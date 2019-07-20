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Все про:вандализм (427) Клименко Юрий (42) Станица Луганская (17)

 Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту

Неизвестные написали на багажнике автобуса "ЛНР", расклеили внутри пророссийские листовки и устроили в салоне беспорядок.

В непотребный вид автобус привели вчера во второй половине дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook замглавы Луганской ОВГА Юрия Клименко.

"Вот и первая провокация: сторонники "русского мира" разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, который перевозит пожилых людей от моста до КПВВ "Станица Луганская", а в салоне устроили беспорядки, расклеили листовки провокационного содержания", - написал Клименко.

"Благодаря принципиальной позиции местной власти и оперативным действиям водителя, автобус быстро отмыли и очистили от провокационных надписей. И с самого утра транспортное средство уже работает на актуальном маршруте КПВВ Станица Луганская", - добавили в пресс-службе штаба Операции Объединенных Сил.

Также на Цензор.НЕТ: Спецавтобус запустили от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на украинской стороне, - Клименко. ФОТО

В штабе напомнили, что автобус начал курсировать между разрушенным мостом и КПВВ "Станица Луганская" после разведения сил. Им успели воспользоваться несколько десятков тысяч пенсионеров и инвалидов - тех, кому сложно преодолеть этот путь пешком.

"В случае повреждения автобуса лицам пожилого возраста, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями определенное время придется, как и раньше, преодолевать эту "дорогу жизни" пешком и в инвалидных колясках, пока не будут устранены последствия актов вандализма", - добавили в штабе ООС.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "С полицией нормально. Приходят часто. Патруль ходит. Спокойнее стало", - житель демилитаризованной зоны в Станице Луганской. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138653
 
