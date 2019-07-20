 Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту

В непотребный вид автобус привели вчера во второй половине дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook замглавы Луганской ОВГА Юрия Клименко.

"Вот и первая провокация: сторонники "русского мира" разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, который перевозит пожилых людей от моста до КПВВ "Станица Луганская", а в салоне устроили беспорядки, расклеили листовки провокационного содержания", - написал Клименко.

"Благодаря принципиальной позиции местной власти и оперативным действиям водителя, автобус быстро отмыли и очистили от провокационных надписей. И с самого утра транспортное средство уже работает на актуальном маршруте КПВВ Станица Луганская", - добавили в пресс-службе штаба Операции Объединенных Сил.

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В штабе напомнили, что автобус начал курсировать между разрушенным мостом и КПВВ "Станица Луганская" после разведения сил. Им успели воспользоваться несколько десятков тысяч пенсионеров и инвалидов - тех, кому сложно преодолеть этот путь пешком.

"В случае повреждения автобуса лицам пожилого возраста, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями определенное время придется, как и раньше, преодолевать эту "дорогу жизни" пешком и в инвалидных колясках, пока не будут устранены последствия актов вандализма", - добавили в штабе ООС.

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