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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:агитация (431) КИУ (328) нарушения (749)

 Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами

В ряде областей не сняли агитационные билборды и плакаты, в интернете массово агитируют за кандидатов, а на Закарпатье рассылают провокационные смс-ки на венгерском языке.

В "день тишины" Комитет избирателей Украины фиксирует массовые нарушения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"В частности, несмотря на законодательный запрет, 20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни было размещено новые билборды, не имеющих выходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий", - сказано в сообщении.

Факты незаконной агитации представители КИУ зафиксировали в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в сети Интернет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена

На Закарпатье в "день тишины" от имени одного из кандидатов рассылают агитационные смс, сообщили в КИУ. SMS написаны на венгерском языке и ,кроме нарушения избирательного законодательства, содержат признаки дезинформации и манипуляции. Сообщения подписаны именем Ласло Брензовича - лидера Общества венгерской культуры Закарпатья. При этом в них призывают голосовать за 3-й номер в бюллетене мажоритарного округа №73, хотя под этим номером в бюллетене - кандидат-клон Брензовича.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция Киева зарегистрировала свыше 600 нарушений избирательного законодательства: открыто 38 производств

Источник: https://censor.net.ua/n3138652
 
 
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Судячи з останнього абзацу новини - мадяри не просто тупі, а дуже тупі..
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" в интернете массово агитируют за кандидатов "

Ну так и мы отставать не будем ...

Голосую против петробудки и рыгов Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами - Цензор.НЕТ 8843
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Запорожье увешано ПЕСиками и жопоблоками "за життя олигархов "
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за ЗЕ ни одного борда !!!
но сидоры поддельные зелёный цвет используют !!!
мажоритарщики от пэпы и жо.ы...
на что надеются ? Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами - Цензор.НЕТ 2280
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Порошенко жлобится свое бабло лолиботам платить . Вот раньше , когда у кормушки был , то подкармливал . В том числе некоторую сволочь на Цензоре , но не всех .
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брешут зебобики, по городам на востоке Украины клоун висит во многих местах, но больше всего ЖОПА-блох и ОПЗЖ ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами
 
 
 
 
 
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