 
 Топ комментарии
 
у них нет будущего,
у них только прошлое - СССР Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту - Цензор.НЕТ 1388
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И как с такими "людьми" строить будущее?
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Да отменить автобус.Пусть пешком ходят.
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И как с такими "людьми" строить будущее?
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Это там такие номерные знаки. Все, до единого.
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Добрі люди, тільки розмалювали, могли і вибухівку закласти в автобус! Де, млять охорона та оборона, ***********? Ви там взагалі всі дебілинакуй? Як може автобус який виїздить в сіру зону стояти без охорони, щоб будь який терорист міг причепити до нього вибухівку? Якщо автобус вибухне в Станиці Луганській, повний народу, то відповідальність буде на українській владі, яка тупо не змогла організувати стоянку автобусу на охороняємій території місцевого відділу МВС.
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у них нет будущего,
у них только прошлое - СССР Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту - Цензор.НЕТ 1388
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А может быть они зафиксировали реальную ситуацию?В автобусах в пригород Одессы такое услышишь,что ощущение ,что у нас скоро будет ОНР.
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Буква Н в аббревиатуре видно изначально планировалась под другим названием (исправление в написание), или же - слышим одно, а писать не можем- нет элементарных знаний
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Ну, да. Хотели написать латиницей, сначала. Но! Комиссар подправил.
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ордловские детусики развлекаются - я бы не трогал пацанят.....
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автбус исправить? так он в поряде вроде - кацапов от тока не исправить...
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особая область Украины....
я бы даже сказал федералистическая.... - беня дал добро, мелкий скрипанул, ***** рад...
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ото їм всє удопства! Мост, автобус... Тра' рів з алігаторами і три ряда колючки під напругою!!!
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А що заважає пофарбувати автобус в червоно-чорний колір, а на боках нанести написи - "Москаляку на гіляку!" та "Нех#й шаст#ть!" ?
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той автобус до нас в село, а то пішки до поліклініки 5 км
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Это биомусор,вата,орки,гопники-не нахожу другого обьяснения,зачем таким плодится и мешать другим,их очень много на ихней родной земле-стране орков-Мордор,там где их нет или очень мало страны живут в основном благополучно
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На заборе написали ***.
Ну и что?
Вот это новость!
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Это напоминание для зебов, что если у ника стоит украинский флажок, то это не означает, что форумчанин - европеец, это также может быть и таёжносоюзовец.
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хорошо хоть, что если у ника белорусский флажок, то мы точно знаем, что тот таежносоюзовец, пусть даже не по убеждением, но по реалиям жизни)))
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Мабуть, проїзд в автобусі безкоштовний, за рахунок України, відмінити маршрут і хай пішачком ходять, а то їм всі щось винні все життя...
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Вряд ли это сделали вандалы. Скорее похоже на работу активистов.
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Нужно посчитать буквы в тексте и на столько пассажиров меньше брать с территории ДНР,тогда жители ДНР будут следить за количеством букв в салоне и снаружи на автобусе. Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту - Цензор.НЕТ 6281
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ну шо зєлєбобі нада мірітса і дагаварітса как то посрєдінке???
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не надо исправлять))) надо дописать - говно - и будет как агитавтобус
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да. это точно, первое шо приходит в голову это шо то дописать. так по доброму. шоб лугандоновцам приятно было ).
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ЖЫвотные. Украине не надо спешить ремонтировать разрушенный обезьянами мост. Пусть еще насладятся жизнью в "маладой риспублике"
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То же, что и самострел 112 канала: мертвячук с рабиновичем и организовали, пользуясь неспособностью иуды луценко хоть что-нибудь расследовать..
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ну нах отмыли- пусть стоит, и нах их возить -пусть пешком ходют в свой гавнонер..
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автобус неоплан...богданы на маршрут не выпускают, чтобы не напоминали о смене администрации на офис президента
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Лишнее доказательство правильных шагов команды Президента.Эта провокация организована ордопоклонниками,которые никогда не смогут ступить на землю свободной Украины,ибо будут схвачены и преданы суду за преступления против народа Украины.Идёт борьба за народ,за молодёжь захваченных районов Украины.Надо расширять услуги населению,обустраивать быт освобождённых районов.В Харькове при начальном наплыве беженцев было то же самое,а сейчас город их переварил в свою веру.Цивилизованным стало поведение.
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Дебилы. Автобус оставить возле моста, как символ. И ... пускай идут на костылях..
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Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту - Цензор.НЕТ 9770
У Росії ЗМІ влаштували істерику через наклейки на піцерії New York Street Pizza в Чернівцях із зображенням перекресленої свині. Російські медіа пишуть, що українці не хочуть бачити в місцях громадського харчування "російськомовних свиней". ...На России тоже русскоязычных свинтусов не любят и это при родне
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Я думаю, это очередное доказательство того, что этим лнр-днр, (кстати авторы, а почему эти аббревиатуры, пишете с больших букв, уважаете?)
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правила правописания должны соблюдаться)))
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Извините не дописал, лнр-днр, прогресс не нужен.
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Писал такой же как и парубий, этот тут переименовывает а тот антипод там. И вокруг всего этого вовлечена куча людей бессмысленным обсуждением и исходящими действиями.
А в это время в мире никому это не интересно. А ты почему тратишь свое драгоценное время на эту херь?
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И вы еще хотите снять блокаду и пустить массово всю ту мразоту сепарскую в Киев чтобы они все разрисовали нам и уничтожали создавая каждый день провокации и убийства? Да после полного снятия блокады Европа от нас открестится как от чумных и перекроет все границы, о безвизе и забудьте, да еще будет настаивать чтобы Рашка ввела войска и навела в Украине порядок. Ето и есть план *****.
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Обратите внимание - это происходит на ПОДКОНТРОЛЬНОЙ территории,а что будет твориться, по всей Украине,когда одичалых даунбассян выпустят из лднровской клетки.Корыстуясь безкарностью,наглостью и хамством,типичными для хохло-цапского региона- эта чума будет захватывать новые территории и провоцировать конфликты.Может пусть остается КЛЕТКА?Тем более,что вчера пасечник заявил,что возврат в Украину им нужен для признания и не болле.А шлях и цель прежняя - присоединение к мокшании.
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Вот на хера было такой автобус туда ставить?? Они что не знали что будет именно так? Это воры так пробивают обьект; сначала пометили, потом если никто не вытер - стырили огнетушитель, а если не пытались ловить, ***** автобусу через месяц...Ну как дети, ну наивные. Там уважают только кулаком в *****. Аксиома.
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на спине написать резиновыми палками сие....плюс можно добавить"голосуй за опоблок" и тоже полицейской дубиной....
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После этого случая надо было вообще автобус отменить. Как и после каждаго обстрела со стороны ордло надо минимум на 3 дня закрывать все кпвв.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту
 
 
 
 
 
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