отличии от циничных, лицемерных и продажных трампо-европейских проституток
Респект и увауха грузинскому патриоту
падлючиеплодючие.
Тримайте, москалики )))
Я би йому ще і зарплатню підняла.