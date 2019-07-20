 Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала

Об этом Салия заявил во время встречи с коллективом телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс". Он подчеркнул, что новый собственник канала не собирается вмешиваться в редакционную политику.

В свою очередь представители коллектива "Рустави-2" выдвинули новому гендиректору предложение создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. Салия обещал обсудить этот вопрос с владельцем телеканала.

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия

Телеканал не стал увольнять Габуния, но на 2 месяца отстранил его от ведения эфиров.

18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